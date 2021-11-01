На кладбище в Оше неизвестные воруют железные оградки

14:34 02.11.2021

Оксана Гут



На кладбище в Оше орудуют вандалы.



Неизвестные воруют железные оградки с могил.



Об этом сообщили пользователи соцсетей в популярной группе в Инстаграм black_list.kg.



"На кладбище мкр. Южный (дачи) города Ош воруют железные оградки и сдают на металлолом", - говорится в сообщении.



Отмечается, что по данному факту было написано заявление в милицию.



Автор сообщения просит тех, кто так же пострадал от действий вандалов откликнуться.