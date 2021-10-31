 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.11.2021
00:03  О внутренней противоречивости отношений США – КНР, - В.Пироженко
Понедельник, 01.11.2021
20:26  Только не спит барсук.... Байден заснул на саммите по климату
20:19  "В ядерный клуб стремятся Египет, Турция, Саудовская Аравия", - Узи Арад
20:06  Уэльс также решил отложиться от экс-ВеликоБритании, - С.Князев
20:05  США готовятся воевать на два фронта - с Россией и Китаем одновременно
19:45  РосМИД Лавров пытался стащить в Норвегии особо ценную табакерку. Брат Байдена..
17:51  Вышла книга академика Оразака Смагулова "Антропологические очерки казахского народа и его предков"

17:47  Полу-дикий замглавы "Узбекнефтегаза" Темиров напал на журналиста
17:35  Горе-градо-преобразователи. Жапаров, по примеру Мирзиеева, решил соорудить в Бишкеке "Бишкек сити"
17:31  Кто заменит мигрантов в России? - М.Перевозкина
17:23  Скончался Темирхан Досмухамбетов - экс-министр туризма и споорта, экс-президент НОК Казахстана
16:41  Жапаров улетел в Глазго на саммит 20 сильнейших стран мира. Без приглашения?
14:45  За что русских уважают и презирают, - А.Халдей
14:36  Глава Следственного комитета России потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов
14:32  КырГКНБ разгромил Кзыл-кийский джаамат душманов-джихадистов
14:08  Покоритель пика Талгар - полковник РККА Дмитрий Горин, - В.Проскурин
08:00  Климатический саммит не помешает Западу действовать в собственных интересах, - Д.Моисеев
07:35  Мечты о счастливом будущем оказались... грехом, - Ольга Андреева
07:03  "Империя пиццы" отравила 300 бишкекчан
06:59  Хватит ли сил у Кырвласти на строительство железной дороги Китай – Узбекистан? - Г.Шекербек кызы
06:54  Китайская деревня стартует в XXII век, российская - умирает, - К.Ольшанский
00:40  Кто заинтересован в подрыве российско-китайских отношений, - В.Павленко
00:36  Полет желтого сокола: Россия и ОАЭ будут совместно осваивать космос
00:34  Мировой гегемон устал и отстал, но добровольно уходить не хочет, - В.Васильев
00:32  Для стабилизации Афганистану нужна "дорожная карта" (наивные фантазии), - Н.Плотников
00:30  30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
00:27  Гастарбайтеры: угроза или ресурс России? - "НГ"
00:25  Поляки наступили на газовые грабли "Газпрома", - Н.Макеев
00:23  В США посчитали ненужной защиту сирийских курдов от Турции, - "МК"
00:19  Как мусульмане придумали свой финансовый мир?
00:18  Без кровавых соплей: US Army не готова к штыковому бою
00:17  Байден объяснил свое опоздание на G20 "игрой с лифтами". Старик-то совсем того...
00:14  Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти, - Н.Портякова
00:10  Ядовитое жало неолиберализма в Латинской Америке, - С.Кожемякин
Воскресенье, 31.10.2021
18:35  Голодовка не впрок : партия Саакашвили с треском проиграла второй тур, - "МК"
18:08  Судный день Судана, - Рами Аль-Шаер
16:43  Афганские пилоты угнали в Узбекистан и Таджикистан 25% военной техники Афганистана,
16:06  Спасти не-рядового Рахмона. 201 рос-база и НОА Китая защитят Таджикистан от Талибана? - "СП"
15:39  Почему чиновники так вцепились в свои кресла (на примере Украины), - "МК"
12:31  Возможен ли масштабный приток афган-беженцев в Россию? - Дм.Полетаев
12:23  В Казахском Актобе снесли голову памятнику основателю каз-государственности - В.Ленину
12:21  Происхождение и вызовы консервативной стратегии, - Т.Бордачев
12:19  Он - вырождается! Как сдержать крайности либерализма, - Г.Дисэн
11:02  А за чей счет банкет? Как бывшие российские чиновники-казнокрады "гуляют" за границей
10:57  Толкнул речь в кандагарской мечети. Лидер талибов Ахундзада впервые выступил на публике
10:31  Кыргызский парламент до конца каденции 6 созыва возглавила Аида Касымалиева
10:15  Си Цзиньпина "берут на слабо", - Юрий Тавровский
09:59  Целевым набором. Британия спасает от талибов афганских лесбо- и педерастов
09:56  ТаджВласти лишили лицензии иранский "Кафолатбанк"
07:40  КырКабмин ввел обязательно-принудительную вакцинацию для работников сферы культуры, досуга и спорта
06:21  Россиянка Камила Валиева установила новый МР по фигурному катанию - 265 баллов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
О внутренней противоречивости отношений США – КНР, - В.Пироженко
00:03 02.11.2021

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 31.10.2021 |

Америке не решить свои экономические проблемы без китайского рынка, считают в Пекине

В политике США на китайском направлении оформились две противоречивые на первый взгляд тенденции: смягчение в одних областях (например, в торгово-экономической) и обострение в других (военной, идеологической).

26 октября состоялись телефонные переговоры по торговым вопросам вице-премьера Китая Лю Хэ с министром финансов США Джанет Йеллен. Был отмечен впечатляющий рост товарооборота между США и КНР на фоне обострения вокруг Тайваня. Ожидается, что Министерство торговли США примет некоторые меры по отмене дополнительных тарифов на китайские товары.

Статистика показывает, что американо-китайские торговые отношения постепенно возвращаются к нормальному состоянию. Объем двусторонней торговли с января по сентябрь вырос на 35,4 % в долларовом выражении по сравнению с прошлым годом и достиг 543 млрд. долл. В 2021 г. двусторонний товарооборот может превысить 630 миллиардов долларов (уровень 2018 года до начала тарифного противостояния).

Смягчение в двусторонних отношениях наметилось после телефонного разговора Дж. Байдена и Си Цзиньпина в начале сентября. Затем последовало освобождение финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, пребывавшей около трех лет под домашним арестом в Канаде. В начале октября министр торговли США Джина Раймондо и торговый представитель США Кэтрин Тай почти одновременно выступили с примирительными заявлениями о необходимости "откровенного разговора" для улучшения деловых связей между странами.

Отдельно стоит упомянуть о встрече на высоком уровне 6 октября в Цюрихе (Швейцария) между директором Управления Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Несмотря на расхождение по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, стороны положительно оценили состоявшийся диалог. Была достигнута принципиальная договоренность о виртуальной встрече лидеров двух стран до конца 2021 г. В ходе встречи Салливан подтвердил приверженность США политике "одного Китая".

Эта линия кажущимся образом входит в противоречие с тенденцией обострения отношений в иных областях.

В начале октября стало известно, что ЦРУ США создает в своем составе специальное подразделение "Центр миссий по Китаю". Директор ЦРУ Уильям Бернс, излагая задачи Центра, заявил, что он нацелен на "дальнейшее укрепление работы в отношении самой серьезной геополитической угрозы", с которой США сталкиваются в XXI веке – "все более враждебным китайским правительством". Сотрудники нового подразделения ЦРУ будут заниматься сбором разведданных о Китае и "борьбой со шпионажем КНР против США".

Предыдущими шагами в этом направлении стала активизация военного сотрудничества с администрацией Тайваня, создание военного партнерства АУКУС, очная встреча в верхах "четверки" США, Австралии, Японии и Индии в сентябре, интенсификация информационной войны против КНР вокруг тем Синьцзяна, Гонконга и Тайваня.

Особенно показательно нагнетание администрацией Байдена напряженности вокруг Тайваня и наращивание военного присутствия в морских водах вокруг КНР. К берегам Китая направляются военные корабли, оснащенные передовым вооружением; участились провокационные проходы кораблей ВМС США и Великобритании через Тайваньский пролив.

Глава администрации Тайваня Цай Инь-вэнь в интервью CNN 28 октября подтвердила более ранние утечки в СМИ о том, что на острове находятся американские военные инструкторы, которые обучают тайваньских военнослужащих. Одновременно США накачивают Тайвань военной техникой и вооружением.

Фактические нарушения американцами принципа "одного Китая" стали в президентство Байдена систематическими и все более открытыми. Эксперты в КНР считают, что США "увидели твердую решимость материкового Китая решить тайваньский вопрос и таким образом пытаются интернационализировать его", чтобы "создать препятствия для процесса воссоединения Китая".

В целях сдерживания КНР Вашингтон может официально отказаться от политики "одного Китая", пойти на признание в той или иной форме независимости Тайваня и ввести остров в региональную расстановку сил.

Две линии политики США в отношении КНР взаимосвязаны. США всячески подчеркивают конкурентный характер отношений с КНР, обращая внимание на важность управления такой конкуренцией. По мнению Байдена, Трамп делал это плохо, лишь ослабляя США в торговой войне с Китаем. Поэтому, сохраняя линию Трампа на сдерживание КНР, администрация Байдена сместила центр своей политики с выравнивания торговых дисбалансов с Китаем в сторону более широкого фронтального сдерживания Китая по иным направлениям и с привлечением союзников. А это поднимает планку конкуренции между двумя странами.

Как следствие, в Вашингтоне надеются управлять этой конкуренцией так, чтобы снизить экономические возможности и обороноспособность Китая, не доводя конкуренцию до откровенной враждебности с риском прямого столкновения.

Отсюда кажущееся противоречие: с одной стороны, нормализация торговли и решение проблем экономики США за счет восстановления цепочек поставок из КНР, с другой – попытка истощить ресурсы Китая, навязывая ему гонку вооружений и устраивая военные провокации.

Как считают некоторые китайские эксперты, "дальнейшее восстановление китайской и американской экономик нуждается в новых движущих силах... США не смогут решить проблемы своей экономической структуры без сотрудничества с китайским рынком и китайской промышленностью".

Неудача Трампа в сдерживании экономического развития Китая методами торговых ограничений показала, что КНР обладает достаточной экономической силой, чтобы самой выбирать область и формат взаимодействия с Соединенными Штатами, исходя не из американских, а из собственных интересов. Поэтому надежды администрации Байдена на то, что Китай ухватится за любой формат сотрудничества, который предложат США в рамках "управления конкуренцией с Китаем" и при этом будет терпеть "сдерживание", вряд ли сбудутся.

Как говорит заместитель директора Института американских исследований Академии общественных наук КНР Юань Чжэн, демарши США по Тайваню, "скорее всего, похоронят надежду на восстановление китайско-американских отношений, еще больше обострив существующую напряженность; США не смогут добиться сотрудничества с Китаем в тех областях, где они отчаянно нуждаются в китайской помощи".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635800580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости
- А. Мамин поручил членам Правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах
- В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания
- Состоялась презентация ​​книги "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
- Чинить нельзя построить
- А. Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны
- Роман Скляр проинспектировал реализацию госпрограммы "Ауыл - Ел бесігі" в Павлодарской области
- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека"
- Е. Тугжанов ознакомился с проектами "Ауыл – Ел бесігі" в Карагандинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  