 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вышла книга академика Оразака Смагулова "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
17:51 01.11.2021

Состоялась презентация ​​книги "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев принял участие в презентации ​​книги академика Национальной академии наук, доктора исторических наук, профессора Оразака Смагулова "Антропологические очерки казахского народа и его предков"

"Ак Орда", 29 октября

Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев принял участие в презентации ​​книги академика Национальной академии наук, доктора исторических наук, профессора Оразака Смагулова "Антропологические очерки казахского народа и его предков".
Фундаментальное исследование, которое открывает предисловие Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, вышло в свет на казахском, русском, турецком и английском языках.
Мероприятие прошло в новом здании Международной тюркской академии. Академия, вносящая большой вклад в изучение истории, языка, литературы, культурного наследия тюркских народов, выступила инициатором издания данной научной работы.
В своем выступлении Госсекретарь отметил, что опубликованное научное издание в полной мере охватывает хронику истории и генеологии казахского народа.
– Ценность этой работы заключается в том, что она последовательно и точно описывает взаимосвязь развития нашего народа и казахской степи, доказывает, что территориальная целостность нашей священной земли неразрывно связана с единством казахского народа и служит духовным оплотом в защите нашей государственности и национальных интересов, – сказал Крымбек Кушербаев.
В комплексном исследовании приведены научные доказательства того, что на протяжении пяти тысячелетий генеалогическая родословная нашего народа неразрывно связана с Великой степью. В книге не только дан всесторонний анализ происхождения казахского народа, но и представлены новые сведения об истории предков тюркских народов, их родственных связях и общей истории.

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Состоялась презентация книги о 50-вековой истории казахского народа
МКС РК, 29 октября

Сегодня, 29 октября в новом здании Международной Тюркской академии прошла церемония презентации нового труда известного ученого, академика, основателя казахстанской антропологической науки Оразака Смагулова в соавторстве с Айнагуль Смагуловой "Антропологические очерки о казахском народе и его происхождении".
В торжественном мероприятии приняли участие Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев, Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Райымкулова, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев, Чрезвычайные и Полномочные Послы Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана в Казахстане, академик НАН РК Оразак Смагулов, государственные и общественные деятели Мырзатай Жолдасбеков, Адиль Ахметов и Куаныш Султанов, известный ученый Айнагуль Смагулова, главы международных организаций, а также депутаты, дипломаты, руководители вузов и научно-исследовательских центров, известные тюркологи.
Научный труд издан в виде четырех отдельных книг на четырех языках – казахском, турецком, английском и русском. За основу исследования взяты результаты комплексных антропологических исследований. Ленту торжественно разрезали Государственный секретарь Крымбек Кушербаев и автор Оразак Смагулов.
Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова выступая на презентации книги Оразака и Айнагуль Исмагуловых "Очерки по антропологии Казахского народа и его предков", отметила, что книга вышла с предисловием президента Касым-Жомарта Токаева в рамках 30-летия независимости.
"Как вы знаете, Оразак Смагулов - первый казахский антрополог, основатель Национальной школы, талантливый ученый, проводивший исследования генетической структуры казахского народа.
В 1960-х годах он собрал черепа, найденные в разных регионах республики, он передал их в антропологический и этнографический музей Санкт-Петербурга и провел соответствующие исследования.
На протяжении многих лет, с 1977 по 1996 годы он собрал обширные антропологические данные о казахском народе, охватывающие период от эпохи бронзы до современности, ценные труды, которые, по-прежнему, служат отечественной науке.
Как известно, за годы независимости по инициативе Первого Президента страны - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева были реализованы государственные программы "Культурное наследие", "Народ в потоке истории", посвященные изучению нашей истории.
Вопрос формирования исторического сознания подробно осветил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей статье "Независимость дороже всего", опубликованной в начале года.
Министерство культуры и спорта в настоящее время в рамках комплексного проекта "Архив-2025" ведет работу по дальнейшей систематизации, всестороннему изучению нашей истории.
Для нас большая честь быть рядом с представителем этого благородного дела академиком Оразаком Смагуловым.
Одним из его произведений является книга "Очерки по антропологии казахского народа и его предков".
Уникальное издание, которое еще на тысячу лет углубит историю страны и убедит научными доказательствами в том, что казахский народ с историей в пятьдесят веков - автохтон, населяющий наши необъятные степи", - сказала Актоты Раимкулова.
Министр выразила уверенность в том, что данный научный труд займет важное место в мировой исторической науке и станет бесценным духовным наследием для молодого поколения.
Как отметили выступавшие на презентации деятели, результаты исследований, послужившие основой для этого уникального труда, высоко оценены учеными с мировым именем.
По мнению многих известных ученых, давших свою оценку новой книге, наличие возможности проследить и научно зафиксировать 5000-летнюю непрерывную историю народа является крайней редкостью. Поэтому есть все основания считать выход этого уникального издания значимым событием в мире социально-гуманитарной наук.
Книга снабжена ценными фото-материалами, отреставрированными изображениями, научными схемами.

Источник - nomad.su
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