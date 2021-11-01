 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.11.2021
14:34  На кладбище в Оше неизвестные воруют железные оградки
14:33  От Байдена победоносного - до растерянного: почему саммит в Глазго закончится ничем
14:29  "Неолиберализм задвинул человека на второй план, загнал его в угол", - А.Фаллико
14:28  Если отвергнуть демократию, то что взамен? - А.Желенин
14:25  Почему калмыки в Гражданскую войну так отчаянно сражались за "Белое дело"?
14:24  Почему в 90-х не восстал советский народ? - Е.Фатеев
14:21  Почему Москва Собянина вдруг разочаровалась в мигрантах, - Е.Цоц

14:20  Авгиевы конюшни казахской ментальности. Почему малонаселенный Казахстан имеет высокий уровень преступности? - Н.Нуртазина
13:23  Глава британского мега-банка Barclays мистер Стейли также оказался педофилом
12:17  Взрывы у Кабульского военного госпиталя - 15 погибших
11:16  Эксклюзивный Meta-треп. КазМининформ вляпался в скандал с экс-Фейсбуком
10:44  Заев упрыгал. Македонский провал Запада, - В.Малышев
10:08  "Узбекистан признает "Талибан" при гарантиях...", - глава УзМИД А.Камилов
09:56  Уровень воды в Токтогулке упал почти до критического - 12 млрд кубов
09:20  Не вмешиваясь в таджикско-киргизский конфликт, Москва сама приглашает талибов* к захвату стран, входящих в ОДКБ, - "СП"
08:41  В России хотят ввести геномную регистрацию мигрантов. Что это и зачем нужно, - "КП"
06:56  Российская Империя, XXI век: В чьих интересах идет "игра престолов" вокруг шапки Мономаха
01:03  "В реке плавают трупы": драма с беженцами на границе Польши с Белоруссией обостряется, - Focus
00:57  Главный афганский партизан Ахмад Масуд сбежал в Таджикистан
00:50  Чжунго цзюньван (Китай): США и Россия "демонстрируют друг другу" асимметричную боевую мощь
00:37  В Польше провели бои ММА между мужчинами и женщинами
00:34  Мигранты - угроза для России, - А.Соколов
00:29  Крах актера Зеленского, - Игорь Друзь
00:26  Турцию пытаются лишить американских истребителей, - И.Субботин
00:24  Россия прекращает поставлять Украине электроэнергию и уголь для ТЭС
00:20  Киргизия становится проводником интересов Турции в Центральной Азии, - В.Панфилова
00:08  Афганистан пообещал Туркменистану "в ближайшее время" начать строительство ТАПИ
00:03  О внутренней противоречивости отношений США – КНР, - В.Пироженко
00:00  ХохлоАрмия атакует Донбасс в старой эсесовской форме "Галичины"
Понедельник, 01.11.2021
20:26  Только не спит барсук.... Байден заснул на саммите по климату
20:19  "В ядерный клуб стремятся Египет, Турция, Саудовская Аравия", - Узи Арад
20:06  Уэльс также решил отложиться от экс-ВеликоБритании, - С.Князев
20:05  США готовятся воевать на два фронта - с Россией и Китаем одновременно
19:45  РосМИД Лавров пытался стащить в Норвегии особо ценную табакерку. Брат Байдена..
17:51  Вышла книга академика Оразака Смагулова "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
17:47  Полу-дикий замглавы "Узбекнефтегаза" Темиров напал на журналиста
17:35  Горе-градо-преобразователи. Жапаров, по примеру Мирзиеева, решил соорудить в Бишкеке "Бишкек сити"
17:31  Кто заменит мигрантов в России? - М.Перевозкина
17:23  Скончался Темирхан Досмухамбетов - экс-министр туризма и споорта, экс-президент НОК Казахстана
16:41  Жапаров улетел в Глазго на климат-форум на спец-бизнес-джете Embraer. Широко живет
14:45  За что русских уважают и презирают, - А.Халдей
14:36  Глава Следственного комитета России потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов
14:32  КырГКНБ разгромил Кзыл-кийский джаамат душманов-джихадистов
14:08  Покоритель пика Талгар - полковник РККА Дмитрий Горин, - В.Проскурин
08:00  Климатический саммит не помешает Западу действовать в собственных интересах, - Д.Моисеев
07:35  Мечты о счастливом будущем оказались... грехом, - Ольга Андреева
07:03  "Империя пиццы" отравила 300 бишкекчан
06:59  Хватит ли сил у Кырвласти на строительство железной дороги Китай – Узбекистан? - Г.Шекербек кызы
06:54  Китайская деревня стартует в XXII век, российская - умирает, - К.Ольшанский
00:40  Кто заинтересован в подрыве российско-китайских отношений, - В.Павленко
00:36  Полет желтого сокола: Россия и ОАЭ будут совместно осваивать космос
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему Москва Собянина вдруг разочаровалась в мигрантах, - Е.Цоц
14:21 02.11.2021

Почему Москва Собянина вдруг разочаровалась в мигрантах

Мигранты больше не хотят работать на московских стройках. Мэрия Москвы готовит план.

Евгений Цоц

Власти Москвы планируют полностью отказаться от услуг мигрантов в сфере строительства. Об этом в интервью РБК сообщил вице-мэр столицы, глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев. Он рассказал о нехватке рабочих рук у московских застройщиков, при этом мигранты на прежние зарплаты уже не согласны.

"Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50−60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать, - сказал Бочкарев. - Выход один. Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли - в среднем 150 тыс., у финского рабочего - 240 тыс., в Великобритании - 250 тыс. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в Стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы".

По его словам, в процессе строительства должно быть втрое меньше людей, при этом зарплаты должны быть выше. Добиться этого, полагает заместитель мэра, можно за счет технологических решений, а также общей механизации процесса.

Заявление Бочкарева хотя и оказалось неожиданным, однако для него есть веские предпосылки. Главная из них - изменение статуса мигранта на рынке труда. Житель бывшего СССР больше не готов на любую работу за любые деньги. Наоборот, за последние годы мигранты укрепили положение на строительном рынке труда Москвы настолько, что могут диктовать условия работодателю - застройщикам. Те вынуждены повышать зарплаты, но при этом думают, как сбросить тяжелеющее ярмо.

Уже сейчас зарплаты мигрантов на стройках Москвы являются привлекательными для многих граждан России. И если ставится вопрос о дальнейших повышениях - делать ставку на мигрантов и вовсе экономически нецелесообразно. Безусловно, вице-мэр в своем интервью направил недвусмысленный сигнал партнерам по переговорам из соседних стран о том, что аппетиты должны иметь границы. Но все же подозревать исключительно полемический прием или блеф не стоит - план, по всей видимости, действительно готовится.

Любопытно, что лоббисты от сферы строительства на протяжении длительного времени отстаивали миграционные послабления в условиях пандемии для граждан стран Туркестана. И вроде бы добились своего, границы открылись. Но перед пандемией дома в столице возводили 120 тыс. мигрантов, а сейчас, как оценил заместитель мэра, - лишь 40 тыс. Почему? Возможно, не все, кто приехал, пошли на стройки. Иностранных работников поглощает рынок бытовых услуг, торговля, транспортно-логистическая сфера (особенно такси и курьерская доставка). А есть еще и ЖКХ, складские комплексы, различные производства. Кстати, большой вопрос, на который требуется понятный ответ: нужно ли России завозить из других стран таксистов, продавцов самсы, доставщиков бургеров?

Что еще влияет на ситуацию? Политическое похолодание между Россией и Таджикистаном на фоне событий в Афганистане. На это, кстати, намекает и Бочкарев, рассказывая об изменившемся национальном составе московских строителей-мигрантов. Будущее может стать и вовсе непредсказуемым, поскольку известно, что большинство этнических таджиков проживают именно в Афганистане и могут не только стать беженцами или новыми гражданами Таджикистана, но и проводниками радикальных идей.

Кроме того, в Сибири и на Дальнем Востоке задуманы и даже начали реализовываться крупные проекты, где заменить труд мигрантов будет сложнее, чем в Москве. И то, что потоки иностранной рабсилы не бесконечны, наверняка обсуждается на закрытых совещаниях.

Важным обстоятельством являются преступления и правонарушения, совершенные мигрантами. Недавний пример у станции метро "Прокшино" в Москве показал, что для наведения порядка зачастую требуются немалые усилия правоохранительных органов. Как рассказал в интервью "Интерфаксу" глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в структуре преступности мигрантов "наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности экстремизма - на 33%, терроризма - на 26%, убийств - на 8%, изнасилований - на 5%".

"В июле этого года около двухсот мигрантов из Таджикистана и Киргизии устроили массовую драку в Москве, в результате которой несколько участников столкновения получили ножевые ранения, были повреждены припаркованные автомобили, - привел примеры наиболее громких эпизодов последних месяцев Бастрыкин. - В начале сентября в подмосковном городе Одинцово произошел конфликт с участием более двадцати вооруженных ножами выходцев из стран ближнего зарубежья. Аналогичные уличные столкновения трудовых мигрантов отмечены и в иных городах Московской, Амурской и Свердловской областей. В подмосковном Бужаниново двое мигрантов из Таджикистана зверски изнасиловали и убили пожилую женщину".

Глава СК предлагает "подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья".

Наконец, для московских властей есть еще один вызов, о котором говорить почему-то не принято - ограниченность числа рабочих мест уже в обозримой перспективе. И хотя технологический прогресс не только забирает, но и создает рабочие места, без основополагающих сфер городской жизни они являются схожими с виртуальным пузырем - скажем так, не совсем обязательными. Времена, когда деятельность, к примеру, киберспортсмена окажется ценней для общества, чем работа штукатура, от современности далеки. Тогда как вокруг строительной сферы можно выстроить почти бесконечный рынок труда, продукцию которого, как следует из того же интервью Бочкарева, можно поставлять на экспорт, как предлагают себя зарубежным партнерам московские метростроители.

План мэрии Москвы по отказу от мигрантов в сфере строительства стоит приветствовать и пожелать ему эффективной реализации. И для столицы, и для России в целом он принесет пользу.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635852060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости
- А. Мамин поручил членам Правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах
- В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания
- Состоялась презентация ​​книги "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
- Чинить нельзя построить
- А. Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны
- Роман Скляр проинспектировал реализацию госпрограммы "Ауыл - Ел бесігі" в Павлодарской области
- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека"
- Е. Тугжанов ознакомился с проектами "Ауыл – Ел бесігі" в Карагандинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  