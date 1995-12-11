КырГКНБ разгромил Кзыл-кийский джаамат душманов-джихадистов

14:32 01.11.2021

ГКНБ сообщил о задержании лидеров организации "Хизб ут-Тахрир": Среди них есть предприниматель

Баткенская область

город Кызыл-Кия



Turmush - Родственники граждан, которые были задержаны по подозрению в создании экстремистской организации, считают, что их задержали необоснованно. С соответствующим заявлением 1 ноября они выступили на пресс-конференции в АКИpress-Ош.



По словам родственников, утром 7 октября бойцы ГКНБ перепрыгнули через заборы жилых домов, после чего стали проводить обыск. Жители города Кызыл-Кия утверждают, что в домах подозреваемых ничего не нашли, но их все равно задержали.



Таттыбубу Курманова говорит, что ее супруг К.А. занимается предпринимательской деятельностью. "Супруга задержали, хотя ничего в ходе обыска не нашли. Далее информация о задержании появилась в СМИ. Мой супруг работал во благо народа, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мы обращаемся к руководству страны рассмотреть вопрос и отпустить их из-под стражи", - сказала она.



Жительница города Кызыл-Кия Гулнар Гафурова сообщила, что появилась информация о том, что ее сын якобы является гражданином Таджикистана, но на самом деле он гражданин Кыргызстана. "К нам домой пришли утром 7 октября, провели обыски, всех собрали. Обыск проводили до 14:30. Сын ни в чем не виновен, его задержали просто так. Обращаюсь к президенту Садыру Жапарову с надеждой на справедливость", - сказала она.



Жительница Элмира Баястанова говорит, что у супруга в желудке есть злокачественная опухоль. Несмотря на это, он содержится в ИВС ОВД Кадамжайского района. "После задержания состояние здоровья супруга ухудшилось, его постоянно тошнит. В СИЗО в городе Ош его принимать отказались. Поэтому поместили под стражу в Кадамжае. Один раз мы встретились, и он сообщил, что постоянная рвота. В ходе обыска у нас дома были обнаружена книга с молитвами ("намаз китеп") и Коран. Кроме того, забрали мой телефон и телефон ребенка. Изъяли и старые телефоны. Прошу председателя ГКНБ и генерального прокурора отпустить моего супруга из-под стражи", - рассказала она.



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Как сообщала в ГКНБ, в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по ст.314 (Создание экстремистской организации) УК, задержаны:



- К.А.К., уроженец города Кызыл-Кия, 26.06.1974 года рождения, должность в иерархии РЭО - "минтака-масул" (лидер) г.Кызыл-Кия;



- К.С.С., уроженец города Кызыл-Кия, 28.10.1975 года рождения, должность в иерархии РЭО - "накиб-джихоза" (руководитель ячейки);



- Н.Ж.М., уроженец города Кызыл-Кия, 04.04.1976 года рождения, должность в иерархии РЭО - "накиб-джихоза" (руководитель ячейки);



- А.у.А., уроженец Таджикистана, 18.04.1991 года рождения, должность в иерархии РЭО - "мушрив-халки" (руководитель группы);



- Э.Н.Т., уроженец города Кызыл-Кия, 11.12.1995 года рождения, должность в иерархии РЭО - "мушрив-халки" (руководитель группы).



- М.З.Я., уроженец города Кызыл-Кия, 16.01.1993 года рождения, должность в иерархии РЭО - "казначей" (отвечает за финансовые вопросы ячейки).



Установлено, что указанные лица проводили религиозные занятия по пропаганде экстремистской идеологии и ежемесячно организовывали так называемые "сходки" членов РЭО, состоящих из более чем 50 жителей Кызыл-Кии.



В результате проведенных обысков по местам их жительства обнаружена и изъята экстремистская литература (36 книг, 20 брошюр, 25 листовок, 13 тетрадей, 15 сотовых телефонов, 15 электронных носителей, 1 ноутбук).



Задержанные лица водворены в ИВС Кадамжайского РОВД, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению их преступных связей.