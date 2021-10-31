Россия прекращает поставлять Украине электроэнергию и уголь для ТЭС

00:24 02.11.2021 Кто не скачет - тот замерз



Светлана Гомзикова

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Станислав Митрахович



С этого понедельника Украина, как и мечтала, станет еще ближе к полной энергетической независимости. Она перестанет получать российский уголь, который местные ТЭС используют для выработки электроэнергии.



О том, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля на Украину, ранее сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Оказалось - не фейк.



Как пояснили в Минэкономразвития РФ, "принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля" и необходимостью в осеннее-зимний период "уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны".



В ведомстве также отметили, что на протяжении последних лет, "несмотря на политическую обстановку, Россия оставалась основным поставщиком угля на промышленные и энергетические предприятия Украины". Более того, доля российского угля в украинском импорте с 2019 года даже увеличилась до 68%. То есть, в натуральном выражении объем поставок за девять месяцев текущего года составил 10,3 млн. тонн.



Впрочем, нынешний запрет не распространяется на коксующийся уголь, применяемый в металлургии. Он касается только марок угля, которые используются в энергетике - А (антрацит) и Т (тощий).



Но в этой отрасли ситуация и так уже критическая на Украине.



По данным Минэнерго страны, на 29 октября на складах ТЭС и ТЭЦ "незалежной" оставалось около 600 тыс. тонн угля. При норме на ноябрь - около 2,5 - 3 млн. тонн. Из-за отсутствия топлива полностью уже остановлена Славянская теплоэлектростанция. И менее чем на десять дней его осталось на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС.



Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что без поставок российского угля Украине может не хватить ресурсов, и она рискует не пройти отопительный сезон. Проблему он оценил, как "более чем серьезную", и предположил, что все это "нанесет колоссальный удар по энергетическому комплексу страны".



По мнению эксперта, хоть как-то компенсировать нехватку угля, можно было бы за счет импорта электрической энергии из России и Белоруссии.



Вот только импорта электроэнергии из обеих стран с 1 ноября тоже не будет. И не потому, что, как было сначала заявлено в Киеве, Украина гордо отказалась покупать электроэнергию у "недружественных" соседей. А потому, что отказали ей.



Тот же Герус в своем Телеграм-канале объяснил ситуацию следующим образом: "Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Белоруссии, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены".



Выходит, куда ни кинь - всюду клин.



Угля на украинских ТЭС катастрофически не хватает, и купить его негде. России сейчас выгоднее продавать своей антрацит Европе или Китаю, где цены в полтора-два раза выше и есть ажиотажный спрос. Против закупок электрической энергии у России Киев и сам ранее выступал - мол, такие поставки, по мысли депутата Верховной Рады Людмилы Буймистер, убивают энергосистему Украины.



То есть, может так случиться, что не будет поставок ни того, ни другого. А впереди зима, которая обещает быть очень суровой.



- Уровень зависимости Украины от России в вопросах поставки угля, действительно, довольно высокий, - комментирует ситуацию ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. - Я бы даже назвал эту зависимость стратегической, которая не решается быстро в отличие от других элементов торговли между странами.



Напомню, что поставки российского угля на Украину никогда полностью не прекращались - даже во времена интенсивных боевых действий на Донбассе в 2014-2015 гг. Был период, когда в РЖД придерживали эти поставки - не торопились завозить. Но полностью они не прекращались.



По всей видимости, у нас считали, что это будет сделано в случае какого-то резкого обострения ситуации в Донбассе. И, возможно, теперь, после заявления украинской стороны о применении Bayraktar против ДНР, посчитали, что это обострение произошло.



Но, конечно, еще не факт, что эмбарго будет полным. Европа и КНР просили Россию - это правда - насколько возможно увеличить поставки угля. Но Россия - не волшебник, который по мановению волшебной палочки может взять и произвести дополнительный уголь вне зависимости от того, какое состояние шахт, транспортных мощностей… и т. д.



К тому же, европейцы всем нам рассказывали, что им вообще уголь скоро не будет нужен. Мы сейчас вложим деньги в расширение производства, а в ЕС через год скажут, что уголь не нужен, что у них "зеленый энергопереход".



Что касается китайского направления, то там для масштабного экспорта необходимы огромные вложения в железнодорожную инфраструктуру. И сейчас правительство обсуждает, насколько вообще это рационально - потратить около 3 триллионов рулей на расширение БАМа и Транссиба.



Так что так просто уголь нам не перенаправить в другие регионы мира.



С другой стороны, если Россия стратегически считает, что нужно предотвратить наступление Украины на Донбасс, то в качестве давления на Киев можно использовать разные методы, в том числе и экономические.



"СП": - Насколько они действенны будут, по-вашему?



- По сведениям Госкомстата Украины, из общего объема угля, который страна импортировала в прошлом году, две трети - это уголь из России. Но это вместе - энергетический уголь и коксующийся уголь для металлургии.



Металлургическая отрасль - одна из важнейших на Украине. От нее зависят все остальные отрасли, по цепочки связанные предприятия, рабочие места и даже уровень национальной валюты по отношению к доллару. Без металлургии там очень сложно



Но и без электричества ситуация непростая. Тем более что Украина много угля не накопила перед отопительным сезоном. А с 1 ноября поставок не будет.



Могу предположить, если ситуация не изменится, то положение Украины будет весьма и весьма плачевным. В таком случае, по всей видимости, нужно будет начать экономить уголь, и придется отключать часть потребителей. В первую очередь, промышленность, чтобы сохранить электроэнергию для населения.



И тут еще оказалось, что Россия отказалась продавать электроэнергию на Украину.



Если верить депутату Герусу, проводить аукцион отказалась российская компания Интер РАО, единственная, имеющая право на экспорт электричества.



"СП": - Почему отказалась?



- Предполагалось, что Украина свое законодательство скорректирует в этой части. Потому что она довольно пафосно несколько лет уже то запрещает, то разрешает импортировать электроэнергию из России.



Прошлой зимой, например, Украина активно импортировала электроэнергию из объединенной энергосистемы России и Белоруссии где-то с февраля. Февраль был очень холодный.



В этом году предполагалось, что из-за нехватки угля на ТЭС, будут покупать с ноября. И еще неделю назад все были уверены, что Киев запрет свой снимет. Но выясняется, что Россия не торопится соглашаться на эту просьбу Украины.



Думаю, что объяснение примерно такое же, что с углем. Это элемент давления, связанный с тем, что последние действия Украины привели к эскалации конфликта в Донбассе.



Может быть, конечно, ситуация изменится. Но эта опция на столе с 2014 года, и, видимо, она наконец-то сработала.



Вопрос в том, до какой степени Россия сама готова поднимать ставки в игре? Но мы, наверное, это скоро увидим.



Без поставок электроэнергии и угля из России, ситуация, как я уже сказал, на Украине резко ухудшится. Хотя тут еще вопрос, как будет вести себя Белоруссия. То есть, если Москва сможет скоординировать действия с Александром Лукашенко, чтобы он тоже отказался продавать, это одна история. Если Лукашенко откажет России - другая.



И, конечно, если мы исходим из гипотезы, что это способ давления, то лучше бы было бы, чтобы Белоруссия тоже не поставляла.



"СП": - Что будет, если Россия устроит Украине энергоблокаду и прекратит поставки всех энергоносителей и нефтепродуктов?



- Подобного рода действия считаю возможными, если есть цель - прекратить наступление ВСУ. И, возможно, российское руководство посчитало, что использование БПЛА, это как раз та самая "последняя капля". Поэтому и пошло на жесткие меры.



Но, в таком случае, нужно с Минском договариваться, иначе эффективность этих мер не будет столь же высокой. Поскольку из Белоруссии поставляется не только электроэнергия, через нее идет и часть экспорта угля. Плюс есть еще нефтепродукты российские, которые тоже через Белоруссию экспортируются.



То есть, если представить себе ситуацию, что Россия перестанет поставлять на Украину электричество, уголь (в том числе, коксующийся) и нефтепродукты, то она будет для "незалежной" сильнейшим ударом. Особенно, уголь и электричество, в случае холодной зимы.



Потому что компенсировать недостаток угля ей очень сложно будет. Что найти замену российскому так быстро не получится. Ведь дело не только в том, что нужно переводить электростанции с антрацита на уголь марки "Г" (газовый), хотя это тоже удовольствие небесплатное. Проблема в том, что другой уголь будет дороже.



Опять же, завозить уголь (если не по железной дороге) придется через порты. Украина имеет всего три глубоководных порта - это Одесса, Николаев и Ильичевск (сейчас Черноморск). Но они работают и на все остальные задачи - через них, например, идет экспорт украинской металлургической продукции, пшеницы и проч. И порт, который будет получать много угля, он просто не сможет выполнять другие операции.



Потом, где заказывать этот уголь? В Польше? Так, она сама импортирует российский уголь, там нет его в достаточных количествах. Антрацит вообще мало, где в мире можно купить. Они пробовали закупать в ЮАР, но их уголь плохого качества. Потом была попытка перейти на американский, но именно антрацита Америка производит не очень много. Поэтому полностью контракт даже не был выполнен.



"СП": - У России, получается, выгодней всего?



- Безусловно. И эта логика у них все-таки возобладала. Ситуация с нефтепродуктами чуть менее сложная, потому что их легче импортировать, они более энергоемкие. Да, это ведет к увеличению стоимости на внутреннем рынке Украины. Но эту задачу решить несколько проще, чем ситуацию с углем и электричеством.



Электричество еще нельзя импортировать из других стран мира. По той причине, что Украина - вся ее территория - синхонизирована именно с Россией и Белоруссией со времен плана ГОЭЛРО, с 20-х гг. прошлого века еще.



С Европой сингхонизирована только часть территории Украины, которая называется "Бурштынский энергоостров". Это такой технологический регион на западе страны, который в рамках пробной евроинтеграции был соединен с соседними странами Европы. Вот там возможны экспортно-импортные операции, но это не поможет остальной части Украины.



"СП": - Значит, зима для Украины будет не очень простая?



- Если представить себе, что Россия будет, последовательная в этом вопросе, то, действительно, зима будет непростая. Тем более, если сделать так, чтобы и Белоруссия не поставляла туда нефтепродукты, электричество и уголь. В таком случае, давление на Украину может быть масштабное, и это, на мой взгляд, достаточно действенный способ прекратить боевые действия. Или, по крайней мере, их разрастание. Источник - СвободнаяПресса

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