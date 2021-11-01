Нашли крайних: власти Латвии обвинили русскоязычных в распространении коронавируса

01:58 03.11.2021

Правительство страны сознательно маргинализирует некоренное население



Алексей Котов



В связи с катастрофическим ростом заболеваемости Covid-19 власти Латвии были вынуждены объявить месячный локдаун и комендантский час. Больницы переполнены, медицинского оборудования для лечения поступающих пациентов не хватает - и Латвия обратилась за помощью к другим государствам ЕС. Тем временем виновниками сложившегося положения объявили русскоязычных жителей страны (35% населения), которые якобы не хотят прививаться и тем самым ставят под угрозу жизни латышей. Подробности - в материале "Известий".



"Умирать будут непривитые русскоязычные пенсионеры"



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С начала осени в Латвии стали говорить о том, что большинство пациентов с коронавирусной инфекцией - русскоязычные. "Четверо из пяти пациентов - русскоговорящие. У нас ощущение, что они не против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию", - поведала прессе старший пульмонолог рижской больницы Страдиня Зайга Кравале. Местные СМИ поспешно сделали из этого вывод, что русскоговорящие жители страны - все как один "ковид-диссиденты".



Однако совсем недавно в Латвии прошли митинги против карантина и обязательной вакцинации - их организовали этнические латыши Алдис Гобземс и Айнар Шлесерс. С другой стороны, партии "Согласие" и "Русский союз Латвии", за которые голосует русскоязычный электорат, призывают своих сторонников прививаться. Но проблема действительно есть: как показал недавний опрос, среди русскоязычных (по сравнению с латышами) больше тех, кто считает вакцинацию от Covid-19 опаснее самой болезни. Среди русскоязычных таких респондентов насчитывается 30%, а среди латышей - 22%. В свою очередь, мнение, что болезнь опаснее вакцинации, высказали 58% опрошенных латышей - и только 46% русскоязычных.



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При этом многие латыши не скрывают своих ожиданий относительно "избирательного действия" коронавируса. Так, семейный врач Андрис Бауманис в интервью журналу Ir заявил, что "умирать будут в основном непривитые русскоязычные люди пенсионного возраста. Цинично, но это окажет положительный эффект на социальный бюджет, потому что каждый умерший его разгружает".



Его высказывания вызвали негодование представителей русской общины Латвии. "Журнал Ir в свойственном себе стиле продолжает изящно набрасывать на вентилятор межнациональной розни. (..) Что же касается нашумевшей цитаты доктора относительно разгрузки социального бюджета за счет смертей русскоязычных пенсионеров - считаю, ею должна заинтересоваться Служба государственной безопасности. Как минимум - в связи с попыткой раскрытия государственной тайны. Ибо вполне возможно, что именно в этом кроется истинная причина нежелания запускать тот же "Спутник" в Латвию", - заявил бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник.



Кто виноват в новом локдауне



Бауманис не одинок в своем откровенном цинизме. Депутат сейма Латвии от правящей коалиции Янис Иесалниекс ("Национальный блок") полагает, что к локдауну страну привели "советские колонисты", от чего страдают исключительно "латышские дети". В связи с этим политолог Александр Носович отмечает, что по мере ухудшения ситуации с коронавирусом в Латвии усиливаются спекуляции по национальному вопросу. "Из-за "оккупантов и их потомков" Латвия, надо полагать, и вышла на первое место в мире по распространению Covid-19. Это не преувеличение: один национально озабоченный депутат сейма уже посетовал, что латышские дети не могут учиться, потому что советские колонизаторы отказываются вакцинироваться", - пишет Носович.



Впрочем, не все латыши согласны с людоедской позицией отдельных своих соотечественников. Оппозиционный депутат сейма Карина Спруде обратилась в полицию с заявлением на помощницу своего коллеги Мариса Мичеревскиса (партия "Развитие/За!") Селму Левренце. Спруде обратила внимание на публичное заявление Левренце, что "чем больше людей, которые говорят по-русски, умрут, тем лучше для латышского языка". Сама Селма Левренце, впрочем, объяснила, что ее не так поняли, и скандал, что называется, спустили на тормозах.



Можно ли рассказывать о вакцинации на русском языке



28 октября в сСейме Латвии состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности. На заседании в очередной раз рассматривался вопрос - может ли государство обращаться к своим жителям на русском языке, чтобы донести информацию о вакцинации? Директор Центра государственного языка (ЦГЯ) Марис Балтиньш сказал - нет, не может. Минувшей весной руководимое им учреждение запретило издание газеты о вакцинации на русском языке, которую власти сначала собирались распространять по почтовым ящикам в местах компактного проживания русскоязычных. Особенной проблемой Балтиньш посчитал возможность того, что газету или письмо о вакцинации на русском языке случайно может получить и латыш, - а это, по его мнению, совершенно неприемлемо.



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Впрочем, участники заседания пришли к выводу, что "размещение информации параллельно на иностранном языке на лестничных клетках и в лифтах не только разрешено, но и очень желательно". Представитель государственного отдела вакцинации Инга Васильева заверила членов комиссии, что уже так и делается. С сентября, по ее словам, ведется активное сотрудничество с региональными русскоязычными СМИ. Тем не менее руководитель политологического центра Providus Ивета Кажока отмечает, что значительная часть русских пенсионеров до сих пор не получила качественной информации о вакцинации. "Тех, кто не был вакцинирован, но готов рассмотреть вопрос о вакцинации, в два раза больше в русскоязычной группе, чем в группе носителей латышского языка. И не наблюдается такого, чтобы русскоязычное население было особенно настроено против вакцинации", - подчеркнула Кажока.



При этом даже в разгар пандемии правительство Латвии продолжает бороться с местными русскоязычными СМИ. Совсем недавно власти отняли лицензию на вещание у Первого Балтийского канала - хотя там собирались запустить цикл передач "Будем информированными и здоровыми", посвященный проблематике вакцинации. Программу предполагалось выпускать одновременно на латышском и русском языках - но теперь ее не будет. Однако и этого мало: после 1 января прекратится русскоязычное вещание на LTV7 - единственном государственном телеканале, которому дозволялось выпускать программы на русском языке.



На портале Pietiek.com, принадлежащем известному в Латвии журналисту Лато Лапса, появилась статья анонимного латышского автора. Он пишет, что за последние годы государство воплотило план маргинализиции русских в Латвии. Правительство отняло у них образовательные учреждения на родном языке, отняло телевидение на русском, почти полностью освободило политику от крупнейших русскоязычных фигур. Стоит ли удивляться, что теперь русские Латвии противятся всему, что предпринимает правительство, принимая во внимание все те "радости", которые им пришлось пережить за последние три-четыре года?