О внутренней противоречивости отношений США – КНР, - В.Пироженко

00:03 02.11.2021

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 31.10.2021 |



Америке не решить свои экономические проблемы без китайского рынка, считают в Пекине



В политике США на китайском направлении оформились две противоречивые на первый взгляд тенденции: смягчение в одних областях (например, в торгово-экономической) и обострение в других (военной, идеологической).



26 октября состоялись телефонные переговоры по торговым вопросам вице-премьера Китая Лю Хэ с министром финансов США Джанет Йеллен. Был отмечен впечатляющий рост товарооборота между США и КНР на фоне обострения вокруг Тайваня. Ожидается, что Министерство торговли США примет некоторые меры по отмене дополнительных тарифов на китайские товары.



Статистика показывает, что американо-китайские торговые отношения постепенно возвращаются к нормальному состоянию. Объем двусторонней торговли с января по сентябрь вырос на 35,4 % в долларовом выражении по сравнению с прошлым годом и достиг 543 млрд. долл. В 2021 г. двусторонний товарооборот может превысить 630 миллиардов долларов (уровень 2018 года до начала тарифного противостояния).



Смягчение в двусторонних отношениях наметилось после телефонного разговора Дж. Байдена и Си Цзиньпина в начале сентября. Затем последовало освобождение финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, пребывавшей около трех лет под домашним арестом в Канаде. В начале октября министр торговли США Джина Раймондо и торговый представитель США Кэтрин Тай почти одновременно выступили с примирительными заявлениями о необходимости "откровенного разговора" для улучшения деловых связей между странами.



Отдельно стоит упомянуть о встрече на высоком уровне 6 октября в Цюрихе (Швейцария) между директором Управления Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Несмотря на расхождение по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, стороны положительно оценили состоявшийся диалог. Была достигнута принципиальная договоренность о виртуальной встрече лидеров двух стран до конца 2021 г. В ходе встречи Салливан подтвердил приверженность США политике "одного Китая".



Эта линия кажущимся образом входит в противоречие с тенденцией обострения отношений в иных областях.



В начале октября стало известно, что ЦРУ США создает в своем составе специальное подразделение "Центр миссий по Китаю". Директор ЦРУ Уильям Бернс, излагая задачи Центра, заявил, что он нацелен на "дальнейшее укрепление работы в отношении самой серьезной геополитической угрозы", с которой США сталкиваются в XXI веке – "все более враждебным китайским правительством". Сотрудники нового подразделения ЦРУ будут заниматься сбором разведданных о Китае и "борьбой со шпионажем КНР против США".



Предыдущими шагами в этом направлении стала активизация военного сотрудничества с администрацией Тайваня, создание военного партнерства АУКУС, очная встреча в верхах "четверки" США, Австралии, Японии и Индии в сентябре, интенсификация информационной войны против КНР вокруг тем Синьцзяна, Гонконга и Тайваня.



Особенно показательно нагнетание администрацией Байдена напряженности вокруг Тайваня и наращивание военного присутствия в морских водах вокруг КНР. К берегам Китая направляются военные корабли, оснащенные передовым вооружением; участились провокационные проходы кораблей ВМС США и Великобритании через Тайваньский пролив.



Глава администрации Тайваня Цай Инь-вэнь в интервью CNN 28 октября подтвердила более ранние утечки в СМИ о том, что на острове находятся американские военные инструкторы, которые обучают тайваньских военнослужащих. Одновременно США накачивают Тайвань военной техникой и вооружением.



Фактические нарушения американцами принципа "одного Китая" стали в президентство Байдена систематическими и все более открытыми. Эксперты в КНР считают, что США "увидели твердую решимость материкового Китая решить тайваньский вопрос и таким образом пытаются интернационализировать его", чтобы "создать препятствия для процесса воссоединения Китая".



В целях сдерживания КНР Вашингтон может официально отказаться от политики "одного Китая", пойти на признание в той или иной форме независимости Тайваня и ввести остров в региональную расстановку сил.



Две линии политики США в отношении КНР взаимосвязаны. США всячески подчеркивают конкурентный характер отношений с КНР, обращая внимание на важность управления такой конкуренцией. По мнению Байдена, Трамп делал это плохо, лишь ослабляя США в торговой войне с Китаем. Поэтому, сохраняя линию Трампа на сдерживание КНР, администрация Байдена сместила центр своей политики с выравнивания торговых дисбалансов с Китаем в сторону более широкого фронтального сдерживания Китая по иным направлениям и с привлечением союзников. А это поднимает планку конкуренции между двумя странами.



Как следствие, в Вашингтоне надеются управлять этой конкуренцией так, чтобы снизить экономические возможности и обороноспособность Китая, не доводя конкуренцию до откровенной враждебности с риском прямого столкновения.



Отсюда кажущееся противоречие: с одной стороны, нормализация торговли и решение проблем экономики США за счет восстановления цепочек поставок из КНР, с другой – попытка истощить ресурсы Китая, навязывая ему гонку вооружений и устраивая военные провокации.



Как считают некоторые китайские эксперты, "дальнейшее восстановление китайской и американской экономик нуждается в новых движущих силах... США не смогут решить проблемы своей экономической структуры без сотрудничества с китайским рынком и китайской промышленностью".



Неудача Трампа в сдерживании экономического развития Китая методами торговых ограничений показала, что КНР обладает достаточной экономической силой, чтобы самой выбирать область и формат взаимодействия с Соединенными Штатами, исходя не из американских, а из собственных интересов. Поэтому надежды администрации Байдена на то, что Китай ухватится за любой формат сотрудничества, который предложат США в рамках "управления конкуренцией с Китаем" и при этом будет терпеть "сдерживание", вряд ли сбудутся.



Как говорит заместитель директора Института американских исследований Академии общественных наук КНР Юань Чжэн, демарши США по Тайваню, "скорее всего, похоронят надежду на восстановление китайско-американских отношений, еще больше обострив существующую напряженность; США не смогут добиться сотрудничества с Китаем в тех областях, где они отчаянно нуждаются в китайской помощи".