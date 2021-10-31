Климатический саммит не помешает Западу действовать в собственных интересах, - Д.Моисеев

08:00 01.11.2021

В рамках борьбы за зеленую экономику европейцы и американцы договорились о частичном снятии пошлин на торговлю сталью и алюминием

Данила Моисеев



31.10.21

В воскресенье в Глазго стартовала 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26. Западные СМИ окрестили ее потенциально судьбоносной, поскольку, как ожидается, лидеры ведущих стран мира должны договориться более решительно бороться с выбросами углекислого газа. Вместе с тем прогнозы неутешительны: даже на отметке 2 градусов по Цельсию сдержать глобальное потепление не удастся. Впрочем, исполнение обещаний в сфере торговых соглашений можно попытаться совместить с пользой для климата. Именно так США и ЕС представили сделку, которая позволит беспошлинно поставлять в США до 3,3 млн т алюминия и стали ежегодно.

Брюссель и Вашингтон почти через год после ухода Дональда Трампа с поста президента США начинают избавляться от его наследия. Накануне конференции COP26 стороны пришли к важному соглашению, значительно упрощающему доступ на американский рынок европейской стали и алюминия. О подробных деталях сделки министр торговли США Джина Раймонда говорить не стала, однако отметила, что пошлина в 25% на сталь и в 10% на алюминий продолжит действовать после достижения определенных объемов поставок. По данным двух неназванных американских чиновников, этот объем составляет 3,3 млн т металла.



Впрочем, у США в соглашении есть свой интерес, поскольку в декабре Евросоюз должен был поднять тарифы на мотоциклы Harley-Davidson, моторные лодки и другую американскую продукцию, включая виски. Ко всему прочему после повышения цен на сталь американская промышленность нуждается в снижении затрат на сырье. По оценкам Bloomberg, в двустороннем порядке речь может идти об устранении пошлин общей суммой 10 млрд долл. Для Европы это вполне реальный шанс нарастить экспорт, который после действий Трампа стал существенно падать: до введения пошлин из ЕС экспортировалось 5 млн т стали и алюминия, а в 2020 году эта цифра снизилась в два раза.



В итоге Вашингтон нанес удар по Пекину, грамотно аргументировав соглашение, хотя еще неизвестно, насколько сильный вред оно нанесет изготовителям стали и алюминия внутри самих Соединенных Штатов. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сделку, отметил, что она позволит снизить влияние Китая в этой сфере и "касается как перепроизводства в Китае, так и углеродоемкости в секторе стали и алюминия". Он добавил, что соглашение позволит не только защитить права рабочих, но и внести свою лепту в борьбу с изменением климата, поскольку в Поднебесной продукция изготовляется в печах, работающих на угле.



Между тем настроения перед саммитом COP26 все еще пессимистические. Пока нет информации о том, чтобы готовилось действительно революционное соглашение между лидерами государств. Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), добыча ископаемого топлива по всему миру увеличится на 110% к 2030 году, а остановить глобальное потепление на отметке в 2 градуса по Цельсию не получится. Даже премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал сомнения в том, что результаты саммита, который организует его страна, будут удовлетворительными. А уж призывы остановить глобальное потепление на отметке в 1,5 градуса по Цельсию председателя COP26 и министра энергетики Британии Шармы Алока звучат и вовсе утопически.



В целом соглашение США и ЕС вполне соответствует духу глобализма. "Что касается пошлин, то нужно понимать, что США ввозят больше, чем производят. Дональд Трамп хотел благоприятствовать американской промышленности, Джозеф Байден же меньше настроен поддерживать собственное производство. Значит, Соединенным Штатам будет необходимо больше закупать за рубежом, и решение о снижении пошлин напрашивается в том числе в интересах собственных потребителей. Отмечу, что в сталелитейной промышленности США уже в 1960-е годы проигрывали Японии, а потом и другим игрокам", – поясняет директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев.



В разговоре с "НГ" эксперт выразил мнение, что климатический саммит рискует стать слишком политизированным, как и зеленая повестка в целом.



"Запад стремится использовать эту тему в своих интересах, в том числе пытается продвинуть идею о введении дополнительных налогов для стран с большими выбросами углекислого газа. Однако сами западные страны в свое время перевели почти все вредные производства в страны Азии, а теперь на них же и на Россию пытаются переложить затраты за ухудшение экологии. Чем-то это напоминает то, что еще в советское время называли неоколониализмом",– считает Рогулев.