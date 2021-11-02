Заев упрыгал. Македонский провал Запада, - В.Малышев

10:44 02.11.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 02.11.2021 |

Македонский провал Запада

Зоран Заев уходит с поста премьер-министра



"Катастрофическими" назвала результаты муниципальных выборов в Северной Македонии для правящей Социал-демократической партии (СДПМ) Зорана Заева греческая газета Katimerini. Заев объявил, что берет на себя ответственность за поражение и уходит с постов премьер-министра и лидера партии.



На выборах 31 октября его партия проиграла как в столичном муниципалитете Скопье, так и во всех других крупных муниципалитетах страны. Победителем стала правая оппозиция ВМРО-ДПМНЕ, лидер которой Християн Мицковский потребовал досрочных парламентских выборов. Правительство пока сохраняет парламентское большинство, но очень небольшое (62 из 120 депутатов).



Заев, занимавший пост премьер-министра с мая 2017 года, во всем следовал указкам Вашингтона и Брюсселя – сменил название страны, втащил ее в НАТО, прервал участие в российских проектах.



Заев и Столтенберг



О том, что приход к власти Заева был подготовлен Западом, Bloomberg писал еще в 2015 году в статье "Македония – поле битвы США и России": "Македония – это бедная, не имеющая выхода к морю страна… Соединенные Штаты инспирируют там смену режима в целях противодействия российскому влиянию". Заев с помощью компромата, полученного от западных спецслужб, обвинил тогдашнего лидера ВМРО-ДПМНЕ Николу Груевского в организации незаконного прослушивания граждан Македонии. Разразился скандал, правительство ушло в отставку, а Заев выплыл на поверхность.



Груевский раздражал Вашингтон и Брюссель: он отказался вводить санкции против России, принял сторону Сербии по "косовскому" вопросу, выразил готовность Македонии участвовать в проекте "Южный поток". В итоге Северная Македония была сделана "точь в точь такой, какой ее хотел видеть Запад", писала в 2019 году сербская газета "Печат" в статье под заголовком "Великий натовский обман".



Надежды жителей Македонии на лучшую жизнь не оправдались



"Именно Зоран Заев, – писала газета, – который тогда был малозначительной политической фигурой и не пользовался поддержкой македонского народа, раздул скандал в связи с незаконным прослушиванием многих обывателей и политических противников… Подлинность записей, которыми располагал Заев, так никогда и не была подтверждена. Но этот скандал полностью парализовал македонскую систему разведки и безопасности в решающий момент, когда подрывался авторитет государственных институтов и существовавшей власти…"



США стремились затянуть Республику Македонию (теперь она называется Северной Македонией) в НАТО, но этому долго мешала позиция Греции, которая требовала от властей соседней страны, которая после распада Югославии именовалась Республикой Македонией, сменить название (на севере Греции есть область с историческим названием Македония). Партия Заева согласилась, хотя многие македонцы считали такое решение предательством национальных интересов. В результате Греция сняла возражения, и ворота в НАТО для новоиспеченной Республики Северная Македония были открыты.



Солдаты США в Македонии



Сценарий же для свержения правительства Николы Груевского был избран традиционный: организация уличных беспорядков, провокация скандалов вокруг политиков из правящей партии. Кроме того, Заев пошел на большие уступки албанскому меньшинству: обещал сделать албанский язык вторым государственным, изменить в угоду 25% албанского населения государственную символику и разделить республику на этнические кантоны. Затем Заев отложил свои обещания албанцам, предоставив им 9 министерских портфелей из 17; одним из министров стал командир албанской Армии национального освобождения Хазби Лику.



Однако жизнь народа при правительстве Зорана Заева не улучшилась ни в чем. Не стихли коррупционные скандалы вокруг местных чиновников. Брюссель затеял волокиту с вступлением Северной Македонии в Евросоюз. Хотя Совет Европейского союза и одобрил в марте 2020 года начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, процесс этот так и не начался. Ничто из обещанного Заевым выполнено не было.



Уличные столкновения в Македонии



Памятным остается и скандальное интервью американского сенатора Даны Рорабахера албанскому ТВ, когда американец заявил в 2017 году, что такой страны, как Македония, вообще не существует: одну ее часть следует присоединить к "Республике Косово", а другую – к Болгарии... При Заеве расширилась практика выдачи гражданам Северной Македонии болгарских паспортов взамен признания себя этническими болгарами. А в Тиране отмечают усилившуюся активность болгарских эмиссаров в местах традиционного проживания македонских албанцев.



В какой мере изменится курс Скопье после ухода Заева с поста главы правительства, неясно, но ясно другое: большинство народа этот курс отвергло