Эксклюзивный Meta-треп. КазМининформ вляпался в скандал с экс-Фейсбуком

11:16 02.11.2021

Facebook опроверг совместное заявление с Казахстаном



В компании, которая отныне носит название Meta Platforms, отметили, что Казахстан сделал заявление лишь на основании обсуждений о доступе к системе уведомления о контенте.

Директор Meta Platforms сообщил, что компания не выпускала никаких совместных заявлений с правительством республики, передает ЭК со ссылкой на Reuters.



Вместо этого правительство Казахстана выпустило собственное заявление на основе обсуждений, которые мы провели с ними по поводу нашего глобального процесса, - отметили в компании.



Позже министр информации и общественного развития РК Аида БАЛАЕВА на своей странице в Facebook написала пост, в котором упомянула, что текст размещенного ранее совместного заявления был согласован с руководством регионального офиса компании Meta.



Ранее сообщалось, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая получила эксклюзивный доступ к Content Reporting System.