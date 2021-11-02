Грузия в ожидании "мессии" и очередного переворота, - А.Николаев

00:00 03.11.2021

Грузия в ожидании "мессии" и очередного переворота

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правящая партия не провалила местные выборы, определяющие исход парламентских и градус конфликтности с РФ. Но "призрак революции" по стране бродит.



Ожидаемого "победного" освобождения из тюрьмы Саакашвили не случилось.



Правящая партия "Грузинская мечта" все же добилась своего - в целом победила во втором туре выборов мэров и органов местного самоуправления - сакребуло. Явка избирателей оказалась высокой - более 49%. Выборы градоначальников были особенно ожесточенными между кандидатами от власти и оппозиционной силой экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД). И "мечтателям" удалось обойти "националов" во всех городах, кроме Цаленджиха на западе страны с 25-тысячным населением.



Но в целом разрыв между "Мечтой" и ЕНД был небольшой - в среднем порядка 10%. Так, действующий столичный градоначальник Каха Каладзе добился своего второго срока на этом посту, набрав 55,6% голосов, а его конкурент, председатель ЕНД Никанор Мелия получил 44,4%. И тут странно не то, что Каладзе - бывший известный футболист, защитник "Милана" и бизнесмен одержал победу во втором туре, а то, что не выиграл выборы в первом. Видимо, на сплочение откровенно оппозиционного и колеблющегося электората Тбилиси сильно подействовал нелегальный приезд в Грузию находящегося во внутригосударственном розыске третьего президента страны Саакашвили и его арест.



А вот с составом сакребуло "мечтателям" повезло меньше - однопартийного большинства им не удалось получить в 6 муниципальных собраниях, в том числе, во втором по величине городе - Батуми. Это создает серьезные предпосылки к тому, что органы самоуправления, где мэр представляет правящую партию, а сакребуло - в большинстве своем оппозиционные депутаты, не сработаются. Значит, полный хаос на местах со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.



"Мечтатели" уже заявили о том, что начали переговоры с представителями оппозиции для формирования большинства в совещательные органах, в которых они недобрали голоса. Какую именно партию они пытается сейчас переманить к себе, пока неизвестно. К неумолимым "националам" подступиться вряд ли реально. Логичнее было бы вступить в альянс с депутатами от партии бывшего премьера Георгия Гахария "Для Грузии", однако "мечтатели" в предвыборную кампанию сильно перестарались с оскорбительными обвинениями в его адрес, и ответит ли он согласием на примирительный жест своих бывших соратников, сказать сложно. Впрочем, самые невероятные альянсы, а потом их полный раздрай, стали привычным делом в грузинской политике.



Несмотря на то, что итоги второго тура, впрочем, как и первого, не были фальсифицированы (в противном случае "Мечта" с первого же "захода" выиграла бы повсюду), оппозиция их результатов не признает, анонсирует перманентные масштабные акции протеста и "разворачивание фронта по всей Грузии". Местные политики так и не сумели избавиться от болезни отрицания чужой победы даже тогда, когда она очевидна, хоть и не тотальна, как на это рассчитывали конкуренты. Оппозиция требует назначения внеочередных парламентских выборов, хотя по так называемому "документу Шарля Мишеля" - президента Евросовета, который после долгих проволочек подписали все оппозиционные партии, власти должны были согласиться на досрочное голосование, если бы им не удалось набрать 43% голосов. А они получили больше, хоть и не столько, сколько им грезилось.



Так что теперь с правящей партии вроде как "взятки гладки" - наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оценило второй тур выборов в целом как "хорошо администрированный"; конкурентный, с возможностью свободно проводить предвыборную кампанию. Но, как заявил руководитель миссии БДИПЧ Альберт Джонсон, "продолжающаяся поляризация и негативная риторика отрицательно повлияли на процесс". А их действительно было в избытке. Он также подчеркнул "явную предвзятость" частных телекомпаний и высокую поляризацию, что ограничивало возможность избирателей сделать информированный выбор".



И, разумеется, фактор возвращения и голодающего в местной тюрьме (на соках, меде и медикаментах) экс-президента сыграл существенную роль в проведении выборов, на чем в беседе со Sputnik акцентировал внимание эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе. "Конечно, - сказал он, - фактор Саакашвили сыграл очень серьезную роль. Сторонники обеих партий максимально мобилизовались". Но пока, по его словам, во главе оппозиции будет стоять "Единое национальное движение", оппозиция обречена на проигрыш. Но верно ли последнее утверждение? Вряд ли, поскольку "мечтатели" и "националы" шли на выборах почти "ноздря в ноздрю". И это после сокрушительного поражения ЕНД на парламентских выборах 2012 года! Остановится ли оппозиция после столь высокой поддержки населения на муниципальных выборах 2021-го?



Один из лидеров ЕНД Георгий Барамидзе сказал, что оппозиция рассматривает "сценарий мирной (!) революции". Как заметил Арешидзе, "Сегодня Грузия - это страна. Если мы хотим стать государством, то нам необходимы реформы, а не революции. … Любая революция - это деструкция, которая губительна и разрушительна для страны". Такого понятия как "мирная революция", указал эксперт, вообще нет: "Мирное развитие - это эволюция, а любая революция - это хаос". Он также выразил уверенность в том, что Саакашвили прекратит голодовку. И предположил, что в ближайшее время он будет экстрадирован на Украину. Напомним, экс-президент является гражданином этой страны.



Тем не менее, исключить развитие в Грузии революционного сценария нельзя, выпустят власти третьего президента из тюрьмы и вообще из Грузии или нет. Его соратники объявили мечтателям "бескомпромиссную борьбу" и зовут народ на митинги. Они, кстати, собирают большое количество людей, в числе которых не только представители устойчивого электората ЕНД, но и бывшие сторонники "Мечты", обманувшей их ожидания "райской жизни".



Словом, Грузия находится в состоянии хронического политического кризиса, и его острая фаза длится уже более года. Власти обвиняют оппонентов в подготовке к революции и убийствам "некоторых лиц" для провоцирования насильственной смены режима, а ЕНД утверждает, что, напротив, правящая сила планирует физическую ликвидацию экс-президента, и требует его освобождения. Ну и рассчитывает в этом деле на помощь "Запада и всего международного сообщества", которые пока особой активностью не отличаются и ограничиваются, в основном, заявлениями о необходимости защиты прав Саакашвили в тюрьме и справедливого правосудия.



Сам третий президент называет себя "узником Путина", и это не такой глупый ход, как может показаться с первого взгляда. То есть подобное заявление дискредитирует основателя правящей партии, олигарха Бидзину Иванишвили и всю его команду, потому как нет в Грузии более тяжкого обвинения, чем "проведение в жизнь интересов Кремля". Между тем пророссийские партии в стране отсутствуют, если не считать условно таковой "Альянс патриотов", не имеющей никакого влияния на внутриполитическую жизнь страны.



Но есть один существенный нюанс: если у власти останется "Мечта", она не предпримет никаких резких шагов в отношениях с Москвой, создающих дополнительные риски для безопасности Грузии. Кроме того, она не пойдет на силовые действия против Абхазии и Южной Осетии, хотя и считает эти территории оккупированными Россией. То есть войны на границах Сакартвело не будет, чего многие очень опасаются.



В общем, ситуация с Россией, с которой Грузия в августе 2008 года разорвала дипломатические отношения, будет пребывать в том состоянии, в котором она находится сейчас: без оскорбительной риторики в адрес представителей российской власти, но с постоянным требованием, в том числе на международном уровне, отзыва Москвой признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При этом торгово-экономические и иные связи сохранятся. Но если к власти придет ЕНД, это хрупкое равновесие в отношениях с Москвой полетит в тартарары.



Собственно, почему Грузия уже не в первый раз наступает на одни и те же грабли в своей внутренней политике, и почему она столь персонифицирована? Скорее всего, потому, что как бы парадоксально это ни звучало именно в контексте Сакартвело, она всегда нуждается в "мессии". Такими были с начала периода ее независимости покойные ныне президенты Звиад Гамсахурдия, затем Эдуард Шеварднадзе, вслед за ними - здравствующие Саакашвили и экс-премьер Иванишвили. И все они, по сути, раскололи страну на два лагеря.



Кто будет следующим и "народился" ли он уже? Если да, не станет ли новым "мессией" экс-премьер Георгий Гахария, ушедший в оппозицию к Иванишвили и за несколько месяцев добившийся не решающего, но обнадеживающего успеха на местных выборах. На данном этапе очевидно лишь, что власти Грузии еще раз подтвердили свою легитимность, но не факт, что им так же повезет на парламентских выборах 2024 года, которые состоятся только в том случае, если в стране не произойдет очередной переворот, "призрак" которого по ней определенно бродит. Причем остановить его "передвижение" будет крайне сложно, даже если "Мечта" в кратчайшие сроки сумеет начать и успешно завершить работу над исправлением ошибок для возвращения хотя бы части своего былого электората, а ЕНД - полностью себя дискредитирует. Так называемая "критическая масса" - движущая сила переворотов - уже сформирована, и расформировать ее сможет разве что виртуозный политический фокусник.



Андрей Николаев

2.11.21