Афганистан пообещал Туркменистану "в ближайшее время" начать строительство ТАПИ

00:08 02.11.2021

30-31 октября туркменская делегация во главе с главой МИД Рашидом Мередовым находилась с рабочим визитом в Афганистане.



По данным TOLO news, в аэропорту Мередова встречал и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки (Amir Khan Muttaqi). Главной темой беседы с высокопоставленными чиновниками стала реализация газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). В частности, на пресс-конференции по итогам переговоров Муттаки заявил, что реализация проекта ТАПИ в Афганистане начнется в ближайшее время.



Кроме того, рассматривались вопросы строительства железных дорог и линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).



"Мы обсудили, как усилить уже начатые проекты", – сообщил Мутаки и добавил, что Мередов пригласил его в Туркменистан.



МИД Туркменистана также сообщает, что на прошедшей 30 октября встрече главы МИД двух стран рассмотрели вопросы строительства ТАПИ и ТАП.



На встрече с высокопоставленными лицами Афганистана 31 октября обсуждалась ситуация в сфере безопасности и поставок гуманитарной помощи, а также вопрос активизации строительства ТАПИ, ТАП и железной дороги из Туркменистана в провинции Афганистана.



"Мы хотим, как можно скорее запустить национальные проекты между двумя странами, потому что для их реализации созданы все необходимые условия, в том числе безопасность", – цитирует МИД Туркменистана заместителя председателя правительства Афганистана Абдулсалома Ханафи.



Министр обороны Афганистана Мухаммад Якуб и в.и.о. министра внутренних дел Сираджуддин Хаккани также заявили, что безопасность всех совместных экономических проектов будет обеспечена. "Мы не пожалеем усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры и экономических проектов между двумя странами", – заявил руководитель минобороны Афганистана.



Ранее сообщалось, что 29 сентября и.о. МИД Афганистана Амир Хан Муттаки "детально" обсудил с туркменским послом строительство ТАПИ.



27 октября исполняющий обязанности министра горнорудной промышленности и нефти "Талибана" Мохаммад Иса Ахунд обсудил реализацию ТАПИ с послом Туркменистана Ходжой Овезовым.