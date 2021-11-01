 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.11.2021
14:34  На кладбище в Оше неизвестные воруют железные оградки
14:33  От Байдена победоносного - до растерянного: почему саммит в Глазго закончится ничем
14:29  "Неолиберализм задвинул человека на второй план, загнал его в угол", - А.Фаллико
14:28  Если отвергнуть демократию, то что взамен? - А.Желенин
14:25  Почему калмыки в Гражданскую войну так отчаянно сражались за "Белое дело"?
14:24  Почему в 90-х не восстал советский народ? - Е.Фатеев
14:21  Почему Москва Собянина вдруг разочаровалась в мигрантах, - Е.Цоц

14:20  Авгиевы конюшни казахской ментальности. Почему малонаселенный Казахстан имеет высокий уровень преступности? - Н.Нуртазина
13:23  Глава британского мега-банка Barclays мистер Стейли также оказался педофилом
12:17  Взрывы у Кабульского военного госпиталя - 15 погибших
11:16  Эксклюзивный Meta-треп. КазМининформ вляпался в скандал с экс-Фейсбуком
10:44  Заев упрыгал. Македонский провал Запада, - В.Малышев
10:08  "Узбекистан признает "Талибан" при гарантиях...", - глава УзМИД А.Камилов
09:56  Уровень воды в Токтогулке упал почти до критического - 12 млрд кубов
09:20  Не вмешиваясь в таджикско-киргизский конфликт, Москва сама приглашает талибов* к захвату стран, входящих в ОДКБ, - "СП"
08:41  В России хотят ввести геномную регистрацию мигрантов. Что это и зачем нужно, - "КП"
06:56  Российская Империя, XXI век: В чьих интересах идет "игра престолов" вокруг шапки Мономаха
01:03  "В реке плавают трупы": драма с беженцами на границе Польши с Белоруссией обостряется, - Focus
00:57  Главный афганский партизан Ахмад Масуд сбежал в Таджикистан
00:50  Чжунго цзюньван (Китай): США и Россия "демонстрируют друг другу" асимметричную боевую мощь
00:37  В Польше провели бои ММА между мужчинами и женщинами
00:34  Мигранты - угроза для России, - А.Соколов
00:29  Крах актера Зеленского, - Игорь Друзь
00:26  Турцию пытаются лишить американских истребителей, - И.Субботин
00:24  Россия прекращает поставлять Украине электроэнергию и уголь для ТЭС
00:20  Киргизия становится проводником интересов Турции в Центральной Азии, - В.Панфилова
00:08  Афганистан пообещал Туркменистану "в ближайшее время" начать строительство ТАПИ
00:03  О внутренней противоречивости отношений США – КНР, - В.Пироженко
00:00  ХохлоАрмия атакует Донбасс в старой эсесовской форме "Галичины"
Понедельник, 01.11.2021
20:26  Только не спит барсук.... Байден заснул на саммите по климату
20:19  "В ядерный клуб стремятся Египет, Турция, Саудовская Аравия", - Узи Арад
20:06  Уэльс также решил отложиться от экс-ВеликоБритании, - С.Князев
20:05  США готовятся воевать на два фронта - с Россией и Китаем одновременно
19:45  РосМИД Лавров пытался стащить в Норвегии особо ценную табакерку. Брат Байдена..
17:51  Вышла книга академика Оразака Смагулова "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
17:47  Полу-дикий замглавы "Узбекнефтегаза" Темиров напал на журналиста
17:35  Горе-градо-преобразователи. Жапаров, по примеру Мирзиеева, решил соорудить в Бишкеке "Бишкек сити"
17:31  Кто заменит мигрантов в России? - М.Перевозкина
17:23  Скончался Темирхан Досмухамбетов - экс-министр туризма и споорта, экс-президент НОК Казахстана
16:41  Жапаров улетел в Глазго на климат-форум на спец-бизнес-джете Embraer. Широко живет
14:45  За что русских уважают и презирают, - А.Халдей
14:36  Глава Следственного комитета России потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов
14:32  КырГКНБ разгромил Кзыл-кийский джаамат душманов-джихадистов
14:08  Покоритель пика Талгар - полковник РККА Дмитрий Горин, - В.Проскурин
08:00  Климатический саммит не помешает Западу действовать в собственных интересах, - Д.Моисеев
07:35  Мечты о счастливом будущем оказались... грехом, - Ольга Андреева
07:03  "Империя пиццы" отравила 300 бишкекчан
06:59  Хватит ли сил у Кырвласти на строительство железной дороги Китай – Узбекистан? - Г.Шекербек кызы
06:54  Китайская деревня стартует в XXII век, российская - умирает, - К.Ольшанский
00:40  Кто заинтересован в подрыве российско-китайских отношений, - В.Павленко
00:36  Полет желтого сокола: Россия и ОАЭ будут совместно осваивать космос
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Неолиберализм задвинул человека на второй план, загнал его в угол", - А.Фаллико
14:29 02.11.2021

"Неолиберализм задвинул человека на второй план, загнал его в угол" - интервью

Как нынешний газовый кризис повлияет на политику Евросоюза по отношению к России и планы по так называемому энергопереходу? Почему политика неолиберализма мешает решать стоящие сейчас перед человечеством проблемы? На эти и другие вопросы корреспондента EADaily в кулуарах XIV Евразийского экономического форума в Вероне ответил президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико.

- Одной из главных тем обсуждения на форуме в этом году были проблемы энергоперехода и высокие цены на газ. Чем это обусловлено?

- Давайте говорить о фактах. О чем говорят факты? О том, что за последние два года страны недостаточно инвестировали в классическую углеродную энергетику. Но зато были очень большие инвестиции в ветряную и солнечную энергетику. Одновременно сейчас на очень низком уровне оказались запасы в подземных хранилищах газа в Европе. Они достигли минимальных значений за последние годы - 65%. Этого мало. Этих ресурсов оказалось недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос, который стал быстро расти, в том числе на очень быстром восстановлении экономики, упавшей в результате пандемии.

Россия поставила на европейский рынок на 15% больше энергоносителей, чем это было законтрактовано. Это касается и газопровода, который идет по Украине, через который было прокачено на 10% больше, чем предполагалось. Ну и, соответственно, США , которые по контракту должны были поставить 24 млрд кубометров в Европу, перенаправили большую часть этого газа в Азию и поставили всего 7 млрд.

- Этот кризис может привести к пересмотру нынешней энергетической политики Евросоюза? Или ЕС будет продолжать курс на ускоренный энергопереход, несмотря на все экономические проблемы и потери?

- Все это касается не только Евросоюза. Будем надеяться, что это даст повод переосмыслить политику. Речь не идет о том, чтобы отказаться от энергоперехода. И это в принципе невозможно. Его надо проводить постепенно, сбалансированно, с учетом интересов всех стран, которые вовлечены в эти процессы.

- Нынешняя ситуация с очень высокими ценами на газ может привести к тому, что ЕС все-таки попытается пойти на нормализацию отношений с Россией? Или продолжит политику конфронтации?

- Надеюсь, что правильный ответ - вариант № 1.

- На форуме много говорилось о том, что современная модель капитализма не помогает решать те проблемы, которые стоят сейчас перед человечеством. Что, по вашему мнению, нужно сделать сейчас для решения глобальных вызовов, стоящих перед человечеством?

- Очевидно, что я могу отметить только то, что лежит на поверхности. От этого страдает наибoльшая половина человечества. Потому что эта модель, неолиберальная, не учитывает человеческое измерение. Она принесла с собой много положительного в области организации труда, в сфере коммуникаций, IT, связи, у нее есть много положительных результатов. Ну, например, в Китае она вытащила сотни миллионов людей из бедности и привела не скажу к процветанию, но по крайней мере к достойному уровню жизни. Однако в последнее время развитие неолиберализма приняло такой поворот, когда в центре внимания была только прибыль, прибыль, прибыль, а достигалась она только потреблением, потреблением, потреблением. И человек оказался задвинутым на второй план. Его загнали в угол. Такого социального неравенства, как сейчас, не было никогда.

Надо учитывать также и демографический фактор. Сейчас нас уже почти 8 миллиардов. И эту проблему мы не можем решить, считая, что единственное, что имеет ценность, - это прибыль и что потребление может быть бесконечным. Потребление не бесконечно. У нашей планеты нет безграничного ресурса. И нельзя решить проблему безграничного демографического роста, считая, что технология тоже имеет безграничные ресурсы. Это не так. Например, если мы возьмем энергетический переход, технологии, которыми мы сейчас располагаем, не соответствуют тем целям, которые мы поставили перед собой достигнуть к 2050 году и другим датам.

Поэтому я говорю простую вещь: ресурсы конечны, наша планета имеет конечные запасы, поэтому мы не можем делать ставку на бесконечное потребление. Надо менять модель развития. И поэтому переход к новой модели должен учитывать как потребности энергетического перехода, экологического перехода, так и цифровой трансформации. Но для этого необходим консенсус. Простой пример того, что неприемлемо, того, как нельзя говорить… Европа скажет, что ее планка здесь, а другие, что их планка другая. А ведь на каждом из континентов, у разных стран разные планки. Мы так ни к чему не придем. Ну обвиняют Россию в том, что она использует энергетику как оружие. А что со своей стороны может предпринять Россия? У России большие энергетические ресурсы, она может считать, что, если решили убрать из системы потребления эти энергетические ресурсы, которыми она располагает, значит, ее хотят задвинуть в угол. Поэтому все виды оружия имеют двойную направленность. Надо, самое главное, смотреть на факты.

Айк Халатян

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635852540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости
- А. Мамин поручил членам Правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах
- В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания
- Состоялась презентация ​​книги "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
- Чинить нельзя построить
- А. Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны
- Роман Скляр проинспектировал реализацию госпрограммы "Ауыл - Ел бесігі" в Павлодарской области
- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека"
- Е. Тугжанов ознакомился с проектами "Ауыл – Ел бесігі" в Карагандинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  