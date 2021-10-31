 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.11.2021
20:26  Только не спит барсук.... Байден заснул на саммите по климату
20:19  "В ядерный клуб стремятся Египет, Турция, Саудовская Аравия", - Узи Арад
20:06  Уэльс также решил отложиться от экс-ВеликоБритании, - С.Князев
20:05  США готовятся воевать на два фронта - с Россией и Китаем одновременно
19:45  РосМИД Лавров пытался стащить в Норвегии особо ценную табакерку. Брат Байдена..
17:51  Вышла книга академика Оразака Смагулова "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
17:47  Полу-дикий замглавы "Узбекнефтегаза" Темиров напал на журналиста

17:35  Горе-градо-преобразователи. Жапаров, по примеру Мирзиеева, решил соорудить в Бишкеке "Бишкек сити"
17:31  Кто заменит мигрантов в России? - М.Перевозкина
17:23  Скончался Темирхан Досмухамбетов - экс-министр туризма и споорта, экс-президент НОК Казахстана
16:41  Жапаров улетел в Глазго на саммит 20 сильнейших стран мира. Без приглашения?
14:45  За что русских уважают и презирают, - А.Халдей
14:36  Глава Следственного комитета России потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов
14:32  КырГКНБ разгромил Кзыл-кийский джаамат душманов-джихадистов
14:08  Покоритель пика Талгар - полковник РККА Дмитрий Горин, - В.Проскурин
08:00  Климатический саммит не помешает Западу действовать в собственных интересах, - Д.Моисеев
07:35  Мечты о счастливом будущем оказались... грехом, - Ольга Андреева
07:03  "Империя пиццы" отравила 300 бишкекчан
06:59  Хватит ли сил у Кырвласти на строительство железной дороги Китай – Узбекистан? - Г.Шекербек кызы
06:54  Китайская деревня стартует в XXII век, российская - умирает, - К.Ольшанский
00:40  Кто заинтересован в подрыве российско-китайских отношений, - В.Павленко
00:36  Полет желтого сокола: Россия и ОАЭ будут совместно осваивать космос
00:34  Мировой гегемон устал и отстал, но добровольно уходить не хочет, - В.Васильев
00:32  Для стабилизации Афганистану нужна "дорожная карта" (наивные фантазии), - Н.Плотников
00:30  30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
00:27  Гастарбайтеры: угроза или ресурс России? - "НГ"
00:25  Поляки наступили на газовые грабли "Газпрома", - Н.Макеев
00:23  В США посчитали ненужной защиту сирийских курдов от Турции, - "МК"
00:19  Как мусульмане придумали свой финансовый мир?
00:18  Без кровавых соплей: US Army не готова к штыковому бою
00:17  Байден объяснил свое опоздание на G20 "игрой с лифтами". Старик-то совсем того...
00:14  Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти, - Н.Портякова
00:10  Ядовитое жало неолиберализма в Латинской Америке, - С.Кожемякин
Воскресенье, 31.10.2021
18:35  Голодовка не впрок : партия Саакашвили с треском проиграла второй тур, - "МК"
18:08  Судный день Судана, - Рами Аль-Шаер
16:43  Афганские пилоты угнали в Узбекистан и Таджикистан 25% военной техники Афганистана,
16:06  Спасти не-рядового Рахмона. 201 рос-база и НОА Китая защитят Таджикистан от Талибана? - "СП"
15:39  Почему чиновники так вцепились в свои кресла (на примере Украины), - "МК"
12:31  Возможен ли масштабный приток афган-беженцев в Россию? - Дм.Полетаев
12:23  В Казахском Актобе снесли голову памятнику основателю каз-государственности - В.Ленину
12:21  Происхождение и вызовы консервативной стратегии, - Т.Бордачев
12:19  Он - вырождается! Как сдержать крайности либерализма, - Г.Дисэн
11:02  А за чей счет банкет? Как бывшие российские чиновники-казнокрады "гуляют" за границей
10:57  Толкнул речь в кандагарской мечети. Лидер талибов Ахундзада впервые выступил на публике
10:31  Кыргызский парламент до конца каденции 6 созыва возглавила Аида Касымалиева
10:15  Си Цзиньпина "берут на слабо", - Юрий Тавровский
09:59  Целевым набором. Британия спасает от талибов афганских лесбо- и педерастов
09:56  ТаджВласти лишили лицензии иранский "Кафолатбанк"
07:40  КырКабмин ввел обязательно-принудительную вакцинацию для работников сферы культуры, досуга и спорта
06:21  Россиянка Камила Валиева установила новый МР по фигурному катанию - 265 баллов
00:25  Почему нынешняя внешняя политика США является бредовой, - Биллмон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"В ядерный клуб стремятся Египет, Турция, Саудовская Аравия", - Узи Арад
20:19 01.11.2021

Израильский эксперт рассказал о спецоперациях против ядерной программы Ирана

Если Иран станет обладателем ядерного оружия, это принесет значительные угрозы безопасности Израиля. Поэтому Израиль сделает все, чтобы отсрочить попадание Тегерана в "ядерный клуб". Об этом заявил Узи Арад - профессор Школы политических, дипломатических и стратегических отношений имени Р.Лаудера, член Международного консультативного совета Люксембургского форума, экс-советник по нацбезопасности премьер-министра Израиля.

"В исключительных обстоятельствах мы не станем отказываться от применения военных мер для ограничения или прекращения иранской ядерной программы, - сказал Узи Арад в интервью YouTube-каналу Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. - Но этим доступные нам средства не исчерпываются: какие-то из них уже задействованы, какие-то могут быть использованы в перспективе".

Он, в частности, сообщил, что "уже проводятся секретные операции с целью дезорганизовать или замедлить те или иные работы по иранской ядерной программе, в результате чего иранцам становится сложнее двигаться вперед, а мы выигрываем время".

Эксперт отметил, что зачастую за этими операциями стоит не Израиль, а "другие заинтересованные стороны, в том числе США и их союзники".

В то же время Узи Арад отметил значение "конструктивной дипломатии" при решении иранской ядерной проблемы. "У нас есть богатый выбор средств, некоторые из которых следует творчески использовать всем союзникам для достижения желаемого результата, чтобы Иран никогда даже не приблизился к обретению военного ядерного потенциала", - сказал он.

Узи Арад не исключил того, что конфликт между Ираном и Израилем "становится все более острым". При этом, по его словам, это противостояние не между странами, а между блоками. Позицию Израиля разделяет ряд суннитских арабских стран, а союзниками Ирана являются ливанская Хезболла, сирийский режим.

"Конфликт на самом деле может обостриться, - сказал Узи Арад. - И это серьезная проблема".

Оценивая успехи Ирана в реализации ядерной программы, эксперт сказал: "В последние месяцы они добились больших успехов. Сейчас Иран намного ближе, чем когда-либо прежде, к тому, чтобы в течение считаных недель получить достаточное количество материала для создания своего первого, самого современного ядерного устройства".

По его мнению, цели иранцев - сохранить возможность развивать ядерную программу, и в то же время снизить ее экономическую стоимость, связанную с санкциями.

По его словам, "складывается впечатление, что иранские власти все-таки намерены обладать военным ядерным арсеналом". Он напомнил, что раньше у Ирана была программа с твердо установленными сроками, в которой заявлялось, что через определенное количество лет у Ирана должен быть арсенал, состоящий, по крайней мере, из пяти ядерных боеголовок.

Узи Арад считает, что в Тегеране понимают риски превентивной войны против него. "С одной стороны, направленный против Ирана превентивный удар будет дорого ему стоить, а с другой, он сведет на нет усилия Ирана по созданию ядерного арсенала", - сказал он.

Израильский эксперт считает, что появление у Ирана ядерного оружия вызовет на Ближнем Востоке "эффект домино". "Страх заключается в том, что если Иран станет ядерной державой, то существует вероятность того, что Саудовская Аравия (по собственным причинам), Египет (также по собственным причинам) и даже Турция могут последовать его примеру и обзавестись ядерным оружием с той или иной целью", - сказал Узи Арад.

Он не исключил появления в будущем новых видов оружия, не менее разрушительного, чем ядерное. "В долгосрочной перспективе я не исключаю возможности постепенного отказа от ядерного оружия, но не из-за того, что мир станет менее враждебным, а потому, что ядерное оружие заменят новые технологии", - сделал прогноз эксперт.

Сергей Вальченко

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635787140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости
- А. Мамин поручил членам Правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах
- В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания
- Состоялась презентация ​​книги "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
- Чинить нельзя построить
- А. Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны
- Роман Скляр проинспектировал реализацию госпрограммы "Ауыл - Ел бесігі" в Павлодарской области
- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека"
- Е. Тугжанов ознакомился с проектами "Ауыл – Ел бесігі" в Карагандинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  