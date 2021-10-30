Горе-градо-преобразователи. Жапаров, по примеру Мирзиеева, решил соорудить в Бишкеке "Бишкек сити"

17:35 01.11.2021

1 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане собираются построить деловой центр "Бишкек-Сити"



Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О создании Государственной дирекции по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити". Об этом сообщила его пресс-служба.



Согласно документу, дирекцию создают на время строительства центра для улучшения социально-экономической ситуации, привлечения инвестиций и развития инфраструктуры Бишкека. Она выступит заказчиком разработки технико-экономического обоснования, проектирования и строительства центра.



"Такой подход полностью соответствует новой экономической политике, инициируемой президентом. Он предусматривает создание конкурентоспособной цифровой экономики, формирование благоприятных условий для развития предпринимательства, применение инновационных и энергосберегающих технологий, устойчивое развитие регионов. "Бишкек-Сити" призван стать крупнейшим деловым, культурным и архитектурным центром в Центральной Азии, совмещающим интересы кыргызских и зарубежных компаний, в том числе бизнес-структур. Деловой центр станет площадкой для воплощения инвестиционных проектов и местом концентрации производственных мощностей", - заверили в пресс-службе главы государства.