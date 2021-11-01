Киргизия становится проводником интересов Турции в Центральной Азии, - В.Панфилова

00:20 02.11.2021

Бишкек ждет инвестиций от Анкары

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Садыр Жапаров второй раз встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции. Президент Киргизии Садыр Жапаров в начале ноября посетит Стамбул, где примет участие в 8-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и проведет двусторонние переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Бишкек заинтересован в расширении торгового и военного сотрудничества с Анкарой и в турецких инвестициях.

Садыр Жапаров, став президентом Киргизии, уже во второй раз посещает Турцию. Предстоящий визит, по мнению политолога Марса Сариева, будет очень важным, поскольку ССТГ будет преобразован в Тюркский союз, а это означает качественное изменение отношений и сближение входящих в него стран. "В Центральной Азии наиболее близкие отношения у Турции с Киргизией. Сближение произошло во время конфликта на киргизско-таджикской границе. Турция одной из первых заявила о готовности оказать помощь Киргизии и поддержала Бишкек на политическом уровне. Сегодня Киргизия становится проводником Турции в Центральную Азию", – сказал "НГ" Сариев.



Во время первого визита Жапарова в Анкару в июне 2021 года тема наращивания торгово-экономического и военного сотрудничества стала одной из главных на переговорах с Эрдоганом. Стороны уже давно обсуждают возможность доведения ежегодного товарооборота до 1 млрд долл. Однако достичь этого пока не удается. По мнению Марса Сариева, Анкара умеет эффектно себя преподнести, но экономических ресурсов у Турции недостаточно.



Президент Союза палат и товарных бирж Турции (ТОВВ) Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу на состоявшейся на днях встрече с Садыром Жапаровым высказал высокую заинтересованность турецких инвесторов в сотрудничестве и готовность к реализации проектов в Киргизии. Бишкек, в свою очередь, готов предоставить льготы турецким инвесторам и создать условия для продвижения турецкого бизнеса. Как подчеркнул Садыр Жапаров на встрече с Хисарджыклыоглу, "Турция для Киргизии не только стратегический партнер, но и братская страна". Он выразил надежду, что киргизско-турецкое сотрудничество в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах выйдет на новый уровень.



"Перелом наступил после карабахской войны, и на волне этого успеха турецкий вектор активно продвигается в Центральную Азию. Узбекистан и Казахстан в отношениях с Турцией более осторожны, нежели Киргизия. Впрочем, такие маленькие страны, как Киргизия, могут себе позволить более тесное сотрудничество с Турцией, и это сотрудничество будет только усиливаться, в том числе в военной сфере", – подчеркнул Сариев.



Напомним, что Киргизия закупает у Турции беспилотные летательные аппараты "Байрактары". "Мы закупаем эту технику за счет государственного бюджета. Скоро из Турции будут доставлены "Байрактары", такое оружие есть только в пяти странах мира, и мы станем одной из них. В Турции также проходят обучение наши специалисты по управлению беспилотниками... У России мы закупаем беспилотники "Орлан-10Е", на это тоже выделены средства из государственного бюджета", – сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев.



Однако это вовсе не означает, что Киргизия готовится к войне. Негативный сценарий связан с Афганистаном. "Если там продолжится хаотизация, то распад страны неминуем. А наличие на территории Афганистана различных террористических группировок только усиливает риски. Не исключено, что нынешняя афганская администрация из-за жесткой позиции президента Таджикистана Эмомали Рахмона против движения "Талибан" (запрещено в РФ) и поддержки молодых лидеров Панджшера не станет сдерживать радикалов, которые попытаются прорваться в Ферганскую долину. Поэтому закупка "Байрактаров" и комплексов "Орлан-10Е" – это подготовка к возможному негативному сценарию, который может реализоваться уже следующим летом, если талибы не смогут к этому времени выстроить устойчивые институты власти. Грядущий голод и безвластие ввергнет Афганистан в новый виток хаоса. Удар в первую очередь придется по Таджикистану и, как следствие, затронет всю Центральною Азию. У Киргизии есть печальный опыт "баткенских событий", когда боевики радикального движения ИДУ (запрещено в РФ) пытались прорваться из Афганистана через Таджикистан и Киргизию в Ферганскую долину Узбекистана", – пояснил эксперт.



С другой стороны, закупка вооружения у Турции и России уравновешивает ситуацию. "Но Россию такое сближение Киргизии с Турцией не устраивает. Тем более что ожидается более тесная интеграция в рамках Тюркского союза. Но, на мой взгляд, это системный промах России в Центральной Азии и в целом на постсоветском пространстве", – считает Марс Сариев. По его мнению, рычагов и инструментов, при помощи которых Москва продвигала бы свои интересы, нет. Россотрудничество проводит формальные культурные мероприятия, но никаких прорывных, новаторских идей не видно. Россия, к сожалению, как шагреневая кожа, скукоживается. В то же время Турция, Китай, страны Запада креативны, пластичны и последовательны. И эта тенденция будет продолжаться.



1.11.21