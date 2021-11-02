 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайский вызов. Пойдет ли мир за Поднебесной? - Александр Проханов
00:06 03.11.2021

Китайский вызов. Пойдет ли мир за Поднебесной? -
Александр Проханов

В рамках Изборского клуба прошел круглый стол "Китайская загадка", в ходе которого члены и эксперты клуба поделились видением проблемы развития Китая, сопровождающегося возникновением противоречий и столкновений интересов с другими державами, в частности, с США. Суждения участников круглого стола предлагаются в цикле публикаций.

Предлагаю всем нам попытаться разгадать китайские посылы, связанные с сегодняшними динамическими китайскими инициативами, которые лишь намеком, лишь загадкой предложены общественному сознанию. В чем эта загадка? Совсем недавно Китай предъявил миру великолепную и грозную доктрину "Один пояс – один путь", связав ее с термином "китайская мечта", что зафиксировано в документах КПК.

И как ни странно, еще совсем недавно мои друзья, китайские высоколобые профессора, с которыми я общался на Валдайском форуме, не смогли мне ответить, что есть китайская мечта, не смогли объяснить ее смысл. То есть для них самих это - некая закрытая метафора, закрытая формула. Теперь, по-видимому, эта формула раскрывается. Она раскрывается в заявлении китайского руководства и своему народу, и народам мира о провозглашении нового человека, в данном случае – нового китайского человека. Не обремененного пороками, комплексами, светоносного, благородного, светлого, возвышенного, ориентированного на творчество, на всеобщее благополучие – личное и национальное.

Тот образ, что создается в Китае, должен быть предложен всему человечеству, изнывающему в гнетущей хандре великого обнуления, человечеству, тоскующему по позитивному образу, как оно тосковало по этому образу в начале ХХ века. Тогда Советский Союз предложил этот образ, эту модель человечества.

И уже есть симптомы, хотя они не слишком видны и понятны, того, что Китай приближается к созданию такого образа. Мы видим, к примеру, что Китай стремится освободить свое информационное пространство от того, что называют вредными привычками, пытается ликвидировать на экране искаженные образы человека.

Такая китайская инициатива, поначалу невнятная, превращенная в этакую метафору, связана с тем, что на сегодняшний мир, на сегодняшнее человечество опускается огромный, загадочный, грандиозный проект, условно именуемый "великое обнуление". Он говорит о конце биосферы, то есть о конце человечества, о конце всех прежних форм хозяйствования, форм поведения на Земле, форм мышления, искусства, философии. Этот проект, как лавина, обрушился на мир и сжирает народ за народом, сознание за сознанием. Китайская инициатива является вызовом этому проекту, является проектом очеловечивания или вочеловечивания, наряду с великим обнулением, с великим расчеловечиванием.

В этом контексте крайне важны взгляды всех других носителей национальных, религиозно-национальных, метафизических смыслов, таких как великий исламский проект, переживающий бурное развитие, или русский проект, который после 1991 года оказался задавленным, а сейчас воскрешается, а также проект европейский, проект американский.

Очень показательно в связи с этим недавнее создание специального разведывательного центра ЦРУ, действующего на китайском направлении.

Работа других разведывательных центров, ориентированных на те или иные уголки мира и направления, свернута, а китайский разведывательный центр Америки, или - антикитайский разведывательный центр, наоборот, разворачивается. В этом центре наряду со специалистами по экономике, военному делу, геополитике, энергетике работают специалисты по китайской лингвистике, культуре, по китайскому сознанию. Этот центр, думаю, во многом преуспеет в разгадке китайской загадки.

Очевидно, что Китай действительно стремится сформировать образ китайского будущего, предложив этот образ всему человечеству. Удастся ему это сделать или нет, время покажет, но сама по себе эта задача грандиозна, она связана с вечным томлением человечества, направленным на желание управлять историей, управлять огромными турбулентными процессами, укротить их и ввести в русло одного огромного общечеловеческого понимания.

Очевидно также и то, что этот мировоззренческий, метафизический китайский вызов получит ответ со стороны других крупных цивилизационных обществ. Исламский мир станет предлагать выходящую за пределы ислама универсальную модель, которая будет распространена не только на исламские анклавы мира, но и предъявлена всему человечеству. Либеральный, американский мир выступит со своими проектами.

Могучий проект проектов, что именуется обнулением, таит в себе колоссальные силы, потому что он связан с идеей израсходованности биосферы, израсходованности земных ресурсов, предполагает обнуление тех укладов и тех форм существования человека, которые привели к краху биосферы, к краху жизни на Земле.

Остается нерешенным и загадочным, что именно витает над всем разновеликим, многомерным человечеством. Конечно, само понятие "человечество" распадается на расы, народы, на континенты, на культуры и уклады. Но существует нечто общее, имя которому - человечество. По-видимому, в складывающихся условиях, когда каждый из этих могучих укладов будет предлагать свою универсальную модель, должны возникнуть учения, интеллектуальные группы: философы, метафизики, визионеры, - которые еще и еще раз будут формулировать общую, витающую над человечеством идею, объединяющую всех людей, все народы, все формы существования, жизни: камни, цветы, звезды. То есть возникнет новое учение о такой божественной справедливости, что уравнивает в правах на земное существование не только народы, страны и культуры, но и все формы бытия.

Конечно, проинтегрировать все эти крупные блоки, которые уже сложились и будут продолжать назревать, должно космическое миросознание.

2.11.21

Источник - zavtra.ru
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