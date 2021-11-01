 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турцию пытаются лишить американских истребителей, - И.Субботин
00:26 02.11.2021

Эрдоган не оставляет попыток склонить Байдена к продаже F-16
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
1.11.21

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что увидел положительные признаки в позиции президента США Джозефа Байдена по поводу продажи республике истребителей четвертого поколения F-16. Заявление турецкого лидера прозвучало по итогам очных переговоров с американским коллегой в Риме. Анкара добивается, чтобы те средства, которые она направила Вашингтону на закупку самолетов пятого поколения F-35 и которые попали под действие американских санкций, были использованы в дискуссии вокруг F-16. Турция ожидает, что Белый дом способен убедить Конгресс в необходимости реализации этого контракта, но ситуация не выглядит столь однозначной.
В Риме лидеры США и Турции обсуждали то, как лучше разрешить вопрос с истребителями. "Мы заплатили 1,4 млрд долл. за самолеты F-35, – обратил внимание Эрдоган. – С Байденом мы обсудили пути, как выйти из сложившейся ситуации. Были варианты модернизации имеющихся или закупки новых F-16. Он позитивно отнесся к вопросу приобретения нами F-16".

Сейчас проблемой этой сделки занимаются министерства обороны двух стран. Кроме того, она должна быть одобрена американскими законодателями. В этом вопросе Анкара рассчитывает исключительно на Белый дом. "На встрече с Байденом мы отметили, что у него есть вес в Конгрессе, и мы ждем, что он проявит необходимую заинтересованность в этом вопросе", – проинформировал турецкий лидер.

По данным Международного института исследований в сфере безопасности, ВВС Турции обладают парком, состоящим примерно из 250 самолетов F-16. Он нуждается в обновлении и расширении. Те средства, которые были направлены Анкарой на более продвинутый истребитель F-35 и потеряны из-за ее желания купить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, могли бы быть перераспределены так, чтобы республика закупила F-16.

"Что касается программы F-16, то уже много лет существует процесс, в рамках которого страны подают заявки на приобретение истребителей и соответствующего оборудования. Турция находится в этом процессе", – заявил недавно помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вопрос не является таким однозначным для Конгресса США. Недавно 11 членов Палаты представителей направили Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором выразили "глубокую озабоченность" появившимися сообщениями, что Турция может приобрести 40 новых F-16 и модернизировать еще 80 единиц. "После сентябрьского объявления президента Эрдогана о том, что Турция рассчитывает приобрести дополнительную партию российских средств ПВО С-400, мы не можем позволить поставить под угрозу нашу национальную безопасность, отправив самолеты американского производства союзнику по договору, который продолжает вести себя как противник", – говорится в послании конгрессменов.

В аналитике Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP) по поводу "самолетного" вопроса отмечается, что продажа Турции даже истребителей четвертого поколения может поставить под угрозу конфиденциальную информацию об американских технологиях. "Турция была исключена из программы производства F-35 в значительной степени из-за опасений в том, что безопасность стелс-системы и других возможностей самолета будет поставлена под удар, если он будет размещен вместе с С-400 или будет работать в непосредственной близости от российской техники", – напоминают в WINEP. Радар же обновленной версии F-16 включает в себя технологию, очень напоминающую ту, которая используется в истребителях F-35, отмечают эксперты.

Отдельное сомнение у них вызывает реализуемость схемы по поводу использования средств, которые предназначались для приобретения F-35. Это почти 1,4 млрд долл., которые были удержаны американской стороной из-за рестрикций на базе Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA).

Аппетиты Турции к улучшению своих авиавозможностей подогревает и военно-техническое сотрудничество США с другими странами региона. Недавно американская сторона одобрила выделение 270 млн долл. на модернизацию F-16 греческих ВВС, что станет дополнительным усилением для средиземноморской страны наряду с закупкой у Франции 24 многоцелевых истребителей Rafale. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вскоре могут приблизиться к уровню Израиля, получив F-35. Продажа самолетов аравийской стране стала возможна на фоне ее готовности нормализовать отношения с еврейским государством. Учитывая все эти обстоятельства, Турция просто вынуждена каким-то образом устранять намечающийся пробел в соотношении сил.

Несмотря на то что, по оценкам экспертов WINEP, небольшая фракция проатлантически настроенных политиков в Анкаре каким-то образом еще рассчитывает не допустить полного краха двусторонних оборонных связей, есть вероятность, что Вашингтон – под давлением Конгресса – может отказаться от идеи продать F-16 союзнику.

В этом случае, как допускают исследователи, Турция продолжит дрейфовать дальше в сторону России. "Администрация Байдена и Конгресс должны принять к сведению, что формулировка и представление ответа на запрос (Турции. – "НГ") будут иметь вес в дебатах о будущем отношений между Турцией и Западом, даже если постепенное ухудшение этих отношений будет выглядеть неизбежным", – резюмируют в WINEP.

1.12.21

Источник - ng.ru
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