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В России хотят ввести геномную регистрацию мигрантов. Что это и зачем нужно, - "КП"
08:41 02.11.2021

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести геномную регистрацию для учета трудовых мигрантов

Игорь ЯКУНИН
Валентин АЛФИМОВ

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести геномную регистрацию для учета трудовых мигрантов

По словам главы СК, в последнее время статистика показывает, что преступлений со стороны трудовых мигрантов становится все больше. Из-за этого растет напряжение в обществе, да и в целом обостряется криминогенная ситуация в стране.

- За шесть месяцев 2020 года расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч, - сказал Александр Бастрыкин в интервью Интерфаксу. - При этом случаев экстремизма стало больше – на 33%, терроризма – на 26%, убийств – на 8%, изнасилований – на 5%.

Особое внимание руководитель следкома обратил на три эпизода: когда в июле около двухсот мигрантов из Таджикистана и Киргизии устроили драку у станции метро Кузьминки в Москве, поножовщину в подмосковном Одинцово, и зверское изнасилование и убийство пожилой женщины в Бужаниново.

Миграционное законодательство давно требует изменений, считает Александр Бастрыкин:

- Вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных актов - это многоплановая и довольно запутанная нормативная база. Поэтому явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства. В нем нужно ясно прописать все формы миграции, порядок регистрации иностранцев, нормы выдачи квот. И, главное, четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

А также, по мнению председателя следственного комитета, нужно закрепить как правоохранители должны контактировать пограничниками. Это позволит более четко контролировать потоки мигрантов.

- Помимо этого необходимо подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья, - считает Бастрыкин. - Такие меры ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер криминалу на наш рынок труда, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления.

ЧТО ТАКОЕ ГЕНОМНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Это взятие образца ДНК у человека. Как правило берут образец слюны, волосы и кровь. Закон о геномной регистрации принят в России в 2008 году. Согласно ему, обязательно эту процедуру проходят осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также все, кто совершил преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (насильники). Кроме того, образцы ДНК берут у неопознанных трупов.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Вячеслав Поставнин, бывший замглавы ФМС, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов:

- Не очень представляю себе массовую геномную экспертизу среди прибывающих мигрантов. Мы даже по дактилоскопии единую базу иностранцев не смогли создать. И мне кажется, это России сейчас такое не по карману. Сейчас при регистрации патентов мигранты сдают анализ крови, к чему еще геном-анализ?

Константин Затулин, депутат Госдумы, глава института стран СНГ:

- У нас почему-то проблемы, связанные с миграцией. все время связывают лишь с работой силовиков - МВД, ФСБ и других структур. Миграция - это явление, которое требует регуляторов политических и социально-экономических. Мы же смотрим на это исключительно сквозь призму правоохранительных органов. И все вопросы миграция сегодня отданы на откуп МВД. Бастрыкин выполняет свою работу - и мне не в чем его упрекнуть.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28350/4498184/

Источник - комсомольская правда
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