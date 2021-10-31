 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.11.2021
08:00  Климатический саммит не помешает Западу действовать в собственных интересах, - Д.Моисеев
07:35  Мечты о счастливом будущем оказались... грехом, - Ольга Андреева
07:03  "Империя пиццы" отравила 300 бишкекчан
06:59  Хватит ли сил у Кырвласти на строительство железной дороги Китай – Узбекистан? - Г.Шекербек кызы
06:54  Китайская деревня стартует в XXII век, российская - умирает, - К.Ольшанский
00:40  Кто заинтересован в подрыве российско-китайских отношений, - В.Павленко
00:36  Полет желтого сокола: Россия и ОАЭ будут совместно осваивать космос

00:34  Мировой гегемон устал и отстал, но добровольно уходить не хочет, - В.Васильев
00:32  Для стабилизации Афганистану нужна "дорожная карта" (наивные фантазии), - Н.Плотников
00:30  30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
00:27  Гастарбайтеры: угроза или ресурс России? - "НГ"
00:25  Поляки наступили на газовые грабли "Газпрома", - Н.Макеев
00:23  В США посчитали ненужной защиту сирийских курдов от Турции, - "МК"
00:19  Как мусульмане придумали свой финансовый мир?
00:18  Без кровавых соплей: US Army не готова к штыковому бою
00:17  Байден объяснил свое опоздание на G20 "игрой с лифтами". Старик-то совсем того...
00:14  Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти, - Н.Портякова
00:10  Ядовитое жало неолиберализма в Латинской Америке, - С.Кожемякин
Воскресенье, 31.10.2021
18:35  Голодовка не впрок : партия Саакашвили с треском проиграла второй тур, - "МК"
18:08  Судный день Судана, - Рами Аль-Шаер
16:43  Афганские пилоты угнали в Узбекистан и Таджикистан 25% военной техники Афганистана,
16:06  Спасти не-рядового Рахмона. 201 рос-база и НОА Китая защитят Таджикистан от Талибана? - "СП"
15:39  Почему чиновники так вцепились в свои кресла (на примере Украины), - "МК"
12:31  Возможен ли масштабный приток афган-беженцев в Россию? - Дм.Полетаев
12:23  В Казахском Актобе снесли голову памятнику основателю каз-государственности - В.Ленину
12:21  Происхождение и вызовы консервативной стратегии, - Т.Бордачев
12:19  Он - вырождается! Как сдержать крайности либерализма, - Г.Дисэн
11:02  А за чей счет банкет? Как бывшие российские чиновники-казнокрады "гуляют" за границей
10:57  Толкнул речь в кандагарской мечети. Лидер талибов Ахундзада впервые выступил на публике
10:31  Кыргызский парламент до конца каденции 6 созыва возглавила Аида Касымалиева
10:15  Си Цзиньпина "берут на слабо", - Юрий Тавровский
09:59  Целевым набором. Британия спасает от талибов афганских лесбо- и педерастов
09:56  ТаджВласти лишили лицензии иранский "Кафолатбанк"
07:40  КырКабмин ввел обязательно-принудительную вакцинацию для работников сферы культуры, досуга и спорта
06:21  Россиянка Камила Валиева установила новый МР по фигурному катанию - 265 баллов
00:25  Почему нынешняя внешняя политика США является бредовой, - Биллмон
Суббота, 30.10.2021
21:43  Путин уйдет лишь, восстановив империю, - "СП"
14:32  Много человеческих жертв в Ферганской долине... Почему оказалось почти забыто одно из мощнейших землетрясений в ЦА - 3/11/1946?
13:55  Казахстанец Никиша выиграл "бронзу" на этапе Кубка мира по шорт-треку
13:49  КОВИД убил казахстанского спортивного журналиста Евгения Гайдамакина
13:27  Эрдоган объявил пол-Черного моря своим. Не треснет?, - "СП"
13:06  КырВыборы-2021. Как расположились партии в избирательном бюллетене
11:43  Умер легендарный диктор ТВ СССР Игорь Кириллов
10:50  Кто кого от-"газпромит"? Казахстан и Россия возобновили переговоры по месторождениям "Хвалынское" и "Имашевское"
10:42  Власти Ашхабада торгуют хлебом в темноте, чтобы скрыть очереди, - "РО"
10:23  Таджикистан дал "зеленый свет" строительству китайской базы на его территории. Что это значит? - Р.Стэндиш
10:20  НАТО разрабатывает методы ведения когнитивной войны, - Л.Савин
10:04  Франция: попытка госпереворота? - В.Малышев
10:01  За орал на Красной площади тадж-блогера Бобиева посадили на 10 месяцев в рос-колонию
09:49  Когда нас заставят есть мясо из пробирки? - Р.Трунов
09:02  Русских в Эстонии гнетут, как "советский биомусор", - А.Топоров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Климатический саммит не помешает Западу действовать в собственных интересах, - Д.Моисеев
08:00 01.11.2021

В рамках борьбы за зеленую экономику европейцы и американцы договорились о частичном снятии пошлин на торговлю сталью и алюминием
Данила Моисеев

31.10.21
В воскресенье в Глазго стартовала 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26. Западные СМИ окрестили ее потенциально судьбоносной, поскольку, как ожидается, лидеры ведущих стран мира должны договориться более решительно бороться с выбросами углекислого газа. Вместе с тем прогнозы неутешительны: даже на отметке 2 градусов по Цельсию сдержать глобальное потепление не удастся. Впрочем, исполнение обещаний в сфере торговых соглашений можно попытаться совместить с пользой для климата. Именно так США и ЕС представили сделку, которая позволит беспошлинно поставлять в США до 3,3 млн т алюминия и стали ежегодно.
Брюссель и Вашингтон почти через год после ухода Дональда Трампа с поста президента США начинают избавляться от его наследия. Накануне конференции COP26 стороны пришли к важному соглашению, значительно упрощающему доступ на американский рынок европейской стали и алюминия. О подробных деталях сделки министр торговли США Джина Раймонда говорить не стала, однако отметила, что пошлина в 25% на сталь и в 10% на алюминий продолжит действовать после достижения определенных объемов поставок. По данным двух неназванных американских чиновников, этот объем составляет 3,3 млн т металла.

Впрочем, у США в соглашении есть свой интерес, поскольку в декабре Евросоюз должен был поднять тарифы на мотоциклы Harley-Davidson, моторные лодки и другую американскую продукцию, включая виски. Ко всему прочему после повышения цен на сталь американская промышленность нуждается в снижении затрат на сырье. По оценкам Bloomberg, в двустороннем порядке речь может идти об устранении пошлин общей суммой 10 млрд долл. Для Европы это вполне реальный шанс нарастить экспорт, который после действий Трампа стал существенно падать: до введения пошлин из ЕС экспортировалось 5 млн т стали и алюминия, а в 2020 году эта цифра снизилась в два раза.

В итоге Вашингтон нанес удар по Пекину, грамотно аргументировав соглашение, хотя еще неизвестно, насколько сильный вред оно нанесет изготовителям стали и алюминия внутри самих Соединенных Штатов. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сделку, отметил, что она позволит снизить влияние Китая в этой сфере и "касается как перепроизводства в Китае, так и углеродоемкости в секторе стали и алюминия". Он добавил, что соглашение позволит не только защитить права рабочих, но и внести свою лепту в борьбу с изменением климата, поскольку в Поднебесной продукция изготовляется в печах, работающих на угле.

Между тем настроения перед саммитом COP26 все еще пессимистические. Пока нет информации о том, чтобы готовилось действительно революционное соглашение между лидерами государств. Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), добыча ископаемого топлива по всему миру увеличится на 110% к 2030 году, а остановить глобальное потепление на отметке в 2 градуса по Цельсию не получится. Даже премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал сомнения в том, что результаты саммита, который организует его страна, будут удовлетворительными. А уж призывы остановить глобальное потепление на отметке в 1,5 градуса по Цельсию председателя COP26 и министра энергетики Британии Шармы Алока звучат и вовсе утопически.

В целом соглашение США и ЕС вполне соответствует духу глобализма. "Что касается пошлин, то нужно понимать, что США ввозят больше, чем производят. Дональд Трамп хотел благоприятствовать американской промышленности, Джозеф Байден же меньше настроен поддерживать собственное производство. Значит, Соединенным Штатам будет необходимо больше закупать за рубежом, и решение о снижении пошлин напрашивается в том числе в интересах собственных потребителей. Отмечу, что в сталелитейной промышленности США уже в 1960-е годы проигрывали Японии, а потом и другим игрокам", – поясняет директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев.

В разговоре с "НГ" эксперт выразил мнение, что климатический саммит рискует стать слишком политизированным, как и зеленая повестка в целом.

"Запад стремится использовать эту тему в своих интересах, в том числе пытается продвинуть идею о введении дополнительных налогов для стран с большими выбросами углекислого газа. Однако сами западные страны в свое время перевели почти все вредные производства в страны Азии, а теперь на них же и на Россию пытаются переложить затраты за ухудшение экологии. Чем-то это напоминает то, что еще в советское время называли неоколониализмом",– считает Рогулев.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635742800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости
- А. Мамин поручил членам Правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах
- В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания
- Состоялась презентация ​​книги "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
- Чинить нельзя построить
- А. Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны
- Роман Скляр проинспектировал реализацию госпрограммы "Ауыл - Ел бесігі" в Павлодарской области
- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека"
- Е. Тугжанов ознакомился с проектами "Ауыл – Ел бесігі" в Карагандинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  