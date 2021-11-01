 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава британского мега-банка Barclays мистер Стейли также оказался педофилом
13:23 02.11.2021

Глава британского банка Barclays ушел с поста из-за связей с Эпштейном
1 ноября 2021Джес Стейли знал Джеффри Эпштейна много лет

Глава британского банка Barclays Джес Стейли ушел со своего поста на фоне доклада регуляторов о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшемся в сексуальных преступлениях.

Выводы авторов расследования еще не обнародованы, но в Barclays уже ознакомились с ними, после чего совет директоров и сам Стейли пришли к соглашению о его уходе.

Стейли при этом планирует оспаривать результаты доклада, сообщается в заявлении Barclays.

В 2019 году Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, где дожидался суда. Его обвиняли в организации обширной структуры, втягивавшей юных девушек в сексуальное рабство.

До этого, в 2008 году 66-летнего американского финансиста уже признавали виновным в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией во Флориде, но тогда ему удалось избежать тюрьмы после того, как он заключил сделку со следствием.

В прошлом году руководство Barclays сообщало, что Стейли предоставил им объяснение своих отношений с Эпштейном: опальный финансист был клиентом банка JP Morgan, где Стейли работал на высокой управляющей должности до прихода в Barclays.

Однако затем Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) и Банк Англии начали расследование на предмет того, что связи Стейли и Эпштейна могли быть теснее, чем описывал бывший глава Barclays.

На чем основано расследование
В основу расследования легла обширная электронная переписка между Стейли и Эпштенйном, которую регуляторам предоставил бывший работодатель Стейли, банк JP Morgan.

У Би-би-си есть основания предполагать, что тон и содержание переписки указывали на более тесные отношения, чем сугубо профессиональные, на что, судя по всему, обратили внимание авторы расследования.

При этом в заявлении Barclays говорится, что расследование "не установило, что Стейли был свидетелем или имел информацию о преступлениях, в которых обвиняют Эпштейна".

Известно, что Стейли гостил на личном острове Джеффри Эпштейна незадолго до вступления в должность в Barclays

Ранее Стейли признавал, что в 2015 году Стейли был гостем Эпштейна на Виргинских островах, всего за несколько месяцев до вступления в руководящую должность в Barсlays.

В прошлом году, когда стало известно о начале расследовании финансовых регуляторов, Стейли заявил: "Само собой, я думал, что знаю его хорошо, но на самом деле нет. Конечно, сейчас я глубоко сожалею о том, что нас связывали какие-либо отношения".

Эпштейна нашли мертвым в его тюремной камере в 2019 году

Британские финансовые регуляторы и раньше расследовали деятельность Стейли. В 2018 году они оштрафовали его почти на 650 тыс. фунтов (около 63,5 млн рублей) за попытку раскрыть информатора из числа сотрудников банка.

После ухода с поста гендиректора банка Стейли получит пособие по сокращению в размере 2,4 млн фунтов, а также пенсионные отчисления в размере 120 тыс. фунтов и другие пособия.

После ухода Стейли банк возглавит руководитель направления глобальных рынков Barсlays Си Эс Венкатакришнан.

Источник - ВВС
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