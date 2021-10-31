РосМИД Лавров пытался стащить в Норвегии особо ценную табакерку. Брат Байдена..

19:45 01.11.2021

Лавров чуть не спровоцировал скандал в Норвегии, забрав ценную реликвию

Причиной недопонимания стали проблемы с переводом



В ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Норвегию произошла неловкая ситуация, которая чуть не переросла в скандал, но этого удалось избежать, сообщает Aftenposten. Лавров во время обеда в Тромсе вел беседу с министром иностранных дел королевства Анникен Витфельдт. Та решила показать ему семейную реликвию – шкатулку деда, находившегося в плену у немцев вместе с советскими солдатами.



Витфельдт отметила, что в плену дед изучил русский язык и научился читать русские стихи. Поэтому шкатулка стала символом дружбы двух народов. "Поэтому я бы хотела показать вам эту шкатулку, которая стоит у нас дома как драгоценное воспоминание", - обратилась к Лаврову норвежский министр и передала ему шкатулку.



Однако Лавров понял Витфельдт так, что ему эту шкатулку решили подарить. "Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдет свое место в музее нашего министерства", - сказал Лавров. На это Витфельдт ответила улыбкой.



Как удалось выяснить, Лавров все-таки вернул министру шкатулку ее деда, а скандала в отношениях между странами не произошло. МИД Норвегии заявил журналистам, что это было "небольшое недоразумение".



Ярослав Белоусов