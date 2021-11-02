Давление на туркменских граждан в Турции должно быть прекращено, - заявление 33 правозащитников

01:55 03.11.2021 ДАВЛЕНИЕ НА ТУРКМЕНСКИХ ГРАЖДАН В ТУРЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНО.

ИХ ПРАВА И СВОБОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ.



Заявление неправительственных организаций



02 ноября 2021 г.



Мы, представители неправительственных организаций, выражаем самую серьезную озабоченность в связи с ухудшением положения туркменских мигрантов в Турции – в первую очередь тех из них, кто критически высказывается о действиях властей Туркменистана. В последние недели многие из них подвергаются угрозам в результате давления туркменских властей на правоохранительные органы Турции и прямых нападений на них. Мы требуем от правительства Туркменистана прекратить это давление и призываем власти Турции соблюдать свои международные обязательства и обеспечить надежную защиту прав и свобод проживающих на ее территории туркменских граждан. Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой внимательно следить за этой тревожной ситуацией и оказывать содействие в ее разрешении.



Турция является одной из немногих стран, куда граждане Туркменистана могут въехать без визы и где они могут получить статус резидента и ежегодно продлевать его. Близкие язык и культура создают условия для работы, учебы и успешной интеграции в общество. По некоторым данным, в Турции в настоящее находится более миллиона туркменистанцев, включая трудовых мигрантов, студентов и членов их семей.



В последние годы работники туркменских консульств за границей в нарушение законов Туркменистана отказываются продлевать и обменивать заграничные паспорта, вынуждая людей ехать в Туркменистан для продления документов. В результате этих отказов большое количество туркменских мигрантов оказались невольными нарушителями миграционных законов стран проживания, включая Турцию. В последние полтора года ситуацию резко обострила пандемия Covid-19: связанные с ней жесткие ограничения на поездки резко увеличили число туркменских граждан, испытывающих проблемы с документами и не имеющих возможности поехать домой. В результате, тысячи находящихся в Турции с просроченными паспортами туркменских мигрантов оказались лишенными права на труд, учебу, медицинское обслуживание и свободу передвижения. Они лишены возможности регистрации брака, рождения детей и других актов гражданского состояния.



Эта драматическая ситуация вынудила туркменских мигрантов в Турции организовать ядро гражданских активистов, которое начало требовать от Консульства выполнения своих обязанностей по продлению паспортов в соответствии с Конституцией Туркменистана и международными нормами. Они также критикуют нежелание туркменских властей признавать наличие Covid-19 в стране, недостаточные меры реагирования на экономический кризис и подавление свободы слова. Люди стали выходить на уличные протесты и писать о своих проблемах в социальных сетях. Имеются задокументированные свидетельства неоднократных обращений многих граждан и правозащитников к туркменским властям с требованием помочь мигрантам легализовать свои документы.



К чести турецких властей, они долгое время с пониманием относились к положению туркменских мигрантов и не наказывали их в связи с просроченными документами. Однако в последнее время ситуация изменилась: в ходе подготовки к назначенному на 12 ноября в Стамбуле заседанию Совета сотрудничества тюркоязычных государств резко увеличилось число сообщений о произвольных задержаниях турецкой полицией туркменских гражданских активистов, помещении их в депортационные центры и угрозах их немедленной депортации в Туркменистан. Эксперты считают, что руководство Турции пытается убедить Туркменистан вступить в эту организацию и прилагает активные усилия, чтобы это произошло в ходе предстоящего заседания. Очевидно, что изменения в политике турецких властей по отношению к проживающим в Турции туркменским активистам произошли в ответ на просьбы правительства Туркменистана, стремящегося прекратить гражданскую активность своих граждан за границей.



Учитывая жестокие репрессии, которым власти Туркменистана на протяжении многих лет подвергают своих критиков, в случае принудительного возвращения на родину гражданские активисты подвергнутся высокому риску произвольного ареста, пыток и даже насильственного исчезновения в тюрьмах.



Сложившуюся драматическую ситуацию иллюстрирует целый ряд недавних примеров. Их список далеко не полный, поскольку не все хотят предавать огласке свою ситуацию, опасаясь за безопасность своих родных. Власти в Туркменистане оказывают давление на членов семей активистов, находящихся в Турции, в связи с их общественной деятельностью. *



Сообщается, что при задержаниях туркменских мигрантов турецкая полиция ссылается на существование некого списка из 25 человек, якобы переданного ей туркменским Консульством с запросом на их задержание и депортацию. Ни сами активисты, ни представляющие их интересы турецкие адвокаты не смогли добиться от турецкой полиции предъявления "списка 25 активистов" и объяснения правовых оснований для задержаний. В распоряжении туркменских правозащитников имеется список из 13 человек за №44/05-5490 от 1 августа, который был отправлен туркменским Консульством турецкой полиции.



Несмотря на заявления туркменских активистов и международных правозащитников, турецкие власти продолжают стоять на стороне консульских работников Туркменистана. Последние, в свою очередь, занимаются фабрикацией бездоказательных жалоб на соотечественников, на основе которых турецкая полиция произвольно и незаконно задерживает туркменских мигрантов и угрожает их депортацией.



Кроме того, вызывают самое серьезное беспокойство многочисленные сообщения, что на территории Турции туркменские граждане – сторонники правительства Бердымухамедова – регулярно нападают на гражданских активистов в Турции и угрожают им и их родственникам расправой. Направленные активистами жалобы в турецкие правоохранительные и судебные органы не привели к эффективному расследованию и наказанию виновных, что создает почву для безнаказанности и новых нападений. **



Имеются свидетельства того, что сторонники туркменских властей в Турции неоднократно высказывали угрозы в адрес проявляющих гражданскую активность мигрантов, организовывали их травлю, регулярно терроризируют наиболее активных молодых людей по телефону и интернету. Они угрожают активистам и их родственникам созданием серьезных проблем, вплоть до убийства как в Турции, так и в Туркменистане. Активисты неоднократно обращались в турецкую полицию, предъявляя скриншоты угроз и указывая имена нарушителей, но полиция не предпринимает никаких эффективных мер.



Эти нападения и угрозы являются вопиющими примерами преследования иностранными гражданами туркменских активистов на территории Турции. Бездействие турецких правоохранительных органов в связи с этими преступными действиями не имеет оправдания и противоречит законам Турции и международному праву.



Мы призываем турецкие власти:

- отказаться от планов по депортации в Туркменистан содержащихся в депортационных центрах туркменских гражданских активистов, обеспечить им доступ к адвокатам, как можно скорее освободить их и дать им возможность продолжить процедуры по урегулированию своего статуса в Турции;

- безотлагательно провести эффективное расследование случаев нападений и угроз в отношении туркменских активистов на территории Турции и привлечь виновных к ответственности.



Мы надеемся, что Турция будет придерживаться принципа верховенства права и не будет для реализации геополитических интересов оказывать давление на туркменских активистов и покрывать нарушителей закона на своей территории по требованию туркменских властей. Турецкие власти должны следовать своим международным обязательствам и фундаментальному принципу невыдворения, запрещающему государствам отправлять людей туда, где они могут подвергнуться реальному риску пыток и другим видов жестокого обращения. Турция несет обязательства по защите фундаментальных прав и свобод находящихся на ее территории людей и защите их от преследований и не должна становиться соучастником грубых нарушений прав человека.



Мы призываем межправительственные организации и международных партнеров Турции обратить внимание на эту острую ситуацию и призвать Анкару соблюдать международно-правовые обязательства и не допустить депортации в Туркменистан туркменских гражданских активистов, включая тех, которые сейчас находятся под стражей.



1. Аннадурды Хаджиев, Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека (Болгария)

2. Фарид Тухбатуллин, Туркменская инициатива по правам человека (Австрия)

3. Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека (Россия)

4. Адем Чевик, Правовая платформа "Справедливость" (Турция)

5. Вячеслав Мамедов, Демократический гражданский союз Туркменистана (Нидерланды)

6. Руслан Мятиев, Turkmen.news (Нидерланды)

7. Тимур Мисриханов, Ассоциация независимых юристов Туркменистана (Нидерланды)

8. Кейт Уоттерс, Crude Accountability (США)

9. Ивар Дале, Норвежский Хельсинкский комитет (Норвегия)

10. Ольга Захарова, Freedom Files (Польша)

11. Крассимир Канев, Болгарский Хельсинкский комитет (Болгария)

12. Валентин Гефтер, эксперт Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации (Россия)

13. Рейчел Денбер, Хьюман Райтс Уотч (международная)

14. Александр Черкасов, Правозащитный Центр "Мемориал", внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ "Об НКО" (Россия)

15. Геральд Стаберок, OMCT (Всемирная организация против пыток) (международная)

16. Светлана Ганнушкина, Комитет "Гражданское содействие", внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ "Об НКО" (Россия)

17. Олександра Матвийчук, Центр гражданских свобод (Украина)

18. Артур Сакунц, Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи (Армения)

19. Толекан Исмаилова, Правозащитное движение "Бир Дуйно – Кыргызстан" (Кыргызстан)

20. Ленур Керимов, Хельсинкский фонд по правам человека (Польша)

21. Наталья Таубина, Фонд "Общественный вердикт", внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ "Об НКО" (Россия)

22. Евгений Жовтис, Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (Казахстан)

23. Эльдар Зейналов, Правозащитный центр Азербайджана (Азербайджан)

24. Анара Ибраева, ОО "Кадiр-касиет" (Казахстан)

25. Елена Шахова, ОО "Гражданский контроль", Санкт-Петербург, внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ "Об НКО" (Россия)

26. Уча Нануашвили, Центр прав человека (Грузия)

27. Вадим Пивоваров, Ассоциация УМДПЛ (Украина)

28. Алекс Поштика, Promo LEX (Молдова)

29. Гиорги Марджанишвили, Центр участия и развития (Грузия)

30. Андрес Бьюрнер, Шведская сеть ОБСЕ (Швеция)

31. Сабухи Гафаров, Клуб прав человека (Азербайджан)

32. Маттиас Уй, humanrights.ch (Швейцария)

33. Мэтью Шааф, Freedom Now (США)



Дополнительная информация:

Аннадурды Хаджиев, Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека, tkmprotect@gmail.com

Фарид Тухбатуллин, Туркменская инициатива по правам человека turkmen.initiative@gmail.com



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Примеры преследования туркменских активистов в Турции



* 27 сентября была задержана и помещена в депортационный центр гражданская активистка Дурсолтан Таганова, якобы из-за отсутствия у миграционного органа данных о наличии у нее статуса временного убежища, легализующего ее пребывание в Турции, несмотря на то, что этот статус тот же орган ей ранее и предоставил. Только 12 октября, после публикаций обращений правозащитников и вмешательства адвоката, Таганову отпустили, сославшись на якобы "недоразумение". Во второй половине октября ее снова вызывали в миграционную службу и пытались уговорить отозвать ходатайство об убежище, дающее гарантии ее невысылки на родину.



В сентябре 2021 г. активист Азиз Мамедов при свидетелях подал свой паспорт на продление в консульство. После этого он трижды ходил в Консульство, но дипломаты не возвращают документ, ссылаясь на утерю. Адвоката в консульство не допускают. Более того, каждый раз при появлении активиста у Консульства дипломаты вызывают полицию.



18 октября 47-летнего Ахмеда Рахманова отправили в депортационный центр вскоре после того, как он пришел в миграционную службу в Анталии, чтобы продлить вид на жительство. Рахманов является администратором чата оппозиционного движения "Демократический выбор Туркменистана", неоднократно выступал на каналах в Youtube и Тик-токе с критикой туркменского режима, давал комментарии Туркменской службе Радио "Свобода". Он содержался в Депортационном центре Тузла, где 22 октября объявил голодовку.



18 октября полицейские забрали 35-летнего Камила Абулова из его квартиры в Стамбуле. Супруге задержанного полицейские сообщили, что существует список из 25 человек, о задержании которых запросило консульство Туркменистана. Абулов также был помещен в депортационный центр Тузла. Он известен как один из туркменских активистов, ранее задерживавшихся турецкой полицией во время неудавшейся попытки проведения митинга у консульства Туркменистана в Стамбуле 1 августа. 26 и 27 октября, после обращения HRW и вмешательства адвоката обоих выпустили на свободу.



20 октября еще к трем активистам, включая Мердана Бадрова, приходили полицейские по месту регистрации с целью задержания. Их, по счастью, в это время не было дома.



22 октября был задержан Байрам Аллалыев во время посещения миграционной службы, куда его пригласили для подачи заявления на ПМЖ. Пока он заполнял документы, приехали полицейские и задержали его. 1 ноября Аллалыев был освобожден из депортационного центра Пендик.



** 1 августа при попустительстве сотрудников туркменского Консульства произошел насильственный инцидент, когда неизвестные лица избили нескольких активистов перед зданием Консульства. Двое избитых были вынуждены обратиться за медицинской помощью: одному из них ударом тяжелого предмета повредили голову. Есть обоснованные подозрения, что нападавшие связаны с консульскими работниками, поскольку на требования вернуть отобранный у избитого активиста Азиза Мамедова телефон, нападавшие ответили "заберете в консульстве". Пострадавшие опознали на видеорегистраторах тех, кто на них напал. Более того, активист Фархад Дурдыев рассказал правозащитникам, что во время инцидента его обманом завели на территорию консульства и там избили. В связи с этими нападениями активисты сотрудничают с адвокатами и намерены решать вопрос в правовом поле.



11 октября возле офиса общества "Огузской культуры, сотрудничества и образования" в Стамбуле неизвестными было совершено нападение на двух его активистов и посетителя. Это случилось вскоре после того, как активисты дали интервью британскому журналисту. У руководителя общества Нурмухамеда Аннаева забрали сумку с телефоном и документами. Гражданский активист Азиз Мамедов получил сильные удары в лицо. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь. Активисты утверждают, что один из нападавших похож на человека, участвовавшего в избиении туркменских демонстрантов в Стамбуле 1 августа. В этот раз, по их словам, у него в руках "было что-то металлическое наподобие кастета". Активисты связали нападение с предстоявшей поездкой Н. Аннаева на конференцию ОБСЕ в Варшаве 14-15 октября, где он собирался выступить с критикой туркменского режима. Источник - tmhelsinki.org

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