В споре с Китаем Индия вооружится беспилотниками США, - В.Скосырев

00:09 03.11.2021

Пекин возмущен сближением Дели с Вашингтоном

Владимир Скосырев

2.11.21

Индия послала новый сигнал КНР о том, что ее попытки изменить статус-кво на границе в Гималаях встретят отпор. Войска Индии проводят маневры на севере Кашмира, во время которых спецназ внедряется в оборону противника и удерживает плацдарм до подхода подкреплений. Учения идут в районе, где летом 2020-го произошло столкновение индийских и китайских солдат, были жертвы. Ранее премьер Индии Нарендра Моди начал масштабную реорганизацию армии. Ее цель – усилить координацию Сухопутных войск, ВВС и ВМС. Bloomberg сообщает, что это облегчит связь с США в случае конфликта.



Реорганизация вооруженных сил предпринята Дели с учетом образования в регионе нового военного блока AUCUS, в котором участвуют Австралия, Британия и США.



Ключевой аспект этого объединения состоит в том, чтобы наладить взаимодействие между разными родами войск. А у Индии этого как раз не доставало. Как утверждает Дэвид Брюстер, старший научный сотрудник в Колледже национальной безопасности Австралии, во время совместных учений другой группировки под эгидой США на Тихом и Индийском океанах – Quad, где участвуют США, Япония, Австралия и Индия, ее партнеры обнаружили, что могут устроить совместные маневры с индийскими ВМС, но не с ВВС.



Резоном для индийских гражданских правительств медлить с большей интеграцией родов войск были опасения, как бы генералы не устроили переворот. Ведь в соседних крупных государствах – Пакистане и Бангладеш – они не раз случались.



После того как Моди в конце сентября пообщался в Белом доме с президентом США Джозефом Байденом и другими лидерами "четверки", аппарат индийского премьера отметил в Twitter, что Индию и США объединяют общие ценности и кооперация постепенно растет. Растет, но, спрашивается, до какой степени? Газета Straits Times сообщила, что Индия планирует закупить у США 30 дронов Predator, оснащенных ракетами. Они, как полагают, укрепят позиции Индии на границах с Китаем и Пакистаном. Ведь пока у Индии есть дроны, которые применяются только для разведки.



Но это не означает, что Дели намерен свернуть военно-техническое сотрудничество с Россией. Во время проходящих ныне маневров в Гималаях задействованы танки Т-90 и Т-72, системы залпового огня "Смерч", истребители Су-30 МКИ, возможно использование крылатых ракет BrahMos совместного российско-индийского производства. В беседе с "НГ" Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, рассказал, что недавно группа индийских репортеров побывала в штате Аруначал Прадеш, на восточном участке границы, близ Тибета. Там индийская армия тоже укрепляет свои позиции, там есть и истребители, и системы залпового огня российско-индийского производства. Что касается вертолетов Apache, то Индия закупила их у Америки и применяет на учениях.



Бывший посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, который только что закончил свой срок работы в Москве, подчеркнул, что Индия стремится расширить сотрудничество с Россией в сфере обороны, несмотря на расширение связей с США. У России и Индии также есть соглашение о взаимной логистической поддержке войск во время совместных учений. В этом году, по словам Вармы, Индия участвовала в каждом крупном военном учении российских вооруженных сил.



В этом свете выглядит закономерным, что директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью РБК сказал, что первыми покупателями новейших российских зенитных ракетных систем С–500 могут стать Индия и Китай. Заявление идет в русле традиционной политики Москвы, которая по дипломатической линии много раз пыталась примирить двух гигантов Азии. Но пока эти усилия особого успеха не принесли.



Любопытную трактовку индийско-китайским противоречиям дает индийский портал Media India Group (MIG). Говоря реалистично, за последние три десятилетия, когда Индия еле-еле находила средства для приобретения оружия, Китай вырвался вперед. По многим аспектам военного дела и экономической мощи он теперь номер 2 после США. Военные расходы Китая в три раза больше, чем у Индии. Осознавая свое военное превосходство, Китай вряд ли особенно встревожен угрозой со стороны Индии, подчеркивает MIG. Скорее всего Китай гораздо больше волнует сближение Индии с США, то, что она приобретает роль, схожую с Южной Кореей и Японией.



Отсюда неоднократные вторжения китайцев на индийскую территорию. Ключом к улучшению отношений Дели с Пекином может стать равноудаленность от КНР и США, независимая внешняя политика.