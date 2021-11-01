Не вмешиваясь в таджикско-киргизский конфликт, Москва сама приглашает талибов* к захвату стран, входящих в ОДКБ, - "СП"

09:20 02.11.2021

"На российско-афганской границе идут ожесточенные бои, сообщается о больших потерях"

Не вмешиваясь в таджикско-киргизский конфликт, Москва сама приглашает талибов* к захвату стран, входящих в ОДКБ

Александр Ситников

"На российско-афганской границе идут ожесточенные бои, сообщается о больших потерях"

1.11.21

Президент Киргизской Республики (КР) Садыр Жапаров на своей недавней пресс-конференции сделал достаточно жесткое заявление в отношении Таджикистана. Он сказал: "Границы будут открыты после завершения делимитации и демаркации. Мы пока держим их закрытыми для недопущения конфликтов. В ближайшие дни в Таджикистан отправится межправительственная комиссия… Чем раньше закончим делимитацию и демаркацию, тем раньше откроем границу". Исключение сделали только для студентов для того, чтобы те могли продолжить учебу.



Напомним, 28−30 апреля 2021 года на границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, получивший название "Водный". Обе страны считают верховье реки Исфара своей территорией, и из-за блокировки таджикского анклава Ворух якобы была обстреляна киргизская застава "Достук".



В ответ, как сообщил 1 мая Бишкек, спецназ киргизских пограничников захватил заставу на территории Таджикистана.



И вот теперь разрешение на въезд в страну 1932 таджикских студентов Садыр Жапаров назвал своей единственной уступкой Душанбе. Других не будет. Это означает, что Киргизия настаивает на значительных территориальных уступках. Достаточно сказать, что последнее заседание межправительственной комиссии (в октябре 2021 года) смогло демаркировать только 519 километров из 870 километров общей границы.



Официально спорными признаны три участка: Торт-Кочо, через которую идет дорога в анклав Ворух, а также земли в Баткенском и Лейлекском районах. Позиция Жапарова здесь бескомпромиссна, несмотря на то, что 3 марта 2009 года Адахан Мадумаров, на тот момент секретарь Совета безопасности КР, подписал протокол, где один из спорных участков в Лейлеке был признан таджикским. Нынешний президент Киргизии, однако, считает, что "у Мадумарова не было полномочий подписывать протокол, и он не имеет никакой юридической силы".



Между тем, киргизский политолог Денис Бердаков поясняет позицию Бишкека как меру принуждения. "Парадоксально, но это единственный выход: мирный, но жесткий. Потому что Таджикистан зависит от нас в области интернета, торговли и воздушных перевозок. Мы пользуемся своим положением… это правильное решение, иначе Таджикистан скажет: давайте рассмотрим этот вопрос еще 20 лет", - пояснил Бердаков ультиматум Жапарова.



Проблема, однако, в том, что и для таджиков верховье реки Исфара является критически важным участком ирригационной инфраструктуры. Тут еще неизвестно, что в Средней Азии более важное - вода или интернет. Тем более, что частичная блокировка границы вынудит рано или поздно Душанбе к поиску альтернативных путей торговли. Достаточно сказать, что Таджикистан от Пакистана отделяют всего 17 км афганской земли.



Отдельно заметим, что независимые индийские эксперты опасаются усиления здесь пакистанского и афганского влияния.



Что в ответ делает Киргизия? Размещает на границе свои войска. По сообщению пресс-службы Жапарова, "сорок единиц бронированной военной техники для усиления личного состава Пограничной службы ГКНБ КР и укрепления государственных границ страны была закуплено по поручению Главы государства". Помимо бронетехники в Объединенных Арабских Эмиратах были закуплены снайперские винтовки на общую сумму $ 3.5 млн.



Глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев объявил, что Бишкек также вскоре получит российские и турецкие беспилотные летательные аппараты, в том числе боевой Bayraktar TB2, который, как сообщает Бишкек, сыграл решающую роль в победе Азербайджана над Арменией в прошлом году. Но, по большому счету, это ни о чем.



По оценке специализированного портала Minority Rights о диаспорах, "таджики составляют около 27% населения Афганистана, что делает их второй по численности этнической группой после пуштунов. Они составляют основную часть афганской элиты, обладающей значительным накопленным богатством внутри общины и имеют мощные военные формирования. В результате этого богатства, силы и уровня образования таджики обладают значительным политическим влиянием в Афганистане. Также они поддерживают родство с 9 миллионами этнических таджиков, проживающих в соседнем Таджикистане".



Да, Рахмон официально резко выступает против талибов. Но, похоже, слова проклятия звучат только для ушей Кремля. Так, Душанбе не разорвал торговые отношения с Кабулом, хотя на долю Афганистана приходится всего 1,5% от общего объема торговли страны. И самое главное - электроэнергия, основная статья экспорта Таджикистана в Афганистан, по-прежнему поставляется через границу, несмотря на растущий долг талибов, достигший уже $11 млн.



Можно и не сомневаться, Душанбе в игре с Бишкеком держит в рукаве и афганскую козырную карту. Как пишет американский журнал World Financial Review, со ссылкой на заокеанское разведсообщество, афганские группировки боевиков, лояльные Абдул-Рашиду Дустуму, этническому узбеку, и ополченцы, связанные с сыном покойного моджахеда и лидером Северного альянса Ахмадом Шахом Масудом, этническим таджиком, рассматривают Узбекистан и Таджикистан соответственно как сферы своего будущего влияния. Сейчас афганские братья пытаются понравиться местному населению, тогда как Талибан, захвативший власть в Кабуле, хочет "очаровать" Москву.



Однако вернемся к ультиматуму Жапарова. В том же Лейлеке сыр-бор разгорелся из-за каких-то 275 метров, на которые, согласно протоколу Мадумарова, сдвинулась граница в пользу Таджикистана. Здесь вперемежку идут таджикские и киргизские села, но первых все-таки больше.



"В некоторых населенных районах Ферганской долины киргизы и таджики на протяжении многих поколений жили вместе в спорных районах. Сегодня их дома расположены по схеме шахматной доски - нет определенной границы, а гражданство совпадает с этнической принадлежностью. По мере роста населения и нехватки пахотных земель в окружающих долинах растущая милитаризация границы повышает потенциал насилия", - отмечает вашингтонское издание Eurasianet, специализирующееся на центрально-азиатской тематике.



Американские эксперты считают, что любое решение Жапарова и Рахмона обернется новым конфликтом. Прольется кровь и в том случае, если стороны договорятся. И тогда велика вероятность, что на стороне таджиков появятся "афганские братья", благо, что дырявая афгано-таджикская граница имеет множество тайных переходов.



Это ровно тот случай, когда лучше вообще не давать повода для межэтнических конфликтов в Ферганской долине. Решать эту проблему должна только Москва, пользуясь остатками авторитета и влияния. Иначе Кремль глазом не успеет моргнуть, как во всем центральноазиатском подбрюшье России появится Талибан*, как сила, способная навести хоть какой порядок. Природа, как известно, не терпит пустоты.



Как будут дальше развиваться события, предсказать невозможно. Но позорный драп американцев наглядно показывает, что движение Талибан опасно недооценивать. Интересен в этом плане прогноз World Financial Review, который считает, что "Центральная Азия готовится к захвату талибами", причем приводит убедительные аргументы. Если это и в самом деле произойдет, не исключено, что однажды главными новостями наших СМИ станут ожесточенные бои на "российско-афганской границе" и сообщения о больших потерях.



* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.