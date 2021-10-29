 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Империя пиццы" отравила 300 бишкекчан
07:03 01.11.2021

Количество отравившихся едой из кафе "Империя пиццы" превысило 300 человек

Жаны Ордо
29 октября 2021

Помните ли, когда год назад в кафе "Империя пиццы" один из клиентов запел по-кыргызски, администрация запретила, общественность была недовольна этим, едва не вспыхнул шумный скандал. С того неприятного явления прошел ровно год, в указанном кафе повторилась еще одна неприятная история.

Сначала 23-24 октября в инфекционное отделение Железнодорожной больницы Бишкека за медицинской помощью обратились 12 человек с пищевым отравлением.

25 октября количество обратившихся дошло до 85. Проинформировано, что количество отравившихся 25 октября превысило 180 человек. К счастью, никто не впал в тяжелое состояние и не расстался с жизнью.

Врачи сообщили, что получившие в первый день медицинскую помощь и ушедшие домой снова возвращаются. Сейчас в больнице лежит больше 10 человек с пищевым отравлением.

Обратившиеся рассказали, что ели суши-роллы с доставкой на дом из кафе "Империя пиццы". В связи с массовым отравлением в Бишкеке временно закрыты все филиалы кафе "Империя пиццы". Об этом сообщил глава отдела продовольственной гигиены Государственного центра санитарно-эпидемиологического контроля Махамат Мурзашев. С его слов, кафе проверяется в рамках эпидемиологического расследования в связи с отравлениями.

"Сейчас все кафе "Империя пиццы" остановили работу. Мы изъяли образцы проб из 35 видов пищи, проводим лабораторные исследования. Сегодня работники кафе сдают анализы. Кафе временно закрыто до выхода результатов исследования", - сказал Мурзашев.

Источник: газета "Жаны ордо" №32 от 29.10.2021/стр.2

Источник - gezitter.org
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