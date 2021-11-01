Песенка Киева спета: Украину разделят, как Польшу в 1939-м

01:52 03.11.2021 С кем Россия поделится Малороссией?



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Александр Дудчак

Андрей Милюк

Константин Долгов



В Европе уверены - на Украине рано или поздно начнется полномасштабная гражданская война. В этой связи соседи незалежной хотят извлечь для себя максимальную пользу при минимальных потерях. Они готовятся к разделу страны в случае начала конфликта. Такую мысль в интервью порталу "Украина.ру" высказал политолог Ростислав Ищенко.



По его мнению, России не выгоден подобный вооруженный конфликт, однако быть к нему готовым все равно необходимо. При этом эксперт обратил внимание на то, что страны Восточной Европы заняты размещением своих войск на границе с Украиной.



"Венгрия подтянула на восточные границы войска с запада. Понятно, что Венгрия готовится не к нападению на Россию или Китай, а готовится решать проблемы на Украине, если таковые возникнут. Польша сосредоточила на восточных границах крупную группировку войск. Возможно, они пытаются попугать Лукашенко, но они прекрасно понимают, что агрессия против Белоруссии вызовет моментальный ответ России и им никто не поможет. Они сосредотачивают войска на украинской и белорусской границе", - рассказал Ищенко.



По его словам, поляки, венгры и румыны считают части Украины своими историческими территориями, поэтому они тоже не собираются упускать возможность вернуть их себе, если представится такая возможность. Так Венгрия желает получить Закарпатье, Польша претендует на Галицию, а Румыния может занять Одесскую область, часть которой Бухарест считает своей исторической территорией.



Откровенно говоря, тема эта обсуждается не первый год. Начиная с 2014-го различные эксперты прогнозируют развал Украины, но этого все не происходит. Так что рассуждать тут можно исключительно гипотетически…



- С большим уважением отношусь к литературным талантам Ростислава, который уже восьмой год пишет об одном и том же, но при этом регулярно находит новые слова и обороты, - говорит политический консультант и медиатехнолог Константин Долгов.



- Лев Толстой убежал бы от украинской темы через неделю. Сам Достоевский опустил бы руки через месяц. И только Ростислав по-прежнему остается на своем посту.



Что касается раздела Украины, то прежде чем что-то делить, нужно подумать, как это заполучить. Пока что ситуация похожа на анекдот про дележку шкуры неубитого медведя. Все говорят о том, что Украина должна выполнить Минские соглашения, в результате чего она изменится до неузнаваемости. Но никто не говорит о том, как заставить Киев это сделать. Сегодня не существует ни одного инструмента влияния на тех, кто еще в 2014 году захватил власть на Украине в результате госпереворота. Более того: даже у Вашингтона, являющегося сюзереном по отношению к киевским вассалам, возникают проблемы с управлением этими удивительными людьми.



Единственный инструмент по принуждению Украины к миру сегодня - это грубая физическая сила. И тут возникает главный вопрос: кто ее применит? Пока что желающих не видно даже на горизонте. Россия в 2014 году ограничилась лишь Крымом. По факту Украина сегодня является черной дырой, в которую никто не хочет соваться. В этой связи жаль не Украину (умерла так умерла), а ее несчастное население, состоящее преимущественно из русских людей. Сами они ничего сделать не смогут (нет ни вожаков, ни оружия; а выйти с голыми руками против танков - глупость). И получается, что за пределами нынешней России страдают как минимум двадцать миллионов русских, которых забыли и на которых всем наплевать. Вот это - ужаснее всего.



- Это очередная история о том, что кто-то должен сделать вместо Кремля его политическую работу. Реальный раздел Украины может начаться лишь в Москве, - убежден член политсовета партии "Другая Россия Э.В. Лимонова"* Андрей Милюк.



- Цель существования нынешней Украины - быть занозой для российского государства: отравлять жизнь русским людям, оттягивать ресурсы России и мелко пакостить Кремлю. Содержать такой инструмент давления практически ничего не стоит для Запада. По большому счету, наши "партнеры" остаются еще и в плюсе: давайте скажем прямо - Украину же грабят! Вывозят оттуда сырье, остатки советских технологий, покупают задешево красивых украинских девушек. Всевозможные эксперты и политологи привыкли рассуждать о мире в терминах экономической выгоды, но мир живет по другим законам - миром правят необузданные страсти. Страсть к деньгам - лишь одна из них. Наводнить Западную Европу красивыми и рослыми, полуголодными, готовыми на многое ради лучшей жизни молодыми женщинами - это ли не причина совершить переворот в стране?



Поэтому Запад не устанет и не отстанет от Украины - помогут удержаться на плаву. Любое недовольство в стране будут гасить полицейскими мерами. Гражданскую войну можно разжечь только с помощью сил извне. Румыния и Польша имеют намерения, но не "группы поддержки" внутри Украины. У Венгрии есть украинские русины, но у них не хватает сил даже на то, чтобы раскачать ситуацию в родном Закарпатье. Остается только Россия с ее колоссальным влиянием на жителей Украины.



Поэтому восточноевропейские страны могут как угодно двигать свои войска - на это можно не обращать внимания общественности, пока официальные представители этих стран не начнут летать в Москву, как на работу. Вот, вы можете предугадать реакцию Кремля на ввод оккупационных войск стран-членов НАТО на территорию Украины? И руководители этих стран вряд ли могут. Кто из них готов пойти на прямое военное столкновение с Россией? А с внезапно возникшим ополчением "Львовской Народной Республики" при поддержке российских "отпускников"? Чтобы спрогнозировать судьбу Украины, смотрите на Кремль. Никаких "сигналов" оттуда мы, к сожалению, не видим.



"СП": - По-вашему, нужно ли России делить Украину?



- Эдуард Вениаминович Лимонов первым высказал идею о разделе Украины. Было это в феврале 2015 года. И все последние годы своей жизни он активно продвигал эту инициативу. Подавляющее большинство комментаторов крутили пальцем у виска (тогда еще Донбасс пытались запихнуть обратно в злобное украинское государство под предлогом того, что "нам нужна вся Украина"). С тех пор российские политические элиты смирились с независимостью Донбасса от Украины, а мысли о ее разделе начинают озвучивать "телевизионные" политологи. Значит через пару лет те же идеи "придумают" и статусные провластные политики.



- Гражданская война на Украине идет уже семь с половиной лет, но вероятность того, что она захватит всю территорию страны, невысока, - считает политолог Александр Дудчак.



- Эта война не нужна крупному капиталу. Она могла бы начаться сразу после переворота, и если обойтись без оценочных суждений, то можно сказать, что та законная власть, которую сместили путем госпереворота, решила ее остановить ценой собственной капитуляции. Стоило ли? Можно ли было задушить госпереворот в феврале 2014, призвав сторонников к сопротивлению? Возможно. Но это тема отдельного разговора, да и, что сделано, то уже сделано. А сейчас соседи Украины готовятся не столько к переделу, сколько предпринимают стандартные меры на случай различных ЧП.



"СП": - Желание соседей разделить Украину возникло сейчас или оно было всегда?



- Польша пережила пять разделов, значит ли это, что у соседей всегда есть желание разделить Польшу? Посягать на территории Малороссии в составе Российской Империи или на территории УССР в составе СССР было самоубийству подобно. О переделе Украины вообще речь не должна идти. Можно говорить лишь о возвращении территорий в свою естественную среду обитания на правах губерний и областей. А это явно не Польша, не Венгрия и не Румыния.



"СП": - Но в этих странах некоторые считают части Украины своими историческими территориями. И по словам Ищенко, не собираются упускать возможность вернуть их себе. А готовы ли они "переварить" "новые территории"?



- Практически у каждой европейской, и не только европейской, страны есть своя карта "великого государства…". Чтобы их всех совместить, и десятка глобусов не хватит. Претензии Румынии и Польши совершенно не обоснованы. Да, на территории украинской Буковины несколько сот тысяч граждан Украины имеют румынские паспорта, такая же ситуация и с польскими и венгерскими паспортами. Но говорить о "возврате" территорий совершенно неуместно. Скорее существует вероятность попытки бегства из Украины отдельных территорий с компактно проживающим венгерским населением в Закарпатье. В случае, если Киев начнет полномасштабные боевые действия на Донбассе, со всеми вытекающими последствиями для Украины в целом.



"СП": - Ищенко обращает внимание на то, что Венгрия и Польша якобы подтягивают войска к границам.



- Американские корабли зашли в Черное море. Но, вряд ли США планируют создать новый штат в Одесской области.



"СП": - В случае неблагоприятного для Украины развития событий США дадут добро на ее "раздел"? Или только при условии, что в нем не примет участия Россия?



- США должны признать, что у России есть зона своих жизненно важных интересов. Причем эти интересы полностью совпадают с интересами большинства жителей Украины. И давать разрешения на раздел Украины или не давать - не в компетенции США.



"СП": - И, собственно, о России: что она получит в случае раздела Украины?



- Если Украину избавить от нынешней диктатуры и дать возможность по-настоящему выразить свою волю, дать право выбора - с кем видит свое будущее большинство жителей Украины - я уверен, что выбор будет в пользу общего будущего с Россией. А остальные должны оставить Украину в покое и перестать тянуть к ней свои грязные лапы.



* Организация не зарегистрирована Минюстом России Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635893520

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости

- А. Мамин поручил членам Правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах

- В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания

- Состоялась презентация ​​книги "Антропологические очерки казахского народа и его предков"

- Чинить нельзя построить

- А. Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны

- Роман Скляр проинспектировал реализацию госпрограммы "Ауыл - Ел бесігі" в Павлодарской области

- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека"

- Е. Тугжанов ознакомился с проектами "Ауыл – Ел бесігі" в Карагандинской области

