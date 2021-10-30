За что русских уважают и презирают, - А.Халдей

14:45 01.11.2021

За что русских уважают и презирают

на вопросы "почему вы такие", русские сами затрудняются ответить



Александр Халдей



Русские – самая парадоксальная и антиномичная нация, о чем еще Бердяев писал в своей работе "Судьба России". Русский дух действительно двоится, а национальный характер противоречив. Аргументы Бердяева актуальны и по сей день, но к ним добавились новые, отражающие специфику Нового времени.



Русские самая разобщенная и несолидарная нация в мире. В быту русские не приходят друг другу на помощь, равнодушны, а порой и агрессивны к тем, кто попал в переделку и нуждается в коллективной защите. На помощь подвергшихся нападению или попавших в аварию бросаются смелые женщины или одиночки. Окружающие трусливо смотрят и отворачиваются. Русские в бывших республиках СССР волнуют лишь малую часть соотечественников, которые изображаются маргиналами и экстремистами.



Коррупция в наших правоохранительных органах привычна. Скорее странным кажутся другие реакции, типа инициативы А. Бастрыкина, показательно наказавшего ментов, обвинивших трех ублюдков в метро в простой хулиганке. Тогда Бастрыкин открыл свое дело по статье "покушение на убийство". И все оборотни в погонах затихли, как овцы.



Когда разные темпераментные южане режут или избивают местного, диаспоры их всегда выкупают. И население ни разу не устроило под крыльцом УВД митинг протеста. Соседи продажных ментов не устроили им и их родителям бойкот. Сильные мужики ни разу не плюнули в рожу или не съездили по физиономии взяточнику в погонах, предающего соотечественников за деньги. Девушки не окатили презрением. Старики не прокляли подлецов. Священники в церквях не осудили в проповедях. Общественного мнения у русских нет.



За эту разобщенность мигранты нас презирают и этого не понимают. Они не понимают, как такая сильная нация может проявлять такую слабость. Почему не бережет своих женщин, позволяя им вести себя позорно, почему бросают с детьми и не хотят рожать. Почему не уважают стариков и терпят несправедливость и наглость.



И в то же время русские – самая сплоченная и солидарная нация. Только в России все водители сигналят друг другу о том, что в засаде притаились гаишники. В большинстве случаев, когда вы на дороге замешкались с маневром, вас не подождут вежливо, дав выйти из затруднения, а начнут нетерпеливо сигналить и крыть вас матом, стремясь проехать чуть ли не по головам.



Но при этом только в России на дорогах вам непременно благодарно помигают аварийкой, когда вы пропустите совершающего маневр водилу. На дороге непременно затормозят и помогут, а если вы застряли или перевернулись, откуда ни возьмись набегут мужики и всем миром вас вытащат буквально на руках, после чего исчезнут, даже не дослушав слова благодарности. Незнакомые люди ринутся в горящую машину, спасая вас от гибели. Кто-то нырнет в воду за утопающим, рискуя жизнью и здоровьем. Дадут прикурить аккумулятору, поделятся насосом для колес, и потянут на тросе, не взяв денег.



В драке, когда толпа спешит пройти мимо, отводя глаза, найдутся те, кто влезет в нее и станет или разнимать дерущихся, или защищать того, кто в меньшинстве. Даже с риском получить ножом в живот. Обостренное чувство справедливости не позволяет русским в такие минуты пройти мимо. В Европе с этим русским качеством уже успели познакомиться как европейцы, так и мигранты, охочие за тамошними женщинами.



На вопросы "почему вы такие", русские сами затрудняются ответить. Они знают, что очень инертны, но, если их раскачают на драку, снесут все. Они страдают от разобщенности, но никак с нею не борются, просто терпят. В призывы бороться за солидарность не верят. Быт – самое трудное для русских существование. Лучшие качества русских раскрываются на войне. Большая ошибка поверить в то, что русские уже "фсе" и начать вести себя с ними так, как будто их уже нет. Наглость в отношениях с русскими – самая большая ошибка. Нельзя вести себя с русскими так, как они сами себя ведут друг с другом. Это из сферы загадочности русской души, но, если нет желания дорого заплатить за ошибку, никогда нельзя ее совершать. Это Россия, брат. Ничего не поделаешь.



Публикация: ТГ-канал "Русский Демиург"