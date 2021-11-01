"Узбекистан признает "Талибан" при гарантиях...", - глава УзМИД А.Камилов

10:08 02.11.2021

Глава МИД Узбекистана на предвыборной пресс-конференции 22 октября для представителей российских СМИ ответил на ряд вопросов, среди которых по ситуации в Афганистане. МИД Узбекистана опубликовало полный текст интервью 2 ноября.



Говоря о Афганистане и признает ли Узбекистан "Талибан" А.Камилов отметил: "Вопрос признания правительств талибов, конечно, стоит на повестке дня. Мы будем вместе с нашими союзниками, партнерами двигаться к этому. Но условия, поставленные перед талибами, настолько серьезны, что реагировать на них в сепаратном плане очень опасно. Закрыть глаза на сохранение террористической деятельности или недостаточную борьбу талибов против "Аль-Каиды", "ИГИЛ" или "ИГИЛ-Хорасан" и других террористических групп и организаций и признать "Талибан" мы не сможем. Должны быть четкие гарантии безопасности и соблюдение всех высказанных требований".



По словам главы МИД РУЗ, в этом плане узбекская сторона будет "двигаться совместно с международным сообществом, нашими друзьями по Содружеству Независимых Государств, Россией".



"Вчера Президент России Владимир Путин очень ясно дал понять, как к этому двигаться и вообще высказал отношение в целом к афганской проблеме. Мы эти оценки поддерживаем и, как уже сказал, московский формат – надежная основа для серьезного двустороннего взаимодействия по афганской проблематике", - добавил Камилов.