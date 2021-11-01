Зачем Россия снова спасла Молдавию. На кого работает "Газпром"? - Г.Мирзаян

18:28 02.11.2021

Президент Молдавии имеет большой повод для радости

1 ноября 2021,



Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета



С 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Молдавские власти празднуют победу – с их точки зрения, страна платит России за топливо цену "в два раза ниже рыночной". Почему Газпром согласился на такие условия и кто на самом деле выиграл по итогам переговоров?



Молдавия зимой не замерзнет. Ну, по крайней мере, по причине нехватки газа, ведь Кишинев и Газпром наконец-то подписали новый долгосрочный контракт на пять лет. С 1 ноября российское голубое топливо уже начало поставляться в Молдавию. И спасает оно не только молдаван, но и власти этой страны во главе с президентом Майей Санду, по чьей вине контракт с российским газовым монополистом, закончившийся в конце сентября, не был вовремя продлен.



"Больше, чем хотели"



Та ошибка вполне могла стоить ей ее дальнейшей политической карьеры. "Вполне возможно, что если бы была холодная зима, то рейтинг Майи Санду бы просел. Но такой зимы не будет. Более того, нынешний контракт стал для госпожи Санду очень важной победой. Она добилась даже больше того, чего хотела. В Молдавии считают, что долг отменен (перенесен на неопределенное время), а прописанная в контракте цена гораздо лучше рыночной и даже той, на которую они сами рассчитывали (то есть около 550 долларов за тысячу кубов)", – говорит газете ВЗГЛЯД эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.



"В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре", – говорит и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. По его словам, в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.



И теперь под фанфары этой победы госпожа Санду может спокойно провести повышение цен на газ для потребителей – и тоже представить это повышение как победу, ведь рост цен мог бы быть гораздо выше. "Есть цена, которая предполагает, что правительство или регулятор должны повысить тарифы на газ. Повышение тарифов будет, но в то же время это повышение не такое большое, которое было бы, если бы покупали сегодня (по рыночной цене), потому что мы все знаем, что сегодняшние цены очень-очень высоки", – пояснила госпожа президент.



Наконец в Кишиневе уверяют, что никаких политических приложений к экономическому контракту не было. Ни коррекции молдавско-европейского соглашения о зоне свободной торговли, ни какого-то изменения линии Молдавии в приднестровском конфликте.



"В этих переговорах по газу не было таких разговоров", – говорит Майя Санду. И утверждает, что одним из итогов этих переговоров стало как раз улучшение российско-молдавских отношений – улучшение органичное, а не по принуждению. "Мне кажется, это позитивный прецедент в наших отношениях с Российской Федерацией, что мы можем решить вопрос, даже такой серьезный вопрос – газовый кризис. Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи, – заявила госпожа Санду. – Я хочу, чтобы русские, которые живут в России, поняли, что мы дружелюбный народ. Я хочу, чтобы молдаване, которые живут в России, из-за этого не пострадали, или русские, которые живут в Республике Молдова, не пострадали из-за заявлений, которые просто ссорят наши народы".



И якобы Москва эту формулировку приняла.



"У России нет какой-то активной программы в отношении Молдавии. Москва допустила отстранение Додона, проведение досрочных выборов в этой стране, то есть допустила отстранение пророссийских сил от власти. Все это говорит о том, что для РФ в целом нет разницы, кто находится у власти в Молдове", – говорит Владимир Брутер.



По словам эксперта, страхи некоторых российских специалистов о том, что неподписанный контракт мог бы обострить ситуацию с Приднестровьем или даже лишить эту территорию газа, не имели под собой оснований.



"Газа бы Приднестровье не лишилось. Значительную часть своей потребности в газе Молдавия так или иначе импортировала бы через приднестровскую территорию. Если вспомнить 1991-1992 годы, то подобная ситуация уже возникала. При этом газа не было именно в Молдове. Разумеется, что РФ не хочет никаких острых ситуаций. Для Молдовы и ее западных партнеров это также было бы опасно. Часто во всех действиях РФ на молдавском направлении ищут приднестровскую составляющую. В данном случае, если такая составляющая все же есть, то она минимальна. Это не отменяет тот факт, что ситуация вокруг Приднестровья и без того острая. Регион находится в режиме фактической экономической блокады, давление будет только расти", – говорит Владимир Брутер.



Узкие горизонты



Проблема для Кишинева в том, что представляемая ими реальность несколько отличается от той, которая есть на самом деле. И этот геополитическо-газовый туман может стать проблемой не только для Молдавии, но и для ее руководства.



Так, ни о какой отмене долга за газ или переносе его на неопределенное время речи не идет. Молдаване долг признали и упросили лишь провести его независимый аудит в четко определенное время – в 2022 году. И если с бумагами Газпрома все в порядке, то аудит не сможет не признать сам долг – в лучшем для Кишинева случае несколько скорректирует сумму неустойки. И, условно говоря, общая сумма в 700 млн может превратиться в 650 – однако молдаванам эту сумму все равно придется выплачивать.



С ценой на новый газ тоже не все так радужно.



"Молдавская сторона уверяет, что Газпром пошел ей навстречу, принял все условия, но переговорная позиция Кишинева была откровенно очень слабой. Поэтому, скорее всего, Молдавия преувеличивает свои заслуги, – говорит газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. – Молдавия хотела получить скидку в 50%. Газпром готов был дать 25%. В ноябре цена будет 450 долларов, и если мы считаем от текущих цен, то это 50 процентов. Однако классический контракт Газпрома для европейских компаний подразумевает формулу "цена на спотовом рынке и скидка", причем цена эта высчитывается с лагом в шесть или девять месяцев. То есть средняя цена за первый квартал на споте определяет цену отгрузки газа по долгосрочному контракту в четвертом квартале. И если вспомнить цены полугодовой давности, то получается, что скидка оказалась примерно 20 или 25 процентов. То есть ближе к позиции Газпрома".



Что же касается политического измерения, то тут для Кишинева тоже хороших новостей нет. Каких-то привязок к соглашению о свободной торговле или к статусу Приднестровья в контракте действительно не было – а зачем они нужны, если Молдавия их все равно не выполнит?



Плохие новости в другом – западные друзья Молдавии познались в беде совсем не как друзья.



Дело в том, что чисто теоретически газовая история должна была бы вызвать у молдавского руководства сомнения в правильности его геополитического выбора. Ведь в час великой молдавской нужды разве помогли ей ее "ляхи"?



Поляки и украинцы согласились поставлять Молдавии газ – но в минимальных объемах и за максимальную (выше тысячи долларов за тысячу кубов) цену. Румыния – Родина-Мать, частью которой молдавские элиты считают свою страну – согласилась лишь помочь с транзитом газа, который Молдавия купит на стороне. А Евросоюз от щедрот своих выделил молдаванам 60 млн долларов для поддержки беднейших слоев населения (то есть почти всего населения Молдавии, на которых и была бы размазана эта сумма).



Однако эксперты уверены в том, что никаких рефлексий у молдавского руководства печальный газовый опыт не вызовет. Молдавский геополитический выбор объясняется не рациональными, а идеологическими моментами. И поскольку нынешняя беда будет не единственной, друзья будут познаваться снова. Молдавские власти могут и дальше не рефлексировать на этот счет – но вот население свои выводы в какой-то момент сделает. И в отношении европейских партнеров, и в отношении самой Майи Санду.