ХохлоАрмия атакует Донбасс в старой эсесовской форме "Галичины"

00:00 02.11.2021

Спецназ с шевронами СС отметился при захвате поселка ДНР



На украинском телеканале показали сюжет о том, как украинские боевики заходили в поселок Старомарьевка, находящийся в нейтральной или так называемой серой зоне. Видео привлекло внимание принадлежностью одного из участников захвата к спецназу, носящему шевроны дивизии СС "Галичина".



В репортаже журналист старательно пересказывает официальную версию киевских властей о том, что ВСУ якобы зашли в населенный пункт для сопровождения гуманитарной миссии по доставке угля. Пропагандисты заявляют, что украинские боевики даже хотели уйти после этого, но Армия ДНР в это время ударила артиллерией, а ВСУ ответили за это ударом беспилотника "Байрактар".



Однако примечательным сюжет, снятый на оккупированной территории ДНР под Старомарьевкой, стал благодаря одному из его "героев" в кадре: военный с шевроном дивизии СС "Галичина".