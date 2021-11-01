Мигранты - угроза для России, - А.Соколов

00:34 02.11.2021

О чем предупреждает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев

Андрей Соколов

01.11.2021



Об опасных последствиях масштабного притока трудовых мигрантов на территорию РФ предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств, - сказал он на состоявшемся в конце октября в Москве совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа, - несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения".



Он подчеркнул, что "по-прежнему предпринимаются попытки использования информационного пространства в целях дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе за счет искусственного формирования напряженности в межнациональных и межконфессиональных отношениях, навязывания идеологии национализма и сепаратизма".



Кроме того, секретарь Совбеза России особо отметил, что на фоне миграции растет число преступлений экстремистской и террористической направленности.



"Одним из угрозообразующих факторов обострения криминогенной ситуации, - пояснил Патрушев, - является проникновение на территорию России приверженцев радикальных религиозных течений, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в местах массового проживания и работы иностранных мигрантов".



По словам главы Совбеза, приезжающие в Россию трудовые мигранты массово участвуют в распространении наркотиков. Более шестисот граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечено к уголовной ответственности, - сказал он.



Патрушев также отметил, что с начала текущего года в Центральной России изъято из незаконного оборота более шести тысяч тонн наркотических и психотропных веществ. Это более чем в два раза превышает показатель 2020 года. В общей сложности к уголовной ответственности за преступления, связанные с распространением наркотиков, привлечено около 13 тысяч человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году.



В своем выступлении глава Совбеза призвал глав региональных властей и правоохранителей взять на особый контроль вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии, обеспечить соблюдение мигрантами российского законодательства,а также повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов.



Бьют тревогу и другие ведомства. Так МВД в сентябре, проанализировав статистику о состоянии преступности в стране за 8 месяцев текущего года, сообщило, что мигранты в России стали совершать больше преступлений.



"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тысячи преступлений, что на 5,9% больше, чем за 8 месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 19,2 тысячи преступлений. Их удельный вес составил 77,8%", - говорится в материалах ведомства. При этом отмечается, что число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.



Есть и еще одна острая проблема. От этнических диаспор и "новых рабовладельцев" кормится огромное число коррумпированных чиновников (в погонах и без).



Русским, оказавшимся после развала СССР в других государствах до сих пор невероятно трудно получить гражданство России, а многим приезжим гастарбайтерам из числа бывших советских республик получить российский паспорт удается, как пишут СМИ, зачастую без особого труда. И всем известно, как это делается.



Эмигрантское гетто в Москве



Опасная ситуация из-за проблем с мигрантами складывается даже в столице. Как сообщил недавно сайт телеканала RT, жители Новой Москвы уже направили президенту страны коллективную жалобу, которую подписали 8,5 тысяч человек. Они жалуются на криминогенную обстановку в этом районе, связанную с непомерной миграционной нагрузкой. Так, доля гастарбайтеров в поселении Сосенское, например, достигла 45% (!) от населения района. Как отмечают, этот элитный ЖК на окраине Москвы фактически превратился уже в мигрантское гетто, говорится в материале RT.



Как отмечается в письме Путину, на территории поселения Сосенское по состоянию на февраль 2021 года было официально зарегистрировано (временно и постоянно) 147 тыс. жителей, из них около 66 тыс. - иностранцы и лица без гражданства.



Скандал вызвала растиражированная СМИ новость о том, будто жители Сосенского поселения Новой Москвы уже создают отряды самообороны, чтобы защищать своих женщин от мигрантов из Средней Азии. "Самооборонщики" встречают припозднившихся дам у метро и сопровождают их до подъездов, поскольку в сентябре в этом округе уже была изнасилована студентка и зафиксировано еще две попытки изнасилования мигрантами, сообщали журналисты.



"Ответа от президента мы пока не получили, но реакция последовала, - рассказал RT глава поселения Сосенское Кирилл Бармашев. - С утра 26 октября в районах поселения неожиданно начался рейд полиции. Посты выставлены прямо во дворах - проверяют документы. Причем это не местная полиция, а из главного управления по Москве. Районный отдел даже не предупредили, чтобы не было утечки информации".



Но самой горячей точкой, говорят активисты, стал жилой комплекс "Испанские кварталы". Купившие здесь в свое время сравнительно дорогие квартиры оказались самыми настоящими заложниками, как они пишут, "миграционной нагрузки". Хотя, казалось бы, аренда здесь явно не по карману простому гастарбайтеру.



"Они снимают не квартиры, а бетонные стяжки", - пояснила RT Елена Белозерова. Речь идет о так называемых инвестиционных квартирах, которые покупают для перепродажи после подорожания по мере развития района. Пока бетонная коробка растет в цене, инвестор сдает ее гастарбайтерам. По словам Кирилла Бармашева, аренда койко-места в такой квартире стоит порядка 5 тыс. рублей в месяц. Вот и получается, что рядом с обычными квартирами находятся ночлежки с многоярусными нарами.



Куда смотрит полиция?



В письме Путину жители отмечают, что в среднем по России на 100 тыс. жителей приходится 543 полицейских (по данным 2018 года). В Сосенском, недалеко от МКАД столицы этот показатель с учетом реального количества проживающих в девять раз меньше - 60,4 сотрудника МВД на 100 тыс. человек.



"Я живу здесь с 2018-го. За последние три месяца две массовые драки - одна прямо под моими окнами. Снимал лично, там человек 15 участвовали. Домогательства по отношению к девушкам были дважды, но они отказались общаться с прессой, которая хотела приехать и снять репортаж. Изнасилование было у метро "Коммунарка", это можете погуглить", - рассказал RT один из местных активистов.



Местные жители жалуются, что полиция этого района столицы на их жалобы не реагирует, на вызовы не приезжает. До создания "отрядов самообороны" в Новой Москве пока еще дело все-таки не дошло, это сообщение оказалось "уткой", однако такое вполне может случиться.



Тревожные сообщения поступают и из других мест. Так, настоящий бунт вспыхнул в сентябре в поселке Бужаниново под Сергиевым Посадом, где трое гастарбайтеров изнасиловали и убили пенсионерку. Разгневанные местные жители собрались у общежития, где живут мигранты, и чуть было не совершили самосуд. Люди потребовали от властей немедленно убрать мигрантское общежитие из поселка, а в соцсетях спрашивали, почему убийц заключили под стражу лишь после массового протеста местных жителей.



"Люди устали бояться, они ходят на работу через небольшие леса. Они переживают за себя и свою безопасность. Гастарбайтеры приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям. Здесь собрались отцы и матери. Они все говорят, что сожгут к чертовой матери эту общагу", - процитировал Telegram одного из участников схода.



Мигранты нужны, но…



Понятно, что России трудовые мигранты России нужны, население страны стареет и, у нас, как и повсюду в Европе, рабочих рук не хватает. Однако число гастарбайтеров должно быть строго ограничено. Их массовый наплыв и образование на окраинах городов "этнических гетто", а также распространение неконтролируемой нелегальной миграции попросту опасны и чреваты непредсказуемыми последствиями.



К тому же подавляющее большинство население России решительно выступает против массового наплыва мигрантов.



Все опросы ВЦИОМ показывают, что за ограничение притока мигрантов выступает свыше 70% россиян. При этом половина опрошенных поддерживает идею привлечения в страну русских и русскоязычных иммигрантов при резком ограничении въезда представителей иных национальностей.



Но что же получается? Большинство россиян против, а в Россию по-прежнему зазывают миллионы инокультурных мужчин, которые через демпинг на рынке труда отнимают рабочие места у россиян. Что дает возможность кучке дельцов зарабатывать сверхприбыли на мигрантском труде. Ведь именно благодаря низкооплачиваемым мигрантам работодателям нет никакого смысла совершенствовать технологии и поднимать зарплаты, чтобы привлечь на занимаемые ныне мигрантами места российских граждан. За счет мигрантов и их приезжей родни страдает социалка, возникают забитые мигрантскими детьми классы в школах и переполнены детские сады. Ну и, как предупреждает Патрушев, нарастает волна криминала, растет распространение наркотиков, не говоря уже об опасности роста террористической угрозы.



На таком тревожном фоне предупреждения секретаря Совета безопасности выглядят более чем актуально. Остается только надеяться, что за этими его правильными словами последуют реальные меры по изменению тревожной ситуации. А, может быть, уже и меры радикальные.