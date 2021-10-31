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00:00 02.11.2021
Спецназ с шевронами СС отметился при захвате поселка ДНР
На украинском телеканале показали сюжет о том, как украинские боевики заходили в поселок Старомарьевка, находящийся в нейтральной или так называемой серой зоне. Видео привлекло внимание принадлежностью одного из участников захвата к спецназу, носящему шевроны дивизии СС "Галичина".
В репортаже журналист старательно пересказывает официальную версию киевских властей о том, что ВСУ якобы зашли в населенный пункт для сопровождения гуманитарной миссии по доставке угля. Пропагандисты заявляют, что украинские боевики даже хотели уйти после этого, но Армия ДНР в это время ударила артиллерией, а ВСУ ответили за это ударом беспилотника "Байрактар".
Однако примечательным сюжет, снятый на оккупированной территории ДНР под Старомарьевкой, стал благодаря одному из его "героев" в кадре: военный с шевроном дивизии СС "Галичина".