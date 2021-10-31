Только не спит барсук.... Байден заснул на саммите по климату

20:26 01.11.2021

Президент США Джо Байден заснул во время выступления на саммите по климатическим изменениям. Однако долго поспать американскому лидеру не дали, его разбудил помощник, который увидел спящего президента.



Отметим, сегодня в Шотландии прошел первый день саммита, организованного на платформе ООН. Целью саммита является консолидация усилий мирового сообщества, чтобы не допустить ускорения глобального потепления.



На опубликованном видео можно заметить, что президент прикрывает глаза, а затем погружается в дремоту. Но вскоре его разбудил личный помощник. Ролик заканчивается тем, что президент хлопает вместе с остальными после открывающей речи.



В соцсетях многие раскритиковали спящего президента, однако нашлись и те, кто посочувствовали ему, ведь ему пришлось много часов лететь в самолете, пишет Утро.ru.



Ранее "СП" сообщала, что Байден на саммите G20 заявил, что отсутствие лидеров РФ и Китая его разочаровало.