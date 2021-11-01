Кто заменит мигрантов в России? - М.Перевозкина

17:31 01.11.2021

В России заговорили об охоте на мигрантов: кто их заменит

"Нам лишняя зараза в стране не нужна"



Власти РФ, похоже, всерьез озаботились проблемой приезжих. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался за введение обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. В то же время в мэрии Москвы заявляют о подготовке плана полного отказа от использования труда мигрантов на стройках. "МК" попытался разобраться в проблеме.



"Нам лишняя зараза в стране не нужна"



Кризис в этой сфере назревал давно и был неизбежен. Вкратце суть его такова. Ради увеличения собственных прибылей и снижения издержек работодателям гораздо выгоднее использовать труд бесправных мигрантов, зачастую даже нелегалов, чем граждан РФ, которым надо дать достойную зарплату и "социальный пакет". Поэтому в Москву все последние годы для работы на стройках и в сфере ЖКХ массово завозятся мигранты, по большей части из Центральной Азии. В некоторых районах столицы их количество уже достигает почти 50% населения. И уже не совсем понятно, кто здесь гости, а кто - хозяева. Приезжие чувствуют себя как дома, устанавливают свои порядки и даже нападают на местных жителей. Как сообщил глава СК Александр Бастрыкин, количество особо опасных преступлений, совершаемых приезжими, растет: "В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма - на 33%, терроризма - на 26%, убийств - на 8%, изнасилований - на 5%". Естественно, все это вызывает рост недовольства местного населения и приводит к открытым протестам. Дошло до того, что в некоторых поселениях начали формироваться отряды самообороны.



Бастрыкин заявил о необходимости специального закона о приезжих. В частности, надо определить порядок учета мигрантов, в том числе снятие у них отпечатков пальцев и геномную регистрацию. Геномная регистрация - это взятие у человека образца ДНК.



Инициативы властей специально для "МК" прокомментировал политолог Алексей Мартынов.



- Нужна ли геномная регистрация для приезжих?



- Все люди, которые приезжают в РФ временно ради заработка, обязательно должны, во-первых, знать русский язык хотя бы на троечку, во-вторых, быть здоровыми и не везти к нам никакую заразу. Для этого им необходимо сдавать все анализы. Безусловно, должна быть и геномная база приезжих, потому что это поможет правоохранителям в раскрытии преступлений и даже послужит делу профилактики преступлений. Преступления мигрантов должны караться по всей строгости закона. Они, конечно, должны знать основы нашего законодательства и относиться к нему уважительно. Ничего неприемлемого или необычного в инициативе главы СК я не вижу.



- Кто будет оплачивать процедуры забора и анализа образцов ДНК? Сами мигранты?



- Безусловно, они это будут делать за свой счет. Например, сейчас принято решение об обязательной вакцинации мигрантов. С некоторыми странами, в частности, Узбекистаном, недавно достигнута договоренность, что все мигранты из этой страны, которые направляются в РФ, будут прививаться российской вакциной "Спутник Лайт", причем на своей территории и за счет узбекской стороны. Узбекистан закупает у нас вакцину и прививает мигрантов. Брать с них за это деньги или нет - это решает сам Узбекистан. Насколько я знаю, они за прививку платят деньги. Границу с РФ они должны пересекать уже привитые. Думаю, что по той же схеме можно было бы брать у них анализ крови на предмет разнообразных инфекций. Нам лишняя зараза в стране не нужна. Ну и заодно - на основании этих анализов создавать базу данных. Технически ничего сложного в этом нет. Анализы должны браться на территории той страны, откуда едут к нам мигранты, на основании определенных соглашений. Как бы кто ни относился к этим мерам, опыт нынешней пандемии нам подсказывает, что это необходимо.



- Эти меры, вероятно, приведут к снижению количества желающих к нам приехать?



- Ничего страшного. Мы не гонимся за количеством. Нам нужны квалифицированные работники, здоровые и законопослушные. Мне кажется, что постепенно контингент гастарбайтеров изменится в сторону более высокого качества.



Справка "МК": Между тем геномная экспертиза - весьма дорогое удовольствие. Стоимость процедуры стартует от 22 000 рублей. Учитывая другие необходимые платежи для мигрантов - за патент ( в Москве - 5390 рублей), за экзамен по русскому языку (от 5000 рублей), за медосмотр ( до 2000 рублей) - цена за возможность поработать в России становится для многих запредельной.



Марина Перевозкина

1.11.21