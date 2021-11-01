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|На кладбище в Оше неизвестные воруют железные оградки
14:34 02.11.2021
Оксана Гут
На кладбище в Оше орудуют вандалы.
Неизвестные воруют железные оградки с могил.
Об этом сообщили пользователи соцсетей в популярной группе в Инстаграм black_list.kg.
"На кладбище мкр. Южный (дачи) города Ош воруют железные оградки и сдают на металлолом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту было написано заявление в милицию.
Автор сообщения просит тех, кто так же пострадал от действий вандалов откликнуться.