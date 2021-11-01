Хватит ли сил у Кырвласти на строительство железной дороги Китай – Узбекистан? - Г.Шекербек кызы

06:59 01.11.2021

Хватит ли сил у власти на строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан?



Автор: Гульсада ШЕКЕРБЕК кызы

Жаны Ордо

1 ноября 2021



Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на собрании Жогорку Кенеша сообщил о готовности всех документов по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. "Завершились все последние переговоры с узбекской стороной. Министры облетели на вертолете, подготовили соответствующие бумаги.



Мы ожидаем визита президента Садыра Жапарова в Китай. В связи с коронавиурсом Китай не открывается. Мы полагаем, как откроется, так в ходе визита решится судьба этого вопроса. Все последние маршруты внутри Кыргызстана окончательно завершены. Оказалось, по нашей территории проходит 280 км. Из них 57 см – туннель. Все строительные компании мира говорят "можно построить, сделать". Каким будет финансовый вопрос, мы работаем над его моделями", - сказал Жапаров.



В принципе вопрос строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан инициируется более 20 лет, но не реализуется. Иногда говорится, что противятся великие державы. Предыдущая власть говорила, что протяженность отрезка дороги по Кыргызстану составляет 430 км. Есть сведения, что они увеличили протяженность в попытке связать север с югом.



Мы задали вопрос с целью узнать мнение общественности:



- Вчера Акылбек Жапаров сообщил о готовности всех документов по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Сказал: "Мы ждем визита Садыра Жапарова в Китай. В связи с коронавирусом Китай не открывается. Как откроется, решится судьба данного вопроса". Говорится, что Россия против этой дороги. Хватит ли воли и силы у сегодняшней власти на строительство железной дороги?



Бейшен Болотбеков, общественный деятель: "Для республики была бы отличная польза в экономическом отношении"



- Если этот вопрос решится, то для республики в экономическом отношении была бы отличная польза. Поэтому я бы сказал, что весь народ должен поддержать. Думаю, хватит воли на реализацию вопроса, поддержанного народом".



Асыкбек Оморов, писатель-историк, профессор: "Тогда посчитаю это своеволием политики, проводимой властью"



- Я целиком категорически против этого проекта. Потому что общая протяженность проекта, который построит Министерство дорог, составляет 452 км. Тоннель выходит из местности Котур-Таш Торугарта, огибает Чатыр-Куль, в юго-западной части села Жениш Ак-Талинского района разместят железнодорожную базу для перестыковки колеи поездов.



Ширина колеи китайской железной дороги 1 тысяча 435 мм, а ширина базовой колеи нашего поезда 1 тысяча 524 мм. После этого в Тогуз-Тороузский район пробьют тоннель у села Кош-Добо Ак-Талы длиной 11,5 км, пройдут через джайлоо Макмал, Кылдоо, и еще по восточным предгорьям горы еще пробьют 3 тоннеля длиной 14,5 км, после чего подсоединятся к городу Джалал-Абаду. Вся протяженность железной дороги 452 км, а длина 3-х тоннелей считается 39,5 км.



У меня есть данные на основе свидетельства № 435617 от 17 июня, полученного из учреждения Кыргызпатент КР, что вышедшая из Торугарта китайская железная дорога пройдет с западной стороны долины Арпа в Ат-Башы по предгорьям горы Каракол путем пробивки тоннеля длиной 7,5 км, далее через северную часть долины Кара-Кульжа из центра Кара-Кульжинского района через Озгон, с южной стороны Кемпирабадского водохранилища присоединится к железной дороге в селе Кызыл-Шарк Кара-Суйского района. Вся протяженность железной дороги 230 км. По длине меньше в 2 раза. По общей протяженности тоннеля: надо строить тоннель не 39,5 км, а короче в 5,5 раз, то есть 7,5 км. Если властная верхушка, глядя на политику, построит на денежные средства в 5,5 раз больше, тогда считаю это своеволием политики, проводимой властью.



Нургазы Анаркулов, журналист: "Благодаря этому наша экономика продвинется намного вперед"



- Надо сказать правду, строительство кыргызско-китайской железной дороги до этого остановилось оттого, что не подходило интересам некоторых держав. Надо сказать, что действия, работы сегодняшней власти в данном направлении заслуживают поддержки. Дело в том, что эта дорога изначально была нужна кыргызскому народу.



Если эта железная дорога будет построена, тогда станет локомотивом нашей экономики. Благодаря этому наша экономика продвинется намного вперед. Еще больше усовершенствуются взаимосвязи с другими странами. Это означало бы, самое главное, что Кыргызстан достиг полной независимости.



К сожалению, до сих пор некоторые державы не допускали такого. Если президент Садыр Жапаров возьмет в свои руки строительство указанной дороги и завершит ее, тогда имя этого человека останется записанным в истории Кыргызстана золотыми буквами.



Эльнура Кулуева, журналист: "Железная дорога должна строиться"



- Мы не должны смотреть на эти проекты как на амбициозный проект. Если вправду приступят, то у сегодняшней власти хватит политической воли на строительство дороги. Мы должны стараться поднять свою экономику необходимыми стране магистралями, нужными дорожными связями. Они не должны оставаться пустой сказкой. Железная дорога должна строиться. Если члены правительства под началом Акылбека Усонбековича вправду послужат государству, то у меня есть уверенность, что эту дорогу построят по правде жизни. И мы весь кыргызский народ пожелаем: пусть реализуют. Я могу сказать, что у них хватит воли.



Маметбек Мырзабаев, теолог: "В случае единого согласования с Россией работа Кыргызстана будет легкой"



- Сложно же говорить, хватит или не хватит воли. Например, я не могу сказать: даже если Россия будет против, дорога будет построена. Могу сказать, что, если придет к взаимопониманию с Россией, согласует, решит, тогда воли хватит на строительство.



Не могу сказать, мол, пусть даже Россия будет против, но несмотря на это, сегодняшняя власть упрямо закончит эту работу. Потому что у власти нет столько сил, чтоб вопреки протесту России завершить такое дело. Если эта дорога будет построена, то обязательно посредством нахождения общего языка с Россией, путем нахождения какого-то среднего пути.



Не присоединяюсь к мнению, что поехав в Китай, Садыр Жапаров проведет соглашение, переговоры против интересов России. А если пойдет к такому соглашению с Китаем в решении этой дороги, ее строительства, тогда можем сказать, что Садыр Жапаров нашел общий путь, общий язык с Кремлем.



Есть еще один вариант – приход к одному мнению по данному вопросу Китая и России. В таком случае работа сильно облегчится для кыргызской власти. Думаю, облегчится и ответственность. Согласование Китая с Россией по строительству дороги с Кыргызстаном и Узбекистаном облегчит работу Кыргызстана.



Источник: газета "Жаны ордо" №32 от 29.10.2021/стр.6