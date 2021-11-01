Крах актера Зеленского, - Игорь Друзь

00:29 02.11.2021

Судя по всему, кукловоды готовят для Украины еще более антироссийский сценарий

Игорь Друзь

01.11.2021



В последние месяцы соцопросы показали небывало обвальное падение рейтинга президента Украины Зеленского. Конечно, такие опросы очень часто носят заказной характер. Однако на этот раз исследование проводил Киевский международный институт социологии (КМИС), который обычно за слишком явную "заказуху" не берется и отличается некоторой объективностью. Причем падение рейтинга видно, можно сказать, и невооруженным глазом – по соцсетям и растущей протестной активности украинских масс.



Итак, в сентябре в поддержку Зеленского выступили всего 33,3% опрошенных. Но уже в начале октября этот показатель снизился до 24,7%, а в середине этого месяца – даже до 19,1%. Таким образом, у него осталось менее трети того рейтинга, с которым он начинал править Украиной, пообещав "всем все" и понравившись народу на фоне фигуры очевидного вора и русофоба Порошенко. У населения тогда просто не было выбора, как, впрочем, нет его и сейчас...



После Майдана был установлен режим, который подавляет инакомыслие и уничтожает неугодных политиков (в том числе – физически), предлагая электорату "выбирать" только между кандидатами из своей крапленой колоды карт.



Путем мирной избирательной кампании просто невозможно сменить этот режим, установившийся в ходе вооруженного государственного переворота. В целом, конечно, выборы и в остальных странах мира мало что решают, но на Украине они уж совсем явно напоминают назначение главного менеджера основными акционерами предприятия.



Политологи говорят о том, что по рейтингу действующего президента сильно ударил оффшорный скандал, обнаруживший факт его неблаговидных финансовых махинаций.



И некоторая доля правды в этом есть. Согласно опросу, об оффшорном скандале Pandora Papers знают 61,7% опрошенных, из них 77,1% считают недопустимым, чтобы политики и чиновники владели подобного рода компаниями. Только 15,6% не видят ничего плохого в оффшорах и в причастности к ним должностных лиц. Всем здравомыслящим людям с самого начала было ясно, что Зеленский идет в президенты только ради того, чтобы нахапать себе состояние, а теперь это стало очевидным даже не вполне здравомыслящим…



Но на самом деле свою роль в падении рейтинга Зеленского сыграл целый комплекс проблем: от начала отопительного сезона, который так и не может полноценно начаться, до убийства депутата Полякова, в котором злые языки обвиняют президента и его окружение; от еще более жесткой украинизации до продолжающейся войны на Донбассе; от преследования неугодных политиков, в том числе экс-спикера парламента Разумкова, до странной "борьбы" с ковидом, при которой нередко разрешают нацистские марши, но запрещают крестные ходы православных. Зеленский на выборах обещал покончить с уголовщиной и войной, "стать приговором" для Порошенко, который раздул кровопролитие и коррупцию. Однако на деле президент-артист продолжил его курс, став приговором самому себе.



Без сомнения, в его случае ничего иного и быть не могло. Не имевший никакого политического веса Зеленский с самого начала был ведом Коломойским и Соросом, разрываясь между разными центрами влияния. Если бы он восстал против русофобского и коррупционного курса своих кукловодов, то ему пришлось бы стать мучеником, а в готовности рисковать собой ради своих идеалов бывший КВН-щик никогда замечен не был. Он вообще не был замечен не только в наличии идеалов, но даже в наличии у него хотя бы политических взглядов.



Жадного актера Зеленского всегда интересовали только деньги и примитивные удовольствия, которые они могут дать, и чтоб ему за это ничего не было. Так что он сразу стал первым учеником своих кураторов, даже превзойдя их в рвачестве и цинизме, хотя и далеко уступая им в масштабах своих махинаций.



Впрочем, личность Зеленского слишком примитивна и малозначима, чтобы уделять ей особое внимание. Более интересен тот факт, что от него явно начали отворачиваться бывшие покровители, что явно говорит о планируемой ими радикализации антирусского курса Украины.



В том числе об этом говорит и факт раздутого на Западе скандала Pandora Papers. Зеленскому была отведена роль условно прорусского кандидата, как ни странно это прозвучит для российской публики. Ведь даже его скромные (причем так и не выполненные) обещания не преследовать русский язык, каноническую Церковь, установить ровные отношения с РФ – это уже страшная крамола, некое предательство и служение Кремлю по меркам политикума постмайданной Украины. Тем более что Зеленский все-таки несколько уменьшил количество нападений на русских активистов и погромов храмов УПЦ, проводимых под эгидой местной тайной полиции – СБУ, что еще крамольнее в глазах бандеровцев. Зеленский, оттолкнувший от себя своих избирателей русофобской политикой, так и не завоевал авторитета у нацистов, ибо все равно кажется им "прорусским". Впрочем, все так и было задумано архитекторами его проекта, которые хотели дать народу некоторую отдушину после слишком явно нацистского правления Порошенко. Как известно, после революции всегда следует больший или меньший контрреволюционный откат. Так получилось и после "революции достоинства".



Задачей кукловодов было превращение начавшейся на Украине прорусской контрреволюции в пародию, что они и осуществили с помощью президента-кавээнщика. И теперь, когда народ чуть-чуть отдохнул от нацизма а-ля Порошенко, они снова собираются запустить маятник обратно, вернув ситуацию к радикальным "идеалам майдана".



Из многих факторов видно, что руководство НАТО готовит еще большие нападки на Россию, а одним из главных инструментов против нас давно сделана Украина. Но для активизации ее антироссийской политики туда нужно поставить "президента войны", который сплотит местных нацистов, самых отмороженных либералов, сектантов и униатов. Однако для такой замены с изменением курса страны должна состояться и символическая политическая расправа над Зеленским, который, возможно, будет вынужден даже бежать из Киева со скандалом. Информационная почва для этого готовится и на Украине, и на Западе, и не только оффшорным скандалом, но и многими другими резонансными публикациями. Так, недавно во влиятельнейшем американском журнале Forbes вышла разгромная статья о коррумпированности режима Зеленского и о его политических провалах. В частности, в ней указана бесперспективность вложения денег в украинские активы, из-за коррупции и хаоса: "Зеленский пообещал иностранным бизнесменам, что Украина будет "землей обетованной" для иностранных инвестиций. Нет". Заметим, что такие статьи в Forbes появлялись и о других президентах Украины, каждый раз суля им большие проблемы. Подобные материалы выходили и перед свержением Януковича, и перед провалом Порошенко на выборах, так что это тоже серьезный звоночек для Зеленского...



Впрочем, вряд ли ему грозит нечто совсем серьезное: скорее всего, ему позволят спрятаться где-нибудь Израиле, вывезя туда также семью и большую часть "заработанных" им активов (часть из которых он уже и так перевел в оффшоры). Все-таки его заслуги перед глобалистами велики: он фактически сдал им украинские черноземы, передал множество других активов, он послушно разрушал духовные и нравственные ценности, проводя в этом плане еще более проамериканскую политику, чем Порошенко.



Но для радикализации прозападного внешнего курса Украины и для усиления преследования внутренних оппонентов кураторам нужен скандал, и даже управляемое кровопролитие – нечто в стиле штурма Капитолия в США на Рождество 2021 года.



Как известно, та провокация, в которой Трамп сыграл роль подстрекателя, позволила Демпартии начать настоящую охоту на американских традиционалистов. Вероятно, нечто подобное глобалисты планируют осуществить и на Украине, дабы окончательно изничтожить там остатки прорусских сил. Поэтому в обозримом будущем в Киеве тоже могут вспыхнуть некие массовые беспорядки или другой мощный политический скандал, который окончательно похоронит авторитет Зеленского. А после окончательной его дискредитации на высший пост будет поставлен политик с более нацистским бэкграундом, который и мобилизует силы русофобской части Украины.



Чтобы сломать такие сценарии, РФ должна была бы поддерживать русские силы Украины. Увы, этого на деле нет, и пока не предвидится по многим причинам. Я получаю информацию из Киева от симпатизирующих России деятелей: реальной поддержки из Москвы как не было, так и нет. В предмайданные времена, когда посольство США вовсю финансировало там госпереворот, Россотрудничество и посольство РФ отвечало на это организацией вечеров американского джаза, выступлениями фольклорных коллективов, диктантами, и т.д.



По словам Жириновского, тогдашний посол РФ в Киеве Зурабов симпатизировал партии "Удар" (собравшей в себе украинских националистов и принявшей потом активное участие в майданном перевороте), и предлагал ЛДПР сотрудничать с ней. Сейчас ситуация практически не изменилась.



Деятели Россотрудничества в этом году провели телемост в Киеве, посвященный творчеству поэта-русофоба Тараса Шевченко. Также РФ остается одной из главных стран-инвесторов Украины, вольно или невольно помогая держаться на плаву русофобскому постмайданному режиму. Поэтому – увы!– мы можем ожидать самых пагубных сценариев.