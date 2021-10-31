"В ядерный клуб стремятся Египет, Турция, Саудовская Аравия", - Узи Арад

20:19 01.11.2021

Израильский эксперт рассказал о спецоперациях против ядерной программы Ирана



Если Иран станет обладателем ядерного оружия, это принесет значительные угрозы безопасности Израиля. Поэтому Израиль сделает все, чтобы отсрочить попадание Тегерана в "ядерный клуб". Об этом заявил Узи Арад - профессор Школы политических, дипломатических и стратегических отношений имени Р.Лаудера, член Международного консультативного совета Люксембургского форума, экс-советник по нацбезопасности премьер-министра Израиля.



"В исключительных обстоятельствах мы не станем отказываться от применения военных мер для ограничения или прекращения иранской ядерной программы, - сказал Узи Арад в интервью YouTube-каналу Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. - Но этим доступные нам средства не исчерпываются: какие-то из них уже задействованы, какие-то могут быть использованы в перспективе".



Он, в частности, сообщил, что "уже проводятся секретные операции с целью дезорганизовать или замедлить те или иные работы по иранской ядерной программе, в результате чего иранцам становится сложнее двигаться вперед, а мы выигрываем время".



Эксперт отметил, что зачастую за этими операциями стоит не Израиль, а "другие заинтересованные стороны, в том числе США и их союзники".



В то же время Узи Арад отметил значение "конструктивной дипломатии" при решении иранской ядерной проблемы. "У нас есть богатый выбор средств, некоторые из которых следует творчески использовать всем союзникам для достижения желаемого результата, чтобы Иран никогда даже не приблизился к обретению военного ядерного потенциала", - сказал он.



Узи Арад не исключил того, что конфликт между Ираном и Израилем "становится все более острым". При этом, по его словам, это противостояние не между странами, а между блоками. Позицию Израиля разделяет ряд суннитских арабских стран, а союзниками Ирана являются ливанская Хезболла, сирийский режим.



"Конфликт на самом деле может обостриться, - сказал Узи Арад. - И это серьезная проблема".



Оценивая успехи Ирана в реализации ядерной программы, эксперт сказал: "В последние месяцы они добились больших успехов. Сейчас Иран намного ближе, чем когда-либо прежде, к тому, чтобы в течение считаных недель получить достаточное количество материала для создания своего первого, самого современного ядерного устройства".



По его мнению, цели иранцев - сохранить возможность развивать ядерную программу, и в то же время снизить ее экономическую стоимость, связанную с санкциями.



По его словам, "складывается впечатление, что иранские власти все-таки намерены обладать военным ядерным арсеналом". Он напомнил, что раньше у Ирана была программа с твердо установленными сроками, в которой заявлялось, что через определенное количество лет у Ирана должен быть арсенал, состоящий, по крайней мере, из пяти ядерных боеголовок.



Узи Арад считает, что в Тегеране понимают риски превентивной войны против него. "С одной стороны, направленный против Ирана превентивный удар будет дорого ему стоить, а с другой, он сведет на нет усилия Ирана по созданию ядерного арсенала", - сказал он.



Израильский эксперт считает, что появление у Ирана ядерного оружия вызовет на Ближнем Востоке "эффект домино". "Страх заключается в том, что если Иран станет ядерной державой, то существует вероятность того, что Саудовская Аравия (по собственным причинам), Египет (также по собственным причинам) и даже Турция могут последовать его примеру и обзавестись ядерным оружием с той или иной целью", - сказал Узи Арад.



Он не исключил появления в будущем новых видов оружия, не менее разрушительного, чем ядерное. "В долгосрочной перспективе я не исключаю возможности постепенного отказа от ядерного оружия, но не из-за того, что мир станет менее враждебным, а потому, что ядерное оружие заменят новые технологии", - сделал прогноз эксперт.



Сергей Вальченко