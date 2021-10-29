В Польше провели бои ММА между мужчинами и женщинами

00:37 02.11.2021

Бои ММА между мужчинами и женщинами устроили в Польше - видео



Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали организатора межгендерных боев. Они отметили, что подобные поединки ужасны.



БИШКЕК, 1 ноя - Sputnik. В польском городе Ченстохове прошли два межгендерных поединка в рамках бойцовской организации MMA-VIP.



Первый бой по правилам смешанных единоборств состоялся между Петром Лисовским и Улой Шекач. Он завершился во втором раунде после того, как Лисовский провел успешный бросок, а затем обрушил на соперницу град ударов. Судья зафиксировал технический нокаут.



​В другом бою поляк Михал Пшибилович (известный как Польский Кен) в первом же раунде избил Викторию Домжальскую. Девушка практически не защищалась от ударов соперника.



...pic.twitter.com/8SkhyR0psV



- Matysek (@Matysek88) October 29, 2021

​Фанаты MMA жестко раскритиковали организатора межгендерных боев. Они отметили, что подобные поединки ужасны. Пользователь Joanna Maria Viktoria назвала бои между мужчиной и женщиной "идиотизмом".



"За глупость платят дорого, и организаторы этого маскарада тоже заработали. Идиотизм достигает апогея", - написала она.

"Что дальше? Драки инвалидов?" - возмутился другой пользователь.



В целом организация подобных боев вызвала большое негодование в Сети.