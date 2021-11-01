 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уровень воды в Токтогулке упал почти до критического - 12 млрд кубов
09:56 02.11.2021

Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Уровень воды в Токтогульском водохранилище упал ниже 12 миллиардов кубометров

На 2 ноября уровень воды в Токтогульском водохранилище составил 11 миллиардов 920,5 кубометра. Такие данные приводит ОАО "Электрические станции".

За месяц показатель снизился на 385,72 миллиона кубометров. По сравнению с ноябрем 2020 года - на 2,8 миллиарда. В прошлом году в Токтогулке на этот день было 14,7 миллиарда кубометров воды. На сегодня расход воды в водохранилище составляет 469 кубометров в секунду, а приток - 209 кубометров в секунду.

В этом году из-за маловодного периода Кыргызстан столкнулся с энергокризисом. Энергетики опасаются, что после отопительного сезона в водохранилище может остаться всего 6-7 миллиардов кубометров воды. Это может привести к остановке Токтогульской ГЭС. Чтобы не допустить такой ситуации, энергетики пытаются экономить электроэнергию и закупают ее у соседей. Но эксперты уверены, что без веерных отключений вряд ли удастся сохранить нужный объем воды.

"Единственный выход у правительства, чтобы сохранить к 1 апреля 2022-го 7-7,5 миллиарда кубометров воды в Токтогульском водохранилище, - отключать где-то 25 процентов страны все пять месяцев, возможно, и больше", - заявил эксперт Эрнест Карыбеков.

Источник - 24.kg
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