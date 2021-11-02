Проект "Зеленский 2.0" в стиле ретро. Украинские президенты всегда обманывали народ, - В.Пойманов

00:07 03.11.2021

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 02.11.2021



Рада собирается в один присест перетасовать кабмин: уволить в отставку министра обороны (в этом ведомстве собираются внедрить турборежим, как в парламенте), главу таможни, министра экологии и двух вице-премьеров, предложив им в правительстве новые должности.



На фоне очевидных провалов во внешней и внутренней политике власти решили прибегнуть к проверенному приему: выпустить пар и перетасовать надоевшую всем колоду.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль забеспокоился, заявил, что "кадровые изменения возможны, и это целесообразно, когда необходимо где-то усилить, где-то сменить стратегию министерства". Однако зря он переживает. Шмыгаля берегут на "закуску", как это уже случилось с его предшественником Алексеем Гончаруком. По словам политического эксперта К. Бондаренко, "Шмыгаля или экономический блок правительства могут сделать крайними под конец отопительного сезона, но более вероятен сценарий, что офис президента переведет стрелки на местные власти. Дескать, районные руководители и мэры городов повесили на людей "тарифное ярмо", а Банковая сопротивлялась из последних сил".



Скорее всего, Зе-команда весной следующего года реализует оба сценария, ибо деваться ей некуда. С 1 ноября РФ и Белоруссия прекратили экспорт электроэнергии и энергетического угля на Украину. Украинские АЭС дефицит электроэнергии не покроют, поскольку работают в стабильном режиме, а маневрировать в зависимости от времени суток могут ТЭС и ТЭЦ, которые работают на угле. Киев собирается закупать уголь в ЮАР, Польше и Казахстане, но когда этот уголь начнет поступать и по какой цене, неизвестно. "Тепловую энергетику ждет коллапс: купить требуемые объемы реально негде", – утверждает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.



Такого же мнения придерживается депутат Рады Борис Приходько, который обращает внимание на то, что Нацбанк Украины рост экономики в 2021 году снизил с 4,2% до 3,1%. По его словам, "одной из серьезных причин такого спада стало потенциальное отключение и ограничение электропотребления на промышленных предприятиях из-за недостаточности запасов угля на электростанциях". Это может привести к "следующей волне роста цен на конечную продукцию всех украинских производителей во всех отраслях".



Еще одно последствие – веерные отключения сначала промышленности, а затем бытовых потребителей. Все зависит от того, когда начнутся холода. Вполне возможно, что свет начнут тушить уже в декабре. По словам эксперта по энергетическим вопросам Андрея Гнатуша, если случится непредвиденная ситуация, Киеву придется идти на поклон к Минску и Москве.



Это самый нежелательный вариант для Зе-команды. Националисты уже возбудились и обвинили их в готовящейся "зраде": Украина не должна покупать газ и электричество у "диктатора Лукашенко" и у "страны-агрессора". Оживился Александр Турчинов, который заявил, что потенциальная встреча Путина и Зеленского "опасна", так как у них "слишком разные весовые категории". По его словам, "Путин будет встречаться только в одном формате – это капитуляция руководства страны". Подсуетился и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, заявивший, что страну могут спасти отставка президента и досрочные выборы в Раду.



Ситуация выглядит угрожающей для власти и по другим причинам. Государственный и гарантированный государством долг постоянно растет: по итогам 2018 года он вырос до $78,32 млрд., в 2020-м составил $90,3 млрд., а в конце сентября этого года – $92,02 млрд. Эти деньги нужно возвращать. Между тем остаток средств на едином казначейском счете в октябре сократился с 42,141 млрд. грн. (на 1 октября) до 18,972 млрд. грн. (на 1 ноября).



На пятки президенту и его "слугам" наступает бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, который развернул собственную политическую кампанию. Он собирается создать партию "разумного консерватизма", основанную на тех же принципах, с которыми "Слуги народа" шли на выборы в 2019 году, но отреклись от них.



Партии еще нет, а за нее уже готовы голосовать. В конце октября Центр Разумкова провел социологический опрос. Согласно новому рейтингу партий, за "Слуг народа" свои голоса отдали бы 15% избирателей, за "Европейскую солидарность" Порошенко – 12,4%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 7,5%, за "Батькивщину" Юлии Тимошенко – 7,2%. Партию Дмитрия Разумкова поддержали бы 5,5% респондентов.



Разумков стремится всячески сохранить свой имидж жертвы режима. Комментируя предложение секретаря СНБО Алексея Данилова сделать "жесткую президентскую республику", бывший спикер заявил, что Украина "не готова подчиняться одному царю". Он говорит, что основой новой партии могут стать три десятка депутатов от "слуг", которые не голосовали за его отставку.



Советник главы офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что в речах Разумкова присутствует "спекулятивный компонент". По его словам, бывший спикер "не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик". Шлейф "слуги народа" Разумкову действительно вредит. Тем не менее, по недавним данным Киевского международного института социологии, рейтинг Разумкова за полгода вырос почти в два раза, а показатель действующего президента упал ниже 25%.



Ситуация, когда Разумков говорит в лицо Зеленскому на стадионе "Я ваш приговор" теоретически маловероятна, народ не поверит в реинкарнацию новых "слуг", какое бы они себе название ни придумали. Однако не стоит забывать, кто управляет Украиной на самом деле. Если Вашингтон сделает ставку на Разумкова, никаких проблем с проектом "Зеленский 2.0" не будет. А фронда бывшего спикера испарится, как только он займет вожделенное кресло. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на предыдущих украинских президентов: они всегда обманывали народ.