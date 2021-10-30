 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.11.2021
00:40  Кто заинтересован в подрыве российско-китайских отношений, - В.Павленко
00:36  Полет желтого сокола: Россия и ОАЭ будут совместно осваивать космос
00:34  Мировой гегемон устал и отстал, но добровольно уходить не хочет, - В.Васильев
00:32  Для стабилизации Афганистану нужна "дорожная карта" (наивные фантазии), - Н.Плотников
00:30  30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
00:27  Гастарбайтеры: угроза или ресурс России? - "НГ"
00:25  Поляки наступили на газовые грабли "Газпрома", - Н.Макеев

00:23  В США посчитали ненужной защиту сирийских курдов от Турции, - "МК"
00:19  Как мусульмане придумали свой финансовый мир?
00:18  Без кровавых соплей: US Army не готова к штыковому бою
00:17  Байден объяснил свое опоздание на G20 "игрой с лифтами". Старик-то совсем того...
00:14  Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти, - Н.Портякова
00:10  Ядовитое жало неолиберализма в Латинской Америке, - С.Кожемякин
Воскресенье, 31.10.2021
18:35  Голодовка не впрок : партия Саакашвили с треском проиграла второй тур, - "МК"
18:08  Судный день Судана, - Рами Аль-Шаер
16:43  Афганские пилоты угнали в Узбекистан и Таджикистан 25% военной техники Афганистана,
16:06  Спасти не-рядового Рахмона. 201 рос-база и НОА Китая защитят Таджикистан от Талибана? - "СП"
15:39  Почему чиновники так вцепились в свои кресла (на примере Украины), - "МК"
12:31  Возможен ли масштабный приток афган-беженцев в Россию? - Дм.Полетаев
12:23  В Казахском Актобе снесли голову памятнику основателю каз-государственности - В.Ленину
12:21  Происхождение и вызовы консервативной стратегии, - Т.Бордачев
12:19  Он - вырождается! Как сдержать крайности либерализма, - Г.Дисэн
11:02  А за чей счет банкет? Как бывшие российские чиновники-казнокрады "гуляют" за границей
10:57  Толкнул речь в кандагарской мечети. Лидер талибов Ахундзада впервые выступил на публике
10:31  Кыргызский парламент до конца каденции 6 созыва возглавила Аида Касымалиева
10:15  Си Цзиньпина "берут на слабо", - Юрий Тавровский
09:59  Целевым набором. Британия спасает от талибов афганских лесбо- и педерастов
09:56  ТаджВласти лишили лицензии иранский "Кафолатбанк"
07:40  КырКабмин ввел обязательно-принудительную вакцинацию для работников сферы культуры, досуга и спорта
06:21  Россиянка Камила Валиева установила новый МР по фигурному катанию - 265 баллов
00:25  Почему нынешняя внешняя политика США является бредовой, - Биллмон
Суббота, 30.10.2021
21:43  Путин уйдет лишь, восстановив империю, - "СП"
14:32  Много человеческих жертв в Ферганской долине... Почему оказалось почти забыто одно из мощнейших землетрясений в ЦА - 3/11/1946?
13:55  Казахстанец Никиша выиграл "бронзу" на этапе Кубка мира по шорт-треку
13:49  КОВИД убил казахстанского спортивного журналиста Евгения Гайдамакина
13:27  Эрдоган объявил пол-Черного моря своим. Не треснет?, - "СП"
13:06  КырВыборы-2021. Как расположились партии в избирательном бюллетене
11:43  Умер легендарный диктор ТВ СССР Игорь Кириллов
10:50  Кто кого от-"газпромит"? Казахстан и Россия возобновили переговоры по месторождениям "Хвалынское" и "Имашевское"
10:42  Власти Ашхабада торгуют хлебом в темноте, чтобы скрыть очереди, - "РО"
10:23  Таджикистан дал "зеленый свет" строительству китайской базы на его территории. Что это значит? - Р.Стэндиш
10:20  НАТО разрабатывает методы ведения когнитивной войны, - Л.Савин
10:04  Франция: попытка госпереворота? - В.Малышев
10:01  За орал на Красной площади тадж-блогера Бобиева посадили на 10 месяцев в рос-колонию
09:49  Когда нас заставят есть мясо из пробирки? - Р.Трунов
09:02  Русских в Эстонии гнетут, как "советский биомусор", - А.Топоров
09:01  Борьба за выживание в окружении президента Зеленского, - А.Каневский
08:44  Узбекистан построит две школы в Баткенской области Кыргызстана. Халява, плиз
00:59  Россия совершает национальное самоубийство коронавирусом, - Дм.Попов
00:56  Африка по-пекински. Китай развивает самый молодой рынок инвестиций, - К.Батанов
00:54  Неизбежное будущее "незалежной": Украина без Новороссии, - В.Капленков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мировой гегемон устал и отстал, но добровольно уходить не хочет, - В.Васильев
00:34 01.11.2021

Мировой гегемон устал и отстал, но добровольно уходить не хочет

Несмотря на ряд серьезных уязвимостей, мировой гегемон в лице США не готов добровольно сдать свои геополитические и геоэкономические позиции, а вынашивает тайные планы по продлению своего господства, при этом – любыми средствами.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, 30 октября 2021, 19:31 - REGNUM Встреча заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является и корреспондент ТАСС, имевшая место 28 октября 2021 года, прошла очень информативно. Генерал поделился с военными обозревателями своим мнением по ряду вопросов, касающихся обороны США и отношений с Россией и Китаем. Рассмотрим ряд фрагментов из его речи.

Один из тезисов Джона Хайтена касался американской системы предупреждения о ракетном нападении: "Нынешняя архитектура сфокусирована исключительно на баллистических ракетах. Но угроза со стороны баллистических ракет в мире сокращается. Крылатые ракеты, гиперзвуковые [вооружения] - вот угроза будущего. Так что мы должны менять свою архитектуру. […> Мы должны видеть все. Если вы можете видеть все, вы способны в действительности сдерживать [потенциального противника] за счет архитектуры предупреждения, позволяющей всегда обладать гарантированным вторым ударом".

Таким образом, высокопоставленный американский военный признал, что система предупреждения о ракетном нападении США не видит атаки крылатых и гиперзвуковых ракет. Получается, что есть возможность нанести по Соединенным Штатам превентивный, обезоруживающий, удар гиперзвуковым оружием и крылатыми ракетами. Данная атака может лишить их управления и способности нанести ответный удар, в том числе и ядерными средствами. Это очень серьезная уязвимость.

Надо отметить, что Вашингтон все время пытался выстроить свою стратегию на нанесении первого, обезоруживающего, удара по СССР (России) и стремился создать для этого все условия, чтобы избежать ответного ядерного удара с советской (российской) стороны. А теперь Соединенные Штаты сами оказались в ситуации, когда удар крылатыми ракетами и гиперзвуковым оружием может стать для них полной неожиданностью.

Следует заметить, что Россия собирается в 2022 году принять на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования 3М22 "Циркон". Характеристики "Циркона" уникальны: скорость 8−9 Махов, дальность поражения наземных целей - около 1,5 тысячи километров, морских - 1−1,5 тысячи километров, а в идеальных условиях ракета сможет поражать цели в радиусе 2 тысяч километров.

Развертывание данных ракет на российских многоцелевых атомных подводных лодках означает, что это оружие сможет появиться в любой точке мирового океана, в том числе и у побережья США. А центры стратегического управления, шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, аэродромы базирования стратегической авиации, военно-морские базы атомных подводных лодок ВМС США - это все стационарные наземные цели, координаты которых заранее известны, что значительно упрощает наведение гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон".

Большую часть своего выступления генерал Джон Хайтен посвятил КНР. Он сказал, что Китай является "надвигающейся угрозой", т. к. "темпы, которыми Китай движется [в сфере военного строительства], являются попросту ошеломительными".

По мнению Хайтена, КНР должна превзойти Россию и США по военной мощи, "если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту [ситуацию]". Он считает, что это может произойти уже через пять лет: "Если речь идет только о США, без их зарубежных союзников, то положение станет проблематичным через пять лет. Однако, если речь идет о США и союзниках, то, думаю, у нас все будет хорошо в течение какого-то времени".

В конкретику Джон Хайтен не стал вдаваться. Однако можно развернуть его высказывание. Ключевым моментом военной мощи является ядерный потенциал. Значит, через пять лет, по оценке американских военных, Пекин должен как минимум достигнуть стратегического ядерного паритета с США. Кроме того, Китай должен превзойти Америку и по мощи обычных вооруженных сил.

Как известно, резкое наращивание Китаем стратегических наступательных вооружений идет прежде всего за счет наземной компоненты стратегических ядерных сил. КНР весьма активно строит не менее 250 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет DF-41, способных нести по 6−10 ядерных боеголовок.

Даже при нынешнем уровне китайского ядерного потенциала США не готовы вступить с Китаем в военных конфликт, который естественно может перерасти в обмен ядерными ударами. Поэтому стоит задуматься над следующей фразой Хайтена: "если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту [ситуацию]". Очевидно, что речь не идет о переговорах и контроле над вооружениями, а скорее всего, о некой масштабной провокации. И американцы, надо признать, в этом сильно поднаторели.

На поверхности лежит вариант с Тайванем. Однако нужный результат провокации с островом не гарантирован, т. к. он может полностью перейти под контроль материкового Китая с помощью военной операции.

Тогда Пекину, в частности, достанется и тайваньская фирма Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, мировой лидер в производстве микросхем и чипов. В 2020 году на нее приходилось 24% мирового производства полупроводников. Если же говорить о самых передовых чипах для новейших iPhone, суперкомпьютеров и автомобильного ИИ, то на эту компанию приходится 92% мирового производства. Это слишком дорогой трофей.

Достаточно серьезный конфликтный потенциал у Китая накоплен с Индией: нерешенные пограничные вопросы, стычки на границе, регулярные потери личного состава с обеих сторон, усиление концентрации сил и средств вооруженной борьбы в спорных пограничных районах. И американская провокация на этом направлении, которая привела бы к крупномасштабному вооруженному конфликту между странами, стала бы для англосаксов идеальным решением китайской проблемы.

Активизированный в последнее время формат QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) - это стратегический диалог по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а не жесткий военный альянс. Поэтому он не требует от США выступления на стороне Индии в случае потенциального военного конфликта с Китаем. Хочется думать, что военно-политическое руководство и Индии, и Китая адекватно оценивают складывающуюся ситуацию и не дадут себя использовать.

Таким образом, несмотря на ряд серьезных уязвимостей, мировой гегемон в лице США не готов добровольно сдать свои геополитические и геоэкономические позиции, а вынашивает тайные планы по продлению своего господства, при этом - любыми средствами. В ближайшие пять лет мир ждет много интересного.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635716040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенаторы одобрили в первом чтении законопроект по совершенствованию системы госуправления
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2021 года №719
- О ситуации на финансовом рынке в сентябре 2021 года
- А. Смаилов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем Министра финансов РФ А. Сазановым
- В Казахстане прошел первый Международный форум "Global Pharm" по вопросам развития фарминдустрии
- В Казахстане построят объекты ВИЭ суммарной мощностью 1 ГВт – Минэнерго
- Минэнерго прокомментировало заявление столичного аэропорта по нехватке авиатоплива
- МЦРИАП РК и HUAWEI подписали Меморандум о взаимопонимании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  