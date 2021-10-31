 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полу-дикий замглавы "Узбекнефтегаза" Темиров напал на журналиста
17:47 01.11.2021

Daryo: замглавы "Узбекнефтегаза" напал на журналиста
Сайт Daryo.uz сообщил, что замглавы "Узбекнефтегаза" Мухтор Темиров оскорбил руководителя пресс-центра избирательного округа в Кашкадарье, а также применил силу в отношении корреспондента издания. Отмечается, что он душил журналиста и пытался отобрать у него камеру. В компании заявили, что конфликт был улажен в тот же день.

Перед президентскими выборами заместитель председателя "Узбекнефтегаза" Мухтор Темиров оскорбил руководителя пресс-центра избирательного округа №13 в Кашкадарьинской области Джахонгира Туйчиева, а также применил силу в отношении корреспондента Daryo Отабека Кулдошева, пишет издание.

По данным редакции, 20 октября по инициативе избирательного округа для аккредитованных журналистов, привлеченных к освещению президентских выборов, был организован пресс-тур. Поездка должна была начаться в главном здании округа и продолжиться в районах. Для перевозки журналистов "Узбекнефтегаз" выделил автобус, но неожиданно заместитель председателя компании "забрал транспорт", пишет Daryo.

Прояснить ситуацию пытался Джахонгир Туйчиев, который одновременно является директором областной телерадиокомпании. После беседы с Мухтором Темировым он пожаловался на него своим коллегам.

"Когда я сказал, что этот автобус был выделен для пресс-тура, он в ответ начал меня оскорблять непристойными словами", - заявил Туйчиев. После этого он вместе с журналистами снова пытался выяснить, почему должностное лицо "Узбекнефтегаза" ведет себя таким образом, уточняет издание.

Когда Джахонгир Туйчиев и несколько журналистов с камерами пришли к Мухтору Темирову за комментарием, тот ответил, что не будет разговаривать при журналистах, а главу пресс-центра пригласил к себе в кабинет для беседы. После этого они какое-то время разговаривали за закрытыми дверьми, куда не пустили журналистов. В этот момент корреспонденту Daryo удалось попасть внутрь и начать съемку, а Мухтор Темиров начал оказывать сопротивление и грубить журналисту.

По словам последнего, замглавы компании душил его и угрожал, что "проучит его". Кроме того, Мухтор Темиров и охранник возле двери пытались отобрать у него камеру, но находившиеся там другие журналисты помешали этому.

Во время инцидента вместо автобуса "Узбекнефтегаза" для журналистов был организован другой транспорт с логотипом партии УзЛиДеП. Но журналисты с учетом предвыборной агитации отказались от него и выехали в районы на микроавтобусах.

Когда корреспондент Daryo вместе с коллегами знакомился с предвыборным процессом в Шахрисабзе ему позвонил Мухтор Темиров. Он признал, что был неправ, и попросил прощения у журналистов, а также заявил, что при встрече еще раз извинится. В назначенный день он не пришел на встречу из-за отъезда по поручению главы "Узбекнефтегаза", уточняет издание.

После этого с корреспондентом Daryo не связывался ни Мухтор Темиров, ни другой представитель компании.

"Интернет-издание Daryo считает, что заместитель главы „Узбекнефтегаза" Мухтор Темиров, оскорбивший и поднявший руку на одного из журналистов, привлеченных к освещению предвыборного процесса, не может отделаться одним извинением и продолжать работать, как ни в чем не бывало", - говорится в сообщении.

Комментарий "Узбекнефтегаза"
Как сообщили "Газете.uz" в пресс-службе компании, микроавтобус был выделен журналистам на безвозмездной основе, но "из-за производственных нужд был заменен на другой".

В комментарии отмечается, что глава областной телерадиокомпании Джахонгир Туйчиев неправильно понял ситуацию, о чем ему пытался сказать заместитель председателя "Узбекнефтегаза" Мухтор Темиров. После споров Джахонгир Туйчиев заявил, что понял все и что по этому поводу никаких проблем нет, уточнили в пресс-службе.

"Когда я связался с Джахонгиром Туйчиевым для прояснения произошедшей ситуации, он заявил, что между ним и Мухтором Темировым нет никаких недопониманий, подчеркнул, что все нормально", - сообщил пресс-секретарь компании Сиевуш Хошимов.

Он указал, что в материале Daryo также отмечается, что Мухтор Темиров позвонил корреспонденту издания и попросил прощения.

В пресс-службе добавили, что по этому факту будет предоставлена дополнительная информация.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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