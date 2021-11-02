Российская Империя, XXI век: В чьих интересах идет "игра престолов" вокруг шапки Мономаха

06:56 02.11.2021

Что стоит за "державной" свадьбой Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Иван Рыбин



2.11.21

На фото: потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини после церемонии церемонии венчания в Исаакиевском соборе, 1 октября 2021 года



Недавняя скандальная "державная" свадьба Георгий Романова в Исаакиевском соборе - вовсе не очередной ностальгический напев на тему "хруста французской булки". Все значительно сложней, нежели считают обыватели. Идет война за Россию, которая не прекращается уже третий десяток лет.



Прежде всего, давайте разберемся - а как называется страна, в которой мы с вами сейчас живем? В 1991-м народ проголосовал за сохранение СССР, но его мнением пренебрегли - три предателя в Беловежской пуще подписали незаконный документ. Созданная с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов "эрэфия" стала совсем нелегитимной в 1993-м, когда в ходе военного путча был расстрелян парламент. А после того, как в 1996-м выигранные Геннадием Зюгановым выборы "переписали" на победу Бориса Ельцина, о какой-то легитимности власти даже и говорить не приходится.



"При подведении итогов выборов поменяли строчки: результаты Зюганова стали результатами Ельцина, и наоборот. Никаких официальных подтверждений этой информации, разумеется, нет, но я считаю ее, скажем так, очень близкой к истине", - вспоминал двадцать лет спустя бывший министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов.



У Советского Союза в плане легитимности все было хорошо. Достаточно вспомнить так называемое "Триумфальное шествие Советской власти", когда совершенно бескровно, с 7 ноября 1917-го по март 1918-го, страна поменяла социальный строй. Потом началась развязанная "белыми" Гражданская война, но и в ней народ сказал свою волю - уже при помощи маузера и винтовки.



Однако у нас нынче точно не СССР - у народа нет ни капли власти. Очень похоже на Российскую Империю: воры во власти, "сырьевая игла", вывоз капиталов, технологическое отставание от всего мира и неуклонное обнищание основной массы населения. Нет только императора, а последний - Николай за номером два - отрекся, а потом и был расстрелян. Но не все так просто.



"Никто и никогда не видел документа под название „Отречение императора Николая II". Имеется только некая телеграмма, на которой якобы его рукой при помощи карандаша была поставлена подпись. Филькина грамота", - говорит прокремлевский историк и политолог Николай Стариков.



Политические предпочтения Старикова в данном случае нам неинтересны, а вот как историк он абсолютно прав. Более того, означенный документ просто не мог появиться в принципе. По законам Империи в годы войны царь не имел права покидать свой пост. А уж отрекаться за своего сына - не мог в любом случае.



Но ведь они оба - и Николай Романов, и Алексей Романов - вскоре были убиты! Тоже совершенно недостоверная информация. Как говорят циничные следователи из МВД, "нет тела - нет и дела". И тел-то и нет…



Сперва якобы расстрелянную царскую семью по свежим следам, в 1918-м, искали "белые" вместе с чехами. Не нашли. В следующем году этим же занялся адмирал Колчак, но тоже не преуспел. Потом 70 с лишним лет никто не искал, а в 1991-м останки чудесным образом обнаружились. Вокруг костей много лет водили хороводы с целью доказать подлинность, потом типа доказали, и с помпой захоронили.



С подлинностью изначально было плохо, ее, как известно, пришлось "доказывать волевым методом". Но окончательно обгадил всю малину японский генетик Тацуо Нагаи. Всемирно известный профессор, которого вызвали засвидетельствовать факт обнаружения "оригинальных" косточек Романовых, оказался честным самураем. Он провел анализ и заявил, что кого там русские похоронили - вообще непонятно. После чего стал в РФ персоной нон грата. Впрочем, этого факт его ничуть не расстроил.



Итак, тел нет. Места преступления тоже - Ипатьевский дом в 1977 году был разрушен по прямому указанию Бориса Ельцина. Очень интересный момент, особенно учитывая тот факт, что в те годы в СССР уже началась работа по организации "перестройки" и прочего демонтажа державы. Готовились и к "находке" мифических останков.



Получается, в 1917-м Романовы дематериализовались из Екатеринбурга, растворились в пространстве-времени? Почти что так.



"Ленин и близкие ему большевики спасли царя и его семью, спрятали их. Потом, после смерти вождя революции, эстафету перехватил Сталин. Все жили отдельно. Николай - в окрестностях Сухуми, он работал консультантом по международным делам в НКВД, умер в 58-м. Его жена ушла на десять лет раньше, похоронена в Нижнем Новгороде. Анастасия вышла замуж за своего охранника, прожила до 1980-го. В том же годы умер и ее брат, царевич Алексей Николаевич, которого все мы знаем под другой фамилией", - считает историк царской семьи Сергей Жиленков.



С точки зрения банальной логики большевикам не было никакого резона убивать экс-монарха. Напротив. Опытный юрист Ульянов-Ленин прекрасно понимал, царя и его сына нужно беречь. Ибо только эти лица могли получить доступ к золоту, депонированному в банках Великобритании - в годы войны "союзнички" поставляли нам вооружение и прочее добро исключительно по 100%-й предоплате. По различным оценкам там до сих пор хранится от 200 до 300 тонн драгметалла - огромные деньги.



При этом опасным для новой власти Николай II не был. Для многих, наверное, это будет открытием, но монархисты в "белом" движении практически отсутствовали, правили бал либералы-парламентаристы. Экс-царя в стране и не уважали, и недолюбливали. Получается, дружить с большевиками было выгодно и для монарха.



Соответственно, при наличии царя и царевича можно было изъять капиталы. Тем более, Романов остался государственным человеком. Почему этого не произошло? Не справились - на Западе пошло мощное противодействие. Нам оно известно, прежде всего, по именем Анна Андерсон, она же лже-Анастасия. При наличии огромной русской диаспоры, многие представители которой лично знали княжну, разоблачить появившуюся в 1920-м самозванку было проще простого. Но этого почему-то не случилось и история длилась долгие десятилетия. Потом, уже после Второй Мировой, подключили Голливуд, не пожалев денег на такую звезду, как Ингрид Бергман (фильм "Анастастия", 1957). Впрочем, "инвестиции" вполне себе окупились, при таком информационном фоне у любого настоящего Романова не было просто никаких шансов.



Тем не менее, как мы видим на примере Ипатьевского дома, помимо восстановления в России капитализма шла работа и над делами монархическими. Версия о том, что советский премьер-министра Алексей Косыгин в детстве имел совсем другую фамилию, родилась не вчера, и не в годы "перестройки", автор этих строк слышал ее еще в советские годы. И на западе ее прекрасно знали.



Однако у Косыгина, даже если допустить, что он никакой не Косыгин, была лишь дочь, сыновей боги не дали. А без прямого наследника никуда. Хотя…



"В самом начале 80-х, мы получили указание - найти и задержать человека, который выдает себя за внебрачного сына тогда уже покойного председателя Совета Министров СССР. Задержать и тут же сообщить, телефон прилагается. Лично я его не видел, коллеги справились, причем быстро - он и не скрывался. Тут же позвонили куда следует, приехали ребята из ЦК КПСС, увезли. Потом отпустили, предъявить-то ему было нечего. Кстати, он и не „рекламировал" себя как сына Косыгина, просто узнали, и пошел слух. Кто это был - без понятия. Быть может, начинающий мошенник, который просто не успел набедокурить. А может и нет. Как мне рассказывали, лет 35−40, выглядит прилично, образован, и, действительно, очень похож", - рассказывал один отставной милиционер.



Предположим, что все не так, Косыгин - сын питерского токаря, а никакой не царевич, тот Алексей мог и умереть от гемофилии. Но его отец был здоровым мужчиной, в цвете лет, и сложно представить, что сорок лет он хранил целибат. Тогда получается еще интересней!



Есть ли место всем этим династическим играм в современном мире? Увы, есть. Учитывая все вышеозначенные юридические казусы, потомков князя Кирилла Владимировича могут попытаться пропихнуть на трон, восстановив монархию. Дабы управлять Россией уже не через посредство "олигархов" и коррумпированных чиновников, а напрямую - при помощи царя-марионетки. Потомка предателя Родины.



Обращение царя Кирюхи

Информация о том, кто именно долгие годы содержит родственников "царя Кирюхи" тщательно скрывается. Но догадаться несложно. Вот по такой исторической зарисовке: когда королева Виктория в поместье Ротшильдов зашла на газон, супруга банкира начала на нее орать, дабы та быстро вернулась на дорожку - цветы могут пострадать. И "правительница" империи, над которой никогда не заходит солнце, как побитая собачка повиновалась.



Но в Россией все так просто не будет. У нас - загадочная душа. И история. Куда делся брат царя тоже до сих пор неизвестно. Ночью 13 июня 1918 года за ним заехали таинственные "большевики" и куда-то увезли князя. Считается, что на расстрел. Но тел Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Джонсона никто и никогда не видел…