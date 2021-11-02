COVID-19: у каждого - своя правда? - Валерий Панов

00:08 03.11.2021 О сторонниках и противниках вакцинации от коронавируса в России и за рубежом

Валерий Панов

02.11.2021



"Казнить нельзя помиловать". Эта издавна известная фраза, очень похоже, в условиях пандемии COVID-19 возродилась в новой формуле: "Вакцинироваться нельзя отказаться". При этом суть ее осталась неизменной - необходимость делать выбор между двумя вероятностями, реальность каждой из которых может быть определен эдакой маленькой закорючкой, именуемой запятая. И вот скажите мне на милость, сейчас где бы вы поставили эту самую запятую? Сегодня дилемма звучит именно так, и если бы я точно знал общий для всех ответ, то никого бы и не спрашивал. Но единого мнения нет не только в нашей стране, но и в мире. Начнем, однако, с России.



Вакцинация по-русски



Для выхода из пандемического кризиса - снижения смертности и ухода от массовой заболеваемости - необходимо привить от коронавируса не менее 80% населения России (ранее считалось, что достаточно 60%), сказал замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. Но полную вакцинацию от коронавируса в России прошли всего 47,5 млн человек, первый компонент вакцины получили 51 млн россиян (по данным на конец октября, сегодня уже несколько больше).



Уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 45%, сообщил на днях оперативный штаб по борьбе с COVID-19. И с наступлением осени из российских регионов пошли тревожные сообщения о новой волне коронавируса, росте числа госпитализаций, повышенной смертности.



Сегодня на карте эпидемиологической ситуации в субъектах РФ нет ни одного "зеленого" региона, то есть такого, где уровень заболеваемости COVID-19 ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю. Вместе с тем в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V" - первая в РФ и в мире, а также "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак". Граждан прививают бесплатно и добровольно - выбирай любую.



"Прививка "Спутником V" обеспечивает наиболее высокий уровень выработки антител. Предполагается, что за счет этого вакцина дает наиболее мощную и более длительную защиту. Вакцинация "Спутником V" и последующая ревакцинация назальной формой препарата (готовится к регистрации) станут 100% защитой от коронавируса". Об этом РИА Новости заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что основная масса поступающих в стационары пациентов с коронавирусом не имеют прививки, а среди пациентов с тяжелым течением заболевания привитых менее 0,03%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что среди ежедневно умирающих от коронавируса в стране привитых практически нет, штаммом "дельта" заражается не более 2% вакцинированных. Между тем в мире смертность от заболевания вирусом на текущий момент составляет 2.03%. Сравнение явно в нашу пользу.



Казалось бы, вывод из сказанного напрашивается простой: надо вакцинироваться. Но вопреки этой логике в России крепнут антипрививочные настроения. Согласно недавнему опросу, проведенному компанией STADA, лишь 73% россиян выступают за обязательную вакцинацию.



Ниже показатели только в Австрии и Швейцарии - 72% и 70% соответственно. Парадоксально, но факт: именно в разгар пандемии Россия вышла чуть ли не в лидеры мирового антипрививочного движения. Социологи "Левада-центра" (организация внесена Минюстом РФ в список НКО-иностранных агентов) провели разбор причин сопротивления вакцинации и пришли к выводу, что они выходят за рамки медицинских (и это, видимо, тот случай, когда им можно верить).



Прежде всего, оказалось, что радикальных антипрививочников у нас не более 10%, остальные "антиваксеры" (так еще называют антипрививочников) - среди сомневающихся. Группу противников вакцинации составляют главным образом те, кто не боится заразиться. В нее также входят сторонники различных теорий заговоров, которые, в том числе, считают коронавирус новым биологическим оружием (их 64%), а также те, кто считает пандемию "фейковой" (больше четверти населения в стране полагает, что цифры по заболеваемости коронавирусом завышены), а все ограничительные меры - "экспериментами над населением" и "желанием нажиться на продаже масок и перчаток". В группе нежелающих привиться также те, кто в принципе не доверяет инициативам властей. При этом только 6% заявили, что больше верят в эффективность и безопасность европейских или американских вакцин (Pfizer и BioNtech, Moderna, AstraZeneca). Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, говорит: "Люди забыли, что из-за вакцинации сократилась заболеваемость такими серьезными инфекциями, как полиомиелит, туберкулез, острый гепатит В. Существенно сократилась заболеваемость пневмококковой инфекцией, гриппом. Недоверие к вакцинам связано со страхом побочных эффектов, но на самом деле вызвано недостатком проверенной информации. Это предубеждение основано не на фактах, а на слухах. Поэтому должны быть социально ориентированные просветительские проекты".



Может быть, где-то на бескрайних российских просторах такие проекты и реализуются, мне их обнаружить не удалось. Зато в СМИ, в соцсетях полно разного рода "страшилок". Самая распространенная из их - с помощью прививок людям вживляют чип, превращая их в управляемое стадо.



И многие верят! Вообще, каких только ужасов не обещают привившимся - от импотенции и бесплодия, злокачественных образований и паралича до неизбежных генетических изменений, полного вырождения и скорой смерти. Сегодня мужиков пугают еще и тем, что вакцинация приводит к облысению, и желающих сохранить шевелюру увеличилось в клиниках на треть за текущий год. Специалисты "по волосам" потирают руки. В ход у "антиваксеров" идут и другие нелепые аргументы. Среди них, например, и вот такой, "политический": не будем прививаться, потому что власть развалила российскую медицину! И вообще прививки эти антинародные, потому что от "антинародного режима"! И возникает далеко не умозрительный вывод: явно все эти панические слухи кому-то очень выгодны? И не только в нашей стране. Как, заметим, и аргументы обратного толка, которых, кстати, намного меньше, при этом они менее убедительны, по крайней мере, менее эмоциональны.



Все ли познается в сравнении?



Здесь неизбежно возникает вопрос: а как обстоят дела в других странах, в первую очередь, в самых "свободных и демократических"?



Запад худо-бедно, но смог принудить своих граждан "уколоться", хотя в той же Европе в соответствии с ст. 8 Европейской конвенции о правах человека обязательная вакцинация запрещена. ЕСПЧ уже дал комментарий, что нельзя применять закон о принудительном лечении психбольных к гражданам в душевном здравии, если они сомневаются в безопасности вакцин.



Но если обязательная вакцинация начнется у нас, то из Вашингтона и Брюсселя станут лить грязь на Москву - мол, Кремль устраивает для людей "медицинский концлагерь"! Так что возьмем для примера полностью "раздемократизированные" Нидерланды.



Тут тоже есть антипрививочники, и их не мало. Были и протесты, которые разгонялись очень жестко, так как полиция с вышедшими на улицы не церемонилась. И со стороны правительства по поводу вакцинации населения тоже не было никаких сантиментов. Заранее всех предупредили: можно не вакцинироваться, но тогда потеряешь массу возможностей для нормальной, привычной жизни. Предупреждали несколько месяцев, и в конце сентября новые правила начали действовать.



Народ вакцинировался достаточно активно, и уже в начале лета были сняты почти все ограничения. Маски остались обязательными только в общественном транспорте. В супермаркеты, рестораны, на различные развлекательные мероприятия маски не нужны уже несколько месяцев. Зато с конца сентября невозможно куда-либо попасть без QR-кода. На многих предприятиях к непривитым отношение, мягко говоря, не совсем доброжелательное.



Сейчас в Нидерландах полностью вакцинировано 66% населения. И все, что происходит в этой стране, - прекрасное доказательство того, что вакцинация работает. Да, болеют и вакцинированные, но страшный ковид сводится к разновидности не очень тяжелого ОРВИ, при котором не нужна госпитализация и достаточно нескольких дней, чтобы выздороветь. Смертность от вируса в стране сейчас минимальная.



Кстати, в заокеанском "хозяине" Европы - США очень высокая доля отказников от вакцинации против COVID-19 - больше половины. И по-прежнему больше всего заразившихся коронавирусом тоже выявляют в США, хотя заболеваемость там за неделю упала почти на 10%.



Сейчас в стране регистрируют около 70 тыс. случаев в сутки (в начале сентября более 190 тыс.). На втором месте находится Великобритания - около 42 тыс. заражений в день. Уже три с половиной месяца в Соединенном Королевстве выявляют не меньше 30 тыс. заболевших в сутки, однако смертность остается одной из самых низких среди государств с высокими темпами распространения инфекции. При этом в стране более 70% жителей уже привились от коронавируса. Третье место занимает Россия, где с середины октября ежедневно подтверждалось более 30 тыс. заражений, а в минувший четверг впервые с начала пандемии это число превысило 40 тыс., и количество инфицированных пока не снижается.



Для сравнения: в Москве первую прививку сделали 5,1 млн человек, обе - 4,7 млн, коллективный иммунитет в городе оценивается в 61%. Правда, на днях мэр столицы Сергей Собянин заявил, что количество вакцинированных возросло в пять раз.



Думаю, "на укол" многие резво побежали после того, как в столице был объявлен эдакий, с моей точки зрения, полукарантин, когда "сюда" можно, а дверью рядом - уже нельзя. Ограничения просто смешные: театр (и баню) разрешено посещать, а кинотеатры нет, проммагазины закрыли, а в продовольственные можно ходить, хотя там народу всегда больше чем в промтоварных, и т.д. Таких несуразиц много, и наблюдаются они еще с начала пандемии и т.н. локдаунов. И, кстати, все эти ограничения для, извините, "даунов" кроме положительного эффекта добавляют также немало негатива в отношении прививок: дескать, и они не помогают, потому всех сажают на карантин. Такие вот две стороны этого необходимого, по идее, лечебно-профилактического мероприятия, и какая из них перевесит - предсказать невозможно.



В то же время число случаев заболевания коронавирусом и смертность от него в мире увеличиваются впервые за два месяца. Европа продолжает быть единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти, сообщила ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене. При этом более 40% ежедневных смертей от COVID-19 приходится в ЕС на Румынию. В других регионах зафиксировали уменьшение еженедельных случаев заболевания COVID-19. Как и на прошлой неделе, больше всего заболеваемость упала в африканском регионе (на 21%) и в западной части тихоокеанского региона (на 17%). А что происходит у наших бывших братьев по совместному социалистическому житью-бытью, с которыми мы контактируем наиболее часто?



Среди европейских стран лидером по темпам заболевания является Украина. Ситуация здесь критическая.



Волна коронавируса захлестывает Молдову, а вакцинация пробуксовывает. 25% – столько жителей республики сделали прививку двумя компонентами. Между тем в клиниках большое количество ампул с препаратами теряют срок годности. На прошлой неделе пришлось утилизировать 20 тыс. доз. В Молдове на треть увеличилась смертность.



В Армении - одна из самых сложных ситуаций. Свободных коек в больницах нет. Люди вынуждены несколько дней ждать госпитализации. Полностью привитых по-прежнему не больше 6%. В Грузии тоже не легче. Ежедневно наблюдается уже по 4 - 5 тыс. новых случаев. Столько же приходят на прививки. Но для достижения коллективного иммунитета необходимо в десять раз больше. Двумя компонентами в стране привито чуть более трети.



В Белоруссии - новая волна. Более 2 тыс. заболевших в сутки. В клиниках разворачивают дополнительные койки и закупают кислородные концентраторы. Очередная вспышка ускорила темпы вакцинации. Пятая часть жителей страны привились двумя компонентами. На выбор предлагают китайский Verosell, российский "Спутник V" и "Спутник Лайт". О своей готовности сделать прививку заявил и президент страны. Но - только отечественной вакциной.



Казахстан - одна из немногих стран СНГ, где ситуация уже три недели стабильная. В Таджикистане несколько дней подряд ни одного нового случая. Угрозы коронавируса нет, а вакцинация в полном разгаре. В сутки прививают не менее 20 тыс. человек. На процедуру люди идут гораздо активнее, чем раньше. Сейчас двумя компонентами вакцинированы более 20% жителей страны. Стабилизируется обстановка и в Кыргызстане - не более 130 новых случаев в день. Медленно, но верно идет и вакцинация. Сейчас полностью привились около 11% населения.



Однако ранее доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров в ходе научно-общественного круглого стола "Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности" отмечал: "Я так и не нашел стандарта оценки эффективности и безопасности вакцины, вакцинации".



И уточнил, что при оценке необходимо определять не только ближайшие негативные явления, но и отдаленные, а их можно получить не раньше, чем через один -два года. "Где гарантии стандартности проведения вакцинации?" - спросил Гундаров и добавил: "Это все-таки медицинская процедура. А мы смотрим – ее проводят везде. Где компенсации? Ведь фактически проводится медицинский эксперимент, чем нарушается Конституция". Также профессор Гундаров обратил особое внимание на следующие факты: "С точки зрения эпидемиологии, сейчас нет никаких оснований заниматься вакцинированием. Более того, если серьезно, сейчас многих надо посадить за распространение фейковой информации. Для этого есть уголовная статья. Онищенко (бывший главный санитарный врач РФ) сказал: идет информационная, теppopистическая, гибридная атака. И это в плане "пятой колонны". Кто финансирует у нас гибридную террористическую атаку? Кто ответит за панику, от которой взлетела cмepтность из-за психосоматики?" Гундаров отметил, что обязательным критерием опасности должно быть наличие эпидемической ситуации. А если ее нет, как в данном случае, ибо эпидпороги не превышены, то весь этот "выстроенный лес", включая режим "повышенной опасности" и все остальное, как сухая листва осыплется.



"Ваксеры" против "антиваксеров": кто прав?



Однако даже железобетонные аргументы не убеждают сторонников отказа от вакцин. Тот факт, что во всем мире каждый год удается предотвратить от двух до трех млн смертей благодаря вакцинации, ими в расчет не принимается. Как и такой факт, что еще 1,5 млн смертей можно было бы предотвращать ежегодно, если бы гражданами использовались все рекомендованные вакцины.



Но как верить вакцинам, если далеко не все врачи в них верят? Мне, например, приходилось с этим сталкиваться добрый десяток раз. По словам нейрохирурга и заведующего нейрохирургическим отделением Университетской клиники МГУ им. Ломоносова Алексея Кащеева, среди врачей, которые постоянно работают с инфекционными заболеваниями, антипрививочников меньше, чаще отговаривают от постановки вакцины специалисты общего профиля. Врач-хирург больницы Пущинского научного центра РАН Мария Навид соглашается: от вакцинации обычно отговаривают косметологи, дерматологи, стоматологи и другие специалисты, которые не сталкиваются с последствиями прививок в своей практике.



Недоверие к прививкам от коронавируса начинается из-за отсутствия общего мнения по поводу вакцинации у экспертов, конспирологии, низкого доверия к государству и СМИ, говорится в результатах опроса, проведенного Институтом психологии Российской академии наук (РАН).



"Исследователи выделяют три основные причины низкой готовности прививаться. Во-первых, это противоречивые заявления представителей власти и отсутствие консенсуса среди экспертов, которое отмечают 72% опрошенных горожан. Причем среди тех, кто не планирует делать прививку в ближайшие месяцы, 62% указывают, что знакомые врачи не советуют им вакцинироваться", – сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса. Еще одной причиной стало снижение доверия к социальным институтам, но вообще это тенденция общемировая. По словам заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, профессора РАН Тимофея Нестика, с одной стороны, россияне хотят, чтобы государство их защитило от пандемии, а с другой – ограничения вызывают неприязнь и желание отстоять право выбора.



И что весьма характерно для нынешнего состояния нашего общества, среди принявших участие в опросе 52% согласились с тем, что вакцинация должна быть обязательной, одновременно 65% не доверяют вакцинам от коронавируса, считая, что создали препараты в спешке. Таким образом, налицо провал экспертного сообщества, особенно его медицинской части. Внятной, скоординированной, четкой, убедительной позиции за вакцинацию своевременно представлено не было. Как, собственно говоря, и против.



Молекулярный биолог Елена Калле подчеркнула: "Одной из странностей всей этой пандемии является то, что нас ограничили в научной дискуссии… Вакцина "Спутник V" - это генно-инженерный продукт. Она основана на совершенно отличном от классических вакцин принципе".



А почему действительно в научной среде не было ни одной дискуссии? Почему все официальные сообщения чиновников и уполномоченных вирусологов надо принимать на веру? Конечно, выносить столь специфические проблемы на широкое обсуждение бессмысленно и даже вредно, поскольку эти серьезные проблемы можно легко заболтать. Но что тут говорить, если даже сейчас, когда в день от ковида умирает более тысячи человек, глава Роспотребнадзора Анна Попова на центральных телеканалах говорит, что до сих пор неизвестно, какой уровень антител к коронавирусу является защитным. И народ терзается вопросом вопрос: а нужны ли вообще эти антитела, то есть прививки?



Аллерголог-иммунолог из Ростова, врач первой категории Татьяна Шарковская тоже высказалась о своем отношении к вакцинации. По ее мнению, она важна, но всеобщей быть не должна. Массовый охват населения прививками подстегнет мутации коронавируса. А сейчас не время для экспериментов. Врач отметила, что она не является противником вакцинации и профилактических мер, но к нынешней прививочной кампании вопросы все же имеются, и немало. Ранее, напоминает иммунолог, врачи оценивали иммунные прослойки и обязательно отслеживали поствакцинальные осложнение. То есть государство несло ответственность за поставленные прививки. В случае с антиковидными вакцинами этого, увы, нет.



Смущает Шарковскую, что вакцинируют людей сейчас едва ли не где попало - в ТЦ, в музеях. В этой связи сам собой напрашивается вопрос: о каком доверии людей к вакцинации можно говорить в данном случае?



А вот что касается недоверия россиян к действующей власти, которую якобы подогревают из-за рубежа через антипрививочную кампанию в интернете, - что является чистой правдой, то, наверное, в низком уровне вакцинации от COVID виноваты, в первую очередь, не антипрививочники, а те, кто отвечал за информационное обеспечение прививочной кампании от коронавируса по всей России. Если таковые вообще были. За вакцинацию в стране отвечают вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребназора Анна Попова и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (техническая часть). В начале вакцинации в регионах не хватало вакцины. Это дискредитировало саму идею прививочной кампании, и на эту благодатную почву легли слухи о "неэффективности" вакцин. Сегодня, можно сказать, эта история повторяется: опять не везде есть вакцины, опять по телевизору показывают очереди, где наверняка вспоминают и власть. Не добавил доверия к властям и тот факт, что из-за нехватки медицинского персонала министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал врачей старшего возраста вакцинироваться и снова вернуться к работе. То есть дореформировали медицину до того, что персонала не хватает.



Тревожное признание, тем более что статистика с каждым днем все страшнее и страшнее. Вот уже и на уровне ВОЗ говорят, что одна только вакцинация пандемию не остановит.



Вместе с тем доктор медицинских наук, военный врач, профессор кафедры общая патология Денис Иванов заявил, что для него неприемлемы как для врача, ученого и преподавателя рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Во-первых, ВОЗ, по его словам, организация, активно спонсируемая фондами, связанными с компаниями, производящими "препараты".



"Я говорю "препараты" потому, что в справочнике, из которого берут информацию все врачи, так и написано: "иммунобиологические препараты". Во-вторых, в 2020 г., отмечает Иванов, ВОЗ объявила сама о начале пандемии. Сразу же начались жесточайшие ограничения, при этом наплевали на все традиционные методики лечения массивных вирусных вспышек.



И вот уже авторитетный журнал Foreign Affairs (США) пишет: "Взять хотя бы Тайвань и Вьетнам, в которых до мая 2021 года было впечатляюще мало смертей, но теперь из-за отсутствия вакцинации ситуация в них резко изменилась. Но даже страны, которые вакцинировали большую часть своего населения, будут уязвимы для вспышек, вызванных определенными новыми штаммами вируса. Судя по всему, именно это и произошло в нескольких горячих точках, таких, как Чили, Монголия, Сейшельские острова и Великобритания. Вирус никуда не исчезает. Вопрос в том, что нужно сделать нам, чтобы мы тоже не исчезли?". И с этим предостережением нельзя не согласиться. В этой ситуации мне, как, видимо, и большинству российских обывателей, понятно только одно: заболеть может каждый, но, главным образом, умирают не привитые от COVID-19. По крайне мере, такова официальная статистика. "Антиваксеры" своей статистики не представили. Пока!



Непредсказуемый ковид



Кстати, о Монголии. Здесь сложилась ситуация, которую можно назвать пугающей. Средняя плотность населения в стране менее двух человек на квадратный километр. Вопрос: как при такой разрозненности населения и почти полной вакцинации коронавирус распространился по всей территории? И главное: почему его не было до начала массовой вакцинации?



Сегодня вспышка заболевания в Монголии по масштабам такова, как если бы ежедневно заболевало население Тулы или Рязани. "Ваксеры" объясняют ситуацию тем, что вакцина Pfizer, которой прививали граждан этой страны, требует при хранении очень низких температур. И наверняка монголы не сумели обеспечить эту необходимую степень. Есть еще одна удобная версия: коронавирус "дельта" пробивает вакцинную защиту. Потому монголам надо ревакцинироваться, и защита восстановится. А если не восстановится? Тогда что - ждите ответа?



А объяснение по Израилю, где опять растет число заболевших, еще проще: вспышка заболевания произошла потому, что, мол, не привили детей, они и распространяют ковид по стране. Одновременно с этим в странах, где с вакцинацией ситуация такая же, примерно как у нас (например, Болгария, Румыния, Филиппины, отчасти Мексика, Азербайджан), где вакцинация только-только набирает обороты, на новой волне ковида сохраняется существенная смертность (иногда она даже выше, чем при предыдущих волнах).



Профессор Д. Иванов, видимо, не ради красного словца отмечал: мы не знаем, что происходило с теми людьми, кто делал прививки в июне и июле. Но он лично знает тех, кого заставили вакцинироваться, они сейчас находятся на больничном. Иванов говорит также, что ковидные препараты не прошли полных исследований, никто не знает долговременных последствий их применения. Но то, что происходит сейчас, уже настораживает.



Даже американский центр по контролю заболеваний вынужден был признать, что у молодых людей от 16 до 20 лет, поставивших прививку, возрастает количество миокардитов и перикардитов. Это то, от чего человек становится инвалидом.



Врач призывает противостоять процедуре массовой вакцинации. По его словам, необходимо дождаться проверки результатов того, что уже сделали, получить действительно научные результаты, а не подтертые данные, а уже потом принимать решение о проведении вакцинации населения. "Я как врач должен именно это говорить. Иначе нас ждут тяжелые последствия после всей этой вакханалии, и никакая медицина не поможет", - убежден Иванов.



В программе "Царьград. Главное" доктор медицинских наук Александр Редько тоже подчеркнул: "Можно было бы говорить о вакцинации, если бы все испытания были проведены. Давайте сначала проведем третью фазу, а потом и четвертую. И только потом признаем препарат вакциной. Так всегда было и в Советском Союзе, а затем и в России. Не надо заниматься авантюрой. Дело в том, что это коммерческий проект. Если уже сегодня провакцинировано 40 миллионов человек, то покажите мне результаты вакцинации. Если люди говорят о летальных случаях от вакцинации, как у нас, так и за рубежом, это надо проанализировать".



Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, один из российских авторитетов по борьбе с пандемией, в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что развитие ситуации с коронавирусом в нашей стране идет не по тому сценарию, как это ожидалось. Хуже того, по его словам, "ковид все прогнозы обманывает".



И, как видим, не только у нас. Пандемия вообще напоминает цунами, которое неизвестно где в океане вдруг поднимется гигантской волной и со страшной силой ударит по суше, уничтожая на своем пути все живое. Ни спрогнозировать его, ни предотвратить человечество сегодня не в состоянии. Как и в ситуации с COVID-19, который каждый день собирает свои жертвы. И сегодня каждый должен решить сам, где поставить запятую в фразе "Вакцинироваться нельзя отказаться". Что касается меня, то я уже успел ревакцинироваться. Причем двумя компонентами вакцины, как и первый раз. Но мой пример не доказывает ровным счетом ничего. Правда, считаю, что полученные мной вакцины позволяют мне давать определенные оценки процессам, связанным с коронавирусом, например, вакцинации и ее коротким еще последствиям. Могу сказать: пока все в норме, хотя врачи, мои добрые знакомые и даже друзья, предупреждали, отговаривали и т.д. У меня просто другой жизненный опыт. Более разносторонний, что ли?



Заметим, что медицинское сообщество в России тоже раскололось из-за вакцинации от коронавируса.



Ректор Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Евгений Куликов заявил недавно: "Можно сказать, что сегодня мы наблюдаем раскол в части медицинской этики… Сейчас опасное время, когда у всех своя правда. И пока это будет так, мы не вернемся к обычной жизни. Все всегда зависит только от нас. От каждого!"



И он, без сомнения, прав. Надо искать компромиссы. По сути, как мне кажется, и "ваксеры", и "антиваксеры" хотят России добра. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635887280

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости

- А. Мамин поручил членам Правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах

- В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания

- Состоялась презентация ​​книги "Антропологические очерки казахского народа и его предков"

- Чинить нельзя построить

- А. Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны

- Роман Скляр проинспектировал реализацию госпрограммы "Ауыл - Ел бесігі" в Павлодарской области

- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека"

- Е. Тугжанов ознакомился с проектами "Ауыл – Ел бесігі" в Карагандинской области

