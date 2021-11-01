Почему калмыки в Гражданскую войну так отчаянно сражались за "Белое дело"?

14:25 02.11.2021

Единственный народ России, вставший в Гражданскую дружно за белых



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Во время Гражданской Войны в России, практически все народы были разделены идеологическими противоречиями, вставали на сторону красных, белых или других "цветных" сил. Брат шел на брата, сын – на отца. И есть только один народ, который однозначно и почти полностью поддержал Белое движение.



Этот народ – калмыки.



В революционном 1917-м году калмыками была предпринята попытка административного объединения всего калмыцкого народа под знаменем единого калмыцкого казачества - в составе Астраханского казачьего войска. Главой этого объединения должен был стать полковник Данзан Тундутов, адъютант Верховного Главнокомандующего на германском фронте, а с 1915 года – адъютант командующего Кавказским фронтом Великого князя Николая Николаевича.



После Февральской революции Тундутов прибыл на родину и вместе с калмыцким ученым и просветителем Номто Очировым разработал проект объединения народа на землях бывшего Калмыцкого ханства, упраздненного в екатерининскую эпоху.



При царской власти калмыцкий народ не имел собственной автономии и был административно разделенным. Одна часть Калмыцкой степи входила в состав Астраханской губернии, другая – Ставропольской, третья была в составе Области войска Донского.



Калмыцкие кавалерийские части имелись в разных казачьих войсках – Астраханском, Оренбургском, Терском, Моздокском.



28 июля 1917 года в Новочеркасске прошло совещание Союза казачьих войск - при участии калмыков. На нем и было принято решение о принятии всех калмыков в казачество. С началом Гражданской Войны, почти все калмыки, способные носить оружие, в составе казачества поддержали Белое движение. Их кавалерия (особенно из числа калмыков – жителей Области войска Донского) активно участвовала во всех операциях ВСЮР на Юге России и Северном Кавказе.



В составе армий Деникина и Краснова к началу 1919 года действовало пять полновесных национальных калмыцких полков, состоящих исключительно из лиц этой национальности. Кроме того, существенный процент калмыков был еще в пяти Донских казачьих полках, укомплектованных в Сальском округе.



Единственный народ России, вставший в Гражданскую дружно за белых



Полноправными лидерами Белого движения Юга России стало сразу четверо калмыков - Данзан Тундутов, Бадьма Уланов, Абуша Алексеев, Азман Батырев.



Попытка создания красной Калмыцкой кавалерийской дивизии на стороне большевиков провалилась – добровольцев для нее нашлось очень мало, а мобилизованные "добровольно-принудительно" при первом удобном случае дезертировали или переходили к белым.



Но в 1919 году атаман Тундутов вступил в конфликт с Деникиным и был вынужден уйти в отставку. А в апреле 1923 года Данзана Тундутова арестовали. Позже – через несколько месяцев – его расстреляют, а реабилитируют только в 1993 году.



Остальные лидеры Калмыцкого воинства эмигрировали из Крыма вместе с Белой армии. В СССР они так и не вернулись.



Те, кто не смог эмигрировать, подверглись репрессиям со стороны советской власти. Всего за годы гражданской войны погибло 55 тыс. калмыков – около четверти (!) всего калмыцкого народа. В процентном отношении ни один народ России не дал Белой армии больше воинов, чем калмыцкий.



Так почему же калмыки так рьяно заняли сторону белых?



Единственный народ России, вставший в Гражданскую дружно за белых



Присягу на подданство русскому царю они приняли в 1608 - 1609 годах. Царское правительство во второй половине 40-х годов XVII века официально разрешило калмыкам кочевать на Волге, прозванного в русской истории "бунташным". Представляли угрозу для России и напряженные внешнеполитические отношения с Крымских ханством, турками и Польшей. Южное подбрюшье государства нуждалось в нерегулярных пограничных войсках. Эту роль и взяли на себя калмыки.



Русское слово "захолустье" образовано от калмыцкого "заха улус", что значит "пограничные" или "дальние" люди. Тогдашний правитель калмыков тайша Дайчин заявил, что он всегда "государевых непослушников бить готов".



А Калмыцкое ханство в то время представляло из себя мощнейшую силу. Только вдумайтесь, конных воинов у калмыков насчитывалось в размере 70-75 тысяч, тогда как русская армия в те годы состояла 100-130 тысяч человек.



Некоторые историки даже возводят русский боевой клич "Ура!" к калмыцкому "уралан", что переводится как "вперед!" Таким образом, калмыки могли не только надежно оберегать южные границы России, но и направить часть своих воинов на Запад.



Писатель Мурад Аджи отмечал, что "руками калмыков воевала Москва в Степи".



Роль калмыков во внешней военной политике России в XVII веке вообще сложно переоценить. Калмыки вместе с казаками участвовали в крымских и азовских походах русской армии, в 1663 году правитель калмыков Мончак отправил свои отряды на Украину для борьбы с войском гетмана правобережной Украины Петром Дорошенко.



Через два года 17-тысячное калмыцкое войско снова выступило на Украину, участвовало в боях под Белой Церковью, отстаивали интересы русского царя на Украине калмыки и в 1666 году.



В 1697 году, перед "Великим посольством", Петр I возложил на калмыцкого хана Аюка ответственность за защиту южных границ России, а в дальнейшем калмыки принимали участие в подавлении Астраханского мятежа (1705-1706), восстания Булавина (1708) и башкирского восстания 1705-1711 годов.



Их даже прозвали - "Воины белого царя".



Но в первой трети XVIII века в Калмыцком ханстве начались междуусобные распри, в которые непосредственным образом вмешивалась русское правительство. Ситуацию усугубляла колонизация калмыцких земель русскими помещиками и крестьянами. Холодная зима 1767-1768 годов, сокращение пастбищных земель и запрет на свободную продажу хлеба калмыками привели к массовому голоду и падежу скота.



Среди калмыков стала популярной идея возвращения в Джунгарию, находившуюся на тот момент под властью маньчжурской империи Цин.



5 января 1771 году калмыцкие феодалы подняли улусы, кочевавшие по левобережью Волги. Начался исход, обернувшийся для калмыков настоящей трагедией. Они потеряли около 100 000 человек и лишились почти всего скота.



Екатерина II в назидание за исход в октябре 1771 года ликвидировала Калмыцкое ханство. Звание "хан" и "наместник ханства" упразднились. Поэтому-то небольшие группы вернувшихся калмыков и вошли в состав Уральского, Оренбургского и Терского казачьих войск. В конце XVIII века калмыки, жившие на Дону, были зачислены в казачье сословие Области войска Донского.



Несмотря на сложности взаимоотношений с российской властью, калмыки продолжали оказывать значительную поддержку русской армии в войнах, как оружием и личной отвагой, так и лошадьми и скотом. Отличились они в Отечественной войне 1812 года. В борьбе с наполеоновской армией участвовало 3 калмыцких полка, численностью более трех с половиной тысяч человек. За одну только Бородинскую битву более 260 калмыков были удостоены высшими орденами России.



Преданность калмыков русскому царю оставалась всегда! Вот поэтому, похоже, они и в 1917-м не смогли его предать.