 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайская деревня стартует в XXII век, российская - умирает, - К.Ольшанский
06:54 01.11.2021

Китайская деревня стартует в XXII век, российская - умирает
Поднебесная стремится стать аграрной державой
Константин Ольшанский
31.10.21

Китай намерен намерен стать главной сельскохозяйственной державой мира. Для этого партия и правительство дали старт трем национальным проектам - "Цифровой Китай", "Возрождение сельских районов" и "Цифровая деревня" - которые снова сделают китайское село конкурентоспособным и современным.

Улучшить это позволит демографию, экологию и экономику, окончательно преодолев последствия Горьких годов.

Четыре драйвера Китая

В одном из китайских мегаполисов Цзыбо прошла национальная "Конференция по возрождению сельских районов". Мероприятие, казалось бы, абсолютно рядовое, коих в Китае проводится ежегодно десятки.

На именно эта конференция оказалась особенной. Фактически, на ней была презентована новая политика партии по возрождению китайского села. Сегодня именно село признано одной из движущих сил Китая, которая должна обеспечить стремительное развитие страны.

Пекин все больше внимания уделяет образованию
Чтобы выступить с программной речью, в Цзыбо из Пекина прилетел специальный исследователь канцелярии советника Государственного совета Лю Ци. Он напомнил, что последние сорок лет в стране благодаря Дэн Сяопину реализуется политика реформ и открытости, во время которых Китай совершил цивилизационный прыжок. А обеспечили его четыре драйвера.

Первый драйвер - это система закупок у домашних подворий. Она не только решала проблему еды и одежды, но и дала фермерам излишки денег.

Второй драйвер - это восстановление вступительных экзаменов в колледжи. Это позволило создать достаточный резерв талантов для экономического и социального развития Китая. Сегодня выпускники колледжей играют ключевую роль во всех областях.

Третий драйвер Китая - это открытость для внешнего мира. Наконец, четвертый драйвер - это развитие частного сектора экономики. Сегодня на этот сектор приходится более 50% налоговых поступлений, более 60% ВВП, более 70% технологических инноваций, более 90% рабочих мест в городах. Именно развитие частных компаний дало жизненную силу для развития всей национальной экономики, уверен Лю Ци.

Китайское село - больше не депрессивное и старое

Лю Ци считает, что в современных условиях возрождение китайского села должно стать пятым драйвером для развития Поднебесной. Как только будет стимулирована покупательная способность сотен миллионов людей, живущих в сельской местности, эти люди станут самым конкурентоспособным резервом экономического развития Китая.

Также опережающее развитие села позволит решить проблемы имущественного дисбаланса и продовольственной безопасности. Без села невозможно обеспечить демографический рывок, а главное - построить "зеленую цивилизацию", которая сегодня видится идеалом развития человечества.

Впрочем, современное село в Китае - это вовсе не покосившиеся старинные домики и грустные пенсионеры. Современное село - это прежде всего цифровые технологии, которые внедряются в сельское хозяйство. А чтобы управлять "цифрой", нужны молодые и креативные специалисты - значит, они снова поедут из города в село.

Китай обойдет даже США в споре аграрных держав

Благодаря цифровой трансформации села, Китай намерен полностью решить проблему с обеспечением продуктами. По оценкам агентства Yiou Think Tank, последние годы торговый дефицит сельскохозяйственной продукции Китая растет - индикатор вырос почти вдвое с 2015 до 2020 года. Из-за этого увеличивается и зависимость Китая от иностранных продуктов. То есть растущее и все более богатое население хочет хорошо питаться, но этот спрос неспособно удовлетворить традиционное внутреннее аграрное производство.

Yiou Think Tank указывает, что китайское АПК неконкурентоспособно из-за самой системы управления - устаревшей и требующей серьезной перестройки. Более 80% возделываемых земель Китая находится в руках 260 миллионов мелких фермеров. Доля местных мелких землевладельцев достигает 93%, что намного выше, чем в среднем в мире.

Пахотные земли очень разбросаны, что затрудняет процесс механизации сельского хозяйства. Затраты на сельскохозяйственное производство так высоки, что порой проще закупать продукты за рубежом.

Все больше и больше фермеров, однако, не хотят жить и хозяйствовать по-старому, ориентируясь на новые технологии. Искусственный интеллект, облачные вычисления, 5G, блокчейн и Big Data становятся все более привычными для жителей китайского села. Правительство инициировало 3 проекта - "Цифровой Китай", "Возрождение сельских районов" и "Цифровая деревня" - которые заставили китайские интернет-гиганты снова обратить внимание на родное село.

Yiou Think Tank приводит в пример флагманской отрасли свиноводство, которое сейчас в Китае переживает бурный рост. По всей стране строятся крупные племенные фермы. Все поголовье оцифровано, и искусственный интеллект позволяет отслеживать гигантское стадо в сотни миллионов голов. Блокчейн используется и для обработки селекционных данных, и для зоотехнических прогнозов.

Цифровые технологии уже становятся обыденностью в китайской глубинке. И это главная "фишка" китайской аграрной революции. При этом китайские реформаторы готовы брать что-то позитивное и в других странах. Скажем, в Японии это сельскохозяйственные кооперативы, а в странах Евросоюза - академическая наука.

Но все же китайцы в первую очередь намерены учиться у США, где сейчас самая высокая в мире производительность труда на селе: лишь 1,5% деревенского населения кормит почти 5% населения мира, а производство продуктов питания составляет около 20% общемирового.

Китайские власти американские показатели намерены пока лишь достичь. А в перспективе - и обойти, став главной аграрной державой планеты.

Источник - svpressa.ru
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