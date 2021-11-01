"Неолиберализм задвинул человека на второй план, загнал его в угол", - А.Фаллико

14:29 02.11.2021

"Неолиберализм задвинул человека на второй план, загнал его в угол" - интервью



Как нынешний газовый кризис повлияет на политику Евросоюза по отношению к России и планы по так называемому энергопереходу? Почему политика неолиберализма мешает решать стоящие сейчас перед человечеством проблемы? На эти и другие вопросы корреспондента EADaily в кулуарах XIV Евразийского экономического форума в Вероне ответил президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико.



- Одной из главных тем обсуждения на форуме в этом году были проблемы энергоперехода и высокие цены на газ. Чем это обусловлено?



- Давайте говорить о фактах. О чем говорят факты? О том, что за последние два года страны недостаточно инвестировали в классическую углеродную энергетику. Но зато были очень большие инвестиции в ветряную и солнечную энергетику. Одновременно сейчас на очень низком уровне оказались запасы в подземных хранилищах газа в Европе. Они достигли минимальных значений за последние годы - 65%. Этого мало. Этих ресурсов оказалось недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос, который стал быстро расти, в том числе на очень быстром восстановлении экономики, упавшей в результате пандемии.



Россия поставила на европейский рынок на 15% больше энергоносителей, чем это было законтрактовано. Это касается и газопровода, который идет по Украине, через который было прокачено на 10% больше, чем предполагалось. Ну и, соответственно, США , которые по контракту должны были поставить 24 млрд кубометров в Европу, перенаправили большую часть этого газа в Азию и поставили всего 7 млрд.



- Этот кризис может привести к пересмотру нынешней энергетической политики Евросоюза? Или ЕС будет продолжать курс на ускоренный энергопереход, несмотря на все экономические проблемы и потери?



- Все это касается не только Евросоюза. Будем надеяться, что это даст повод переосмыслить политику. Речь не идет о том, чтобы отказаться от энергоперехода. И это в принципе невозможно. Его надо проводить постепенно, сбалансированно, с учетом интересов всех стран, которые вовлечены в эти процессы.



- Нынешняя ситуация с очень высокими ценами на газ может привести к тому, что ЕС все-таки попытается пойти на нормализацию отношений с Россией? Или продолжит политику конфронтации?



- Надеюсь, что правильный ответ - вариант № 1.



- На форуме много говорилось о том, что современная модель капитализма не помогает решать те проблемы, которые стоят сейчас перед человечеством. Что, по вашему мнению, нужно сделать сейчас для решения глобальных вызовов, стоящих перед человечеством?



- Очевидно, что я могу отметить только то, что лежит на поверхности. От этого страдает наибoльшая половина человечества. Потому что эта модель, неолиберальная, не учитывает человеческое измерение. Она принесла с собой много положительного в области организации труда, в сфере коммуникаций, IT, связи, у нее есть много положительных результатов. Ну, например, в Китае она вытащила сотни миллионов людей из бедности и привела не скажу к процветанию, но по крайней мере к достойному уровню жизни. Однако в последнее время развитие неолиберализма приняло такой поворот, когда в центре внимания была только прибыль, прибыль, прибыль, а достигалась она только потреблением, потреблением, потреблением. И человек оказался задвинутым на второй план. Его загнали в угол. Такого социального неравенства, как сейчас, не было никогда.



Надо учитывать также и демографический фактор. Сейчас нас уже почти 8 миллиардов. И эту проблему мы не можем решить, считая, что единственное, что имеет ценность, - это прибыль и что потребление может быть бесконечным. Потребление не бесконечно. У нашей планеты нет безграничного ресурса. И нельзя решить проблему безграничного демографического роста, считая, что технология тоже имеет безграничные ресурсы. Это не так. Например, если мы возьмем энергетический переход, технологии, которыми мы сейчас располагаем, не соответствуют тем целям, которые мы поставили перед собой достигнуть к 2050 году и другим датам.



Поэтому я говорю простую вещь: ресурсы конечны, наша планета имеет конечные запасы, поэтому мы не можем делать ставку на бесконечное потребление. Надо менять модель развития. И поэтому переход к новой модели должен учитывать как потребности энергетического перехода, экологического перехода, так и цифровой трансформации. Но для этого необходим консенсус. Простой пример того, что неприемлемо, того, как нельзя говорить… Европа скажет, что ее планка здесь, а другие, что их планка другая. А ведь на каждом из континентов, у разных стран разные планки. Мы так ни к чему не придем. Ну обвиняют Россию в том, что она использует энергетику как оружие. А что со своей стороны может предпринять Россия? У России большие энергетические ресурсы, она может считать, что, если решили убрать из системы потребления эти энергетические ресурсы, которыми она располагает, значит, ее хотят задвинуть в угол. Поэтому все виды оружия имеют двойную направленность. Надо, самое главное, смотреть на факты.



Айк Халатян