Полет желтого сокола: Россия и ОАЭ будут совместно осваивать космос

00:36 01.11.2021 Какие выгоды обещает сотрудничество обеим сторонам



Михаил Котов



На 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае на днях было заключено соглашение о сотрудничестве между Россией и ОАЭ. Со стороны России его подписал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, а со стороны Объединенных Арабских Эмиратов - государственный министр по передовым технологиям ОАЭ, председатель космического агентства ОАЭ Сара аль-Амири. Что могут предложить друг другу Россия и ОАЭ в космической отрасли, разбирались "Известия".



Надежда на космос



Объединенные Арабские Эмираты - молодая страна. Каких-то полвека назад, 2 декабря 1971 года, шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о создании федерации под названием Объединенные Арабские Эмираты. Герб нового государства украсил желтый сокол, символ единовластия. Наукой вообще и космосом в частности ОАЭ стали заниматься гораздо позже. Еще в 2017 году соискатели ученой степени доктора наук составляли менее 0,8% населения с высшим образованием, что вдвое меньше, чем в арабских странах в целом.



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С космосом же дела в стране обстояли практически никак. Не было техники, не было инженеров, не было знаний. Собственная космическая программа ОАЭ стартовала 6 февраля 2006 года, когда Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, а также правитель Дубая, учредил Эмиратский институт передовой науки и техники (EIAST). Спустя девять лет на его основе был учрежден космический центр Мухаммеда бин Рашида, куда и вошел Эмиратский институт.



Буквально за несколько лет молодому космическому центру удалось успеть очень многое. Запущены первые космические аппараты, отправился на орбиту первый космонавт ОАЭ, в августе 2020 года стартовала первая в истории арабская марсианская миссия. Зонд "Аль-Амаль" ("Надежда") в феврале 2021 года успешно вышел на орбиту Красной планеты. И все это менее чем за два десятилетия.



Достичь такого темпа Объединенным Арабским Эмиратам помогали многие более развитые космические державы, а злые языки вообще утверждают, что все решили большие нефтяные деньги. Однако только финансами отставание было бы ликвидировать просто невозможно - за космическими успехами Дубая видна огромная работа.



Руководителем программы стала 30-летняя Сара бинт Юсеф аль-Амири - государственный министр по передовым технологиям в министерстве промышленности и передовых технологий правительства ОАЭ, глава космического агентства ОАЭ и совета ученых ОАЭ, а также заместитель руководителя космической программы Emirates Mars Mission. Средний возраст занятых в проекте специалистов - менее 30 лет.



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Кстати, вопреки сложившемуся мнению Объединенные Арабские Эмираты все более охотно дают возможность женщинам работать в науке и космической сфере. Например, команда специалистов, работавших на запуске первого марсианского зонда ОАЭ "Аль-Амаль", на 80% состоит из женщин. В основную научную команду входят 11 сотрудников космического агентства ОАЭ: восемь женщин и трое мужчин.



В 2017 году была запущена долгосрочная стратегическая программа "Марс 2117", финалом которой должно стать первое арабское марсианское поселение. Скептики поспешили заявить, что это просто очередной, пусть и очень красивый, способ создания проекта по методу Ходжи Насреддина ("или ишак сдохнет, или падишах помрет").



Но, судя по уже проделанной работе, Объединенные Арабские Эмираты видят в космических исследованиях серьезный инвестиционный потенциал и готовы развивать их по максимуму. Один из показателей такого интереса - то, что 72-й Международный астронавтический конгресс прошел впервые более чем за 70-летнюю историю в арабской стране, в ОАЭ.



Между Россией и Америкой



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За короткое время у России и ОАЭ сложились серьезные партнерские отношения в космической сфере. Уже в 2017 году были заключены договоренности о запуске первого в истории страны космонавта. На место претендовали 4022 человека. Победителями стали девять кандидатов, направленных на окончательное обследование в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Там отобрали двух финалистов, одним из которых стал военный летчик Хаззаа аль-Мансури.



За год подготовки он прошел более 90 курсов и более 1400 часов обучения. 25 сентября 2019 года Хаззаа аль-Мансури стартовал вместе с командиром экипажа Олегом Скрипочкой и бортинженером Джессикой Меир на борту "Союза МС-15". Он провел в космосе восемь суток и стал первым в истории космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов.



Конечно, космические структуры ОАЭ в первую очередь смотрят на возможность получения опыта и им не так важен источник. Буквально через год после полета аль-Мансури стало известно, что космический центр имени Мухаммеда бин Рашида выбрал NASA для продолжения подготовки собственных астронавтов для возможной работы на МКС.



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С 21 сентября 2020 года Хаззаа аль-Мансури и второй космонавт, аль-Нейади, начали проходить подготовку для полетов в космическом центре имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне (США). Затем стало известно, что такую же программу подготовки пройдут еще два будущих космонавта ОАЭ, также строго отобранных более чем из 4000 претендентов. Стали известны их имена - Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. Да, ОАЭ хотят, чтобы среди первых космонавтов страны была женщина.



Новость многие восприняли как отказ от сотрудничества с "Роскосмосом" и поворот в сторону NASA, но это совсем не так. Как уже говорилось, самое важное для ОАЭ - это получение максимального количества знаний и компетенций, чтобы на их основе создавать собственную независимую программу. Именно поэтому для обучения в NASA были выбраны космонавты, уже обучавшиеся в России. Это максимально логичный шаг, если цель - оценить обе программы, определить их лучшие стороны и слабости и на основе такого анализа заниматься обучением собственных космонавтов.



Поэтому в работе ОАЭ с Россией в вопросах пилотируемой космической программы еще ничего не закончено, и, судя по информации с полей Международного астронавтического конгресса, мы можем услышать вскоре о новых контрактах и полетах.



Цель - Марс



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14 мая спускаемый аппарат "Тяньвэнь-1" приземлился на равнине северного полушария Марса, что ознаменовало успех первой миссии Китая по посадке марсохода.



Космический центр Мухаммеда бин Рашида сделал своей стране шикарный подарок к 50-летию - запуск марсианской миссии "Аль-Амаль". Научная цель, поставленная перед этим спутником, - создание полной картины марсианской атмосферы. Орбитальный аппарат исследует изменения погоды на Красной планете и изучает метеорологические события в нижних слоях атмосферы, такие как пылевые бури.



Специалистам ОАЭ удалось создать этот аппарат в удивительно короткие сроки. Естественно, тут тоже не обошлось без сторонней помощи. "Аль-Амаль" был создан в рамках сотрудничества космического центра Мухаммеда бин Рашида и американской лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо, а также других американских организаций, таких как университет штата Аризона и Калифорнийский университет в Беркли.



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И опять видна готовность ОАЭ сотрудничать с теми, кто предлагает наиболее интересные условия, вне зависимости от национальной принадлежности. Запуск зонда "Аль-Амаль" был произведен в июле 2020 года из космического центра Танегасима на японской ракете H-IIA.



Сразу после успешной реализации марсианского проекта ОАЭ анонсировали следующий, не менее амбициозный - запуск миссии по изучению астероидов. Пока предполагается, что старт миссии будет проведен в 2028 году, она продлится пять лет, зонд пролетит мимо Венеры, шести астероидов в поясе астероидов и затем совершит посадку на седьмой.



Время возможностей



Еще несколько лет, и ОАЭ станет игроком, с которым придется считаться, особенно учитывая серьезный бюджет и далеко простирающиеся стратегические планы. Именно поэтому подписание межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях между Россией и ОАЭ выглядит очень грамотным и своевременным решением.



Соглашение позволит России и ОАЭ развивать взаимовыгодное сотрудничество в области спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, мониторинга космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создания космической техники, пилотируемой космонавтики и научных исследований в космическом пространстве.



В ходе подписания Дмитрий Рогозин пригласил Сару аль-Амири в Россию посмотреть на возможности российской космической программы. Возможно, уже в ближайшее время мы услышим о новых интересных совместных проектах. По крайней мере очень хотелось бы на это надеяться. Источник - Известия

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