От Байдена победоносного - до растерянного: почему саммит в Глазго закончится ничем

14:33 02.11.2021 Президент США прибыл в Европу, где встретится с лидерами Германии, Франции и Великобритании, а также примет участие в саммите по климату, который состоится с 31 октября по 12 ноября в Глазго.



Джо Байден, начавший свой нынешний визит в Европу с остановки в Риме для участия в саммите G20, больше не поддерживает имидж реставратора американской мощи, который у него был шесть месяцев назад. Байден полон противоречий, двойных смыслов и теневых трактовок. Девятимесячное пребывание в должности первого лица Америки свидетельствует не только об идущем семимильными шагами персональном износе 46-го президента США. Налицо и девальвация самой должности, занимаемой этим человеком, и неизлечимость внутренних разногласий, отягощающих функционирование Соединенных Штатов, кем бы ни был президент. Белый дом в эпоху Байдена переживает не лучшие времена. И это - не только мнение его противников, но и сторонников по всему миру, что подтверждает испанское издание El Confidencial.



Идеи Байдена обнулила его же партия



"Социально-климатический план, который он проталкивал и поддерживал как знак силы и политического авторитета, был подорван в самом Вашингтоне. Проект Байдена стал жертвой внутренней борьбы его собственной партии. Центральный элемент климатической части - штрафы для компаний, которые загрязняют окружающую среду и не производят в достаточном количестве чистую энергию, исключен из проекта. Сенатор Джо Манчин, лоббирующий интересы угольных шахт Западной Вирджинии, сказал „нет" - и был поддержан товарищами по партии. Таким образом, был ликвидирован основной стимул к сокращению выбросов на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года", - отмечает упомянутое выше издание.



Страны-союзники весьма чувствительны к внутренней политике США. В 2015 году Парижский климатический саммит собрал явный кворум практически среди всех стран мира, включая США и Китай. Но была загвоздка, которая не ликвидирована до сих пор. Американское общественное мнение глубоко разделено во взглядах на климатические планы. То же самое можно сказать, естественно, и об американских политиках. Памятуя о предвыборных обещаниях Дональда Трампа, завершавший период своего правления Барак Обама провел декрет, согласно которому вступить в законную силу провозглашенный выход из Парижского соглашения может только через 4 года. Поэтому юридически Америка оказалась свободной от климатических обязательств перед остальными "парижанами" и миром в целом только 4 ноября 2020 года. А через два с половиной месяца вновь вернулась в когорту борцов против глобального потепления углеродного следа. Как будто ничего не произошло.



Демократические круги настаивают на том, что Джо Байден может воскресить тот дух саммита, что существовал до избрания Трампа президентом.



"Сам факт присутствия Байдена в Глазго вносит оптимизм в переговоры", - уверен Фелипе Бенитес, исполнительный директор неправительственной организации Corazón Latino и ветеран других климатических саммитов.



Однако, похвалив Сонного Джо за "возвращенный миру климатический оптимизм", западные СМИ тут же обрушиваются на американского президента с обвинениями, что он не смог "заставить присутствовать в Глазго Китай и Россию, на которых приходится треть мировых выбросов загрязняющих веществ. А кроме того, Китай и Индия не проявили никакого интереса к обновлению целей по сокращению выбросов парниковых газов, как было обещано в Париже".



Есть у нынешнего главы Белого дома и другие проблемы. Восстановление экономики США, судя по последним данным о росте ВВП, сильно замедлилось. Существует ощутимая нехватка рабочих рук. Инфляция достигла высот, невиданных десятилетиями. Имеются серьезные проблемы с поставками товаров из-за рубежа, которые, по мнению Белого дома, могут растянуться как минимум на год. Кроме того, гораздо более высокая, чем в европейских странах, доля населения продолжает отказываться от вакцинации, что "открывает для коронавируса новые возможности негативного влияния на экономику США".



Эти и другие факторы влияют на популярность президента. Рейтинг одобрения Джо Байдена, который, по данным агентства Gallup, начинался "со здоровых 57%, упал до хандрящих 42%". Только Дональд Трамп и Джеральд Форд на тот же срок нахождения у власти были более непопулярны, чем Байден.



Плюс превратности внешней политики. Вывод войск из Афганистана, осуществленный президентом в одностороннем порядке и в спешке, вопреки советам генералов, привел к хаосу. Многочисленные сцены страданий в аэропорту Кабула неделями транслировались на мировые экраны. Операция разрушила планы Байдена прекратить войну на Ближнем Востоке в 20-ю годовщину 9/11 путем пафосной церемонии в США и Афганистане. Европейские лидеры, свидетели фиаско, обратили внимание на это.



Особенно высокая волна раздражения прокатилась по ЕС, когда Соединенные Штаты и Великобритания подписали военный союз с Австралией, который позволит этой стране получить атомные подводные лодки. Больше всех негодовала, естественно, Франция, которую австралийцы оставили без ранее подписанного заказа на производство этого вида вооружений. Но и остальные члены Содружества двадцати семи были крайне недовольны фактом, что узнали они об образовании AUKUS только из газет, а не из сообщений по официальным каналам от партнеров. Франция, которая является единственной страной Европейского союза с военным присутствием в Индо-Тихоокеанском регионе, почувствовала себя настолько плохо, что в Елисейском дворце решили отозвать своих послов из США и Австралии для консультаций.



"Так не поступают с союзником", - сказал в интервью американскому журналу The New Republic бывший посол Франции Жерар Аро, добавив, что у Байдена "даже не сверстано никакой политики в отношении Европы вообще".



"Обаме было наплевать на Европу. Трамп враждебно относился к Европе. А теперь и Байден. Откровенно говоря, на данный момент он стал большим разочарованием для всей Европы", - заключил Аро.



"Политическая ось планеты смещается в Азию"



По мнению европейских обозревателей, не следует рассчитывать на то, что Джо Байден вдруг устыдится сложившейся ситуации и решит вернуться к большой дружбе с Европой.



"Экономическая ось планеты смещается в сторону Тихого океана, европейцам становится трудно сохранять свою позицию в американской повестке дня. Мировой порядок, сформированный в 1945 году, устаревает, и перед Вашингтоном встают новые приоритеты: теперь нужно сдерживать других противников и удовлетворять иных союзников", - констатирует обозреватель El Confidencial Архемино Барро.



Незадолго до отъезда в Рим президент США фактически принял участие в саммите АСЕАН - организации, объединяющей 10 стран Юго-Восточной Азии. Его администрация, как отмечает Los Angeles Times, уделяет время и усилия консолидации своих региональных альянсов против Китая. Даже больше, чем Дональд Трамп, который три года подряд саммиты АСЕАН демонстративно игнорировал.



Глава Тайваня Цай Инвэнь признала в эфире CNN, что у Соединенных Штатов есть морские пехотинцы в ее стране, обучающие национальные войска военному делу. По оценкам Вашингтона и Тайбэя, Китай может вторгнуться на остров примерно в 2025 году. Джо Байден в комментариях, позже опровергнутых его правительством, предположил, что Соединенные Штаты в случае конфликта поддержат Тайвань. Предыдущие американские президенты были куда осторожнее в высказываниях и соблюдали политес.



То, что у Европы может вызывать разочарование, похоже, не вызывает большого беспокойства у военно-дипломатического истеблишмента в Вашингтоне. Опрос 700 экспертов по внешней политике, проведенный Чикагским советом по глобальным делам и несколькими университетами, показывает, что "союзники по договору" - члены НАТО или ЕС пользуются "режимом благоприятствования", но не наибольшего и не безоговорочного. Сегодня особенно заметно, что для США превыше всего "интересы национальной безопасности". И если интересы Европы в них не вписываются, то это уже проблемы Брюсселя. У США 750 военных баз в 80 странах мира - в любой момент Вашингтон может воспылать любовью или ненавистью к одной из них и забыть о любви и ненависти к другим.



В это воскресенье Байден прибудет в Глазго на климатическую конференцию COP-26 (Conference of the Parties, ежегодная конференция по климату, ведет свою историю с 1995 года), которая планировала обновить Парижские цели (в сторону ускорения декарбонизации) и подтолкнуть мировое сообщество к совершению конкретных шагов. Джо Байдену отводится на этом мероприятии (в отсутствие Си Цзиньпина и при виртуальном присутствии Владимира Путина) главная роль. Только будет ли кто-то его слушать, когда он успел унизить своих европейских союзников и не задружиться толком с новыми азиатскими? Тем более что большинство стран - участниц предстоящего совещания, нахлебавшись полной ложкой энергетического кризиса, приготовили "обновление планов борьбы с глобальным потеплением" в сторону, противоположную ранее заявленной?



На днях журналисты ВВС раскопали и сделали достоянием общественности огромное количество секретных документов, подготовленных примерно 50 странами предложений, объясняющих, что сейчас - неподходящее время для отказа от использования ископаемого топлива при производстве энергии. И неплохо бы вернуть статус экологически чистого производства атомным электростанциям, да и в возобновлении работы угольных ТЭС нет ничего зазорного. Подобных предложений, которые подготовлены для обнародования делегациями стран - участниц СОР-26 в ходе двухнедельного саммита, около 32 000.



Из документов следует, что Австралия, Япония, Саудовская Аравия, Норвегия и многие другие, призывают ООН фактически отказаться (временно, конечно, но мы помним, как легко временное превращается в постоянное) от потребления ископаемого топлива. И как-то мало сомнений в том, что страны, предлагающие "не декарбонизировать энергетику сломя голову в ущерб себе", будут слушать филиппики старины Джо, на днях во время своего выступления пожимавшего руку невидимому (или видимому ему одному) человеку. Если для США свои интересы превыше всего, то и остальные государства планеты все чаще каждую ситуацию взвешивают именно с той точки зрения, что не вредит ли она их интересам?



Растерянность Байдена видна невооруженным глазом даже тем, кто этого не хочет замечать. Лидер озеленения планеты потерял вес. А значит, и саммит, который планировался как торжество проводимых им идей, закончится провалом. Нет, документы, конечно, какие-то примут - надо же как-то оправдать двухнедельную тусовку в Шотландии. Но состоять все эти декларации и резолюции будут из пустых общих слов.



Владимир Добрынин Источник - eadaily.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635852780

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости

- А. Мамин поручил членам Правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах

- В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания

- Состоялась презентация ​​книги "Антропологические очерки казахского народа и его предков"

- Чинить нельзя построить

- А. Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны

- Роман Скляр проинспектировал реализацию госпрограммы "Ауыл - Ел бесігі" в Павлодарской области

- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека"

- Е. Тугжанов ознакомился с проектами "Ауыл – Ел бесігі" в Карагандинской области