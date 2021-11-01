 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему в 90-х не восстал советский народ? - Е.Фатеев
14:24 02.11.2021

Народ не восстал
почему в 90-е почти не было социальных протестов

Евгений Фатеев

Вот ведь какой парадокс! Чего только ни вытворяли с нами в проклятые 90-е, а социального бунта, некого непобедимого народного восстания не случилось. Все-таки октябрь 1993 года, стучание касками на мосту в Москве считать таковым нельзя. Это были незначительные эпизоды.

Давайте признаемся честно – в 90-е годы "народ не поднялся", народ не восстал, народ в праведном гневе не снес по-настоящему оккупационную власть. Народ не смог. Народ даже не пытался. Народ даже не помог своим сегодняшним адвокатам. Никаких особенных репрессий против народа не было. По стране не рыскали эскадроны смерти, как в Латинской Америке или пост-майданной Украине. Народ даже не пытался выдать некий игнор новой оккупационной власти. Народ ходил на выборы, топил за самых разных политиков. Народ ходил на работу, осваивал новые правила цивилизационной игры. И все народ понимал про финансовые пирамиды. Кроме уж совсем идиотов. Просто народ надеялся на то, что сможет успеть вытащить свои деньги до того момента, когда все повалится. Народ даже, вопреки предательству верховной власти, героически защищал остатки нашей имперскости в дни первой чеченской войны.

Давайте будем честны и трезвы. Народ не восстал. Как жертвы "историцизма" и каузальной политэкономии в истории, мы должны задаться столь естественным для нас вопросом – почему же так произошло? Вообще эта дурацкая игра в поиск причин, в вульгарную гуманитарную почемучку иногда даже увлекательна. Тем более весело сортировать многочисленные спекуляции на тему "почему" на объективные и субъективные причины, на причины и предпосылки. Взращенному в СССР вульгарному марксизму предлагается самому же оправдать собственное изнасилование в особенно изощренной форме. И поэтому я здесь в эту жестокую игру играть не буду.

Я выдам просто несколько бездоказательных, категоричных утверждений. Причем даже яростным оппонентам предлагаю в тиши собственной квартирки спросить самих себя – а не стоит ли за этими утверждениями обычный, банальный, старый-добрый (недобрый) жизненный опыт?

Так вот. Сами по себе люди не бунтуют. Никакого "народа" нет и в помине. Простые люди могут только более или менее успешно адаптироваться. Даже к самым бесчеловечным условиям. Даже к самым античеловечным условиям. Даже социология уже не собирает "народ". Даже эстетский концепт "глубинного народа" не описывает реальность. Есть игрушки в элитарных играх. Ничего от народа ждать не нужно. Во всех своих порывах народ всегда проигрывает. Как нечто существующее, есть только элиты. Даже квалифицированным зрителем этот самый отсутствующий народ быть не может. Может пора уже как-то прикончить это дурацкое слово? Может пора его изгнать из нашего словаря?

Источник - Завтра
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