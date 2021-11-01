 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.11.2021
01:59  Россию завлекают в сомнительно-"выгодный" бизнес в Афганистане
01:58  Нашли крайних: власти Латвии обвинили русскоязычных в распространении коронавируса
01:55  Давление на туркменских граждан в Турции должно быть прекращено, - заявление 33 правозащитников
01:52  Песенка Киева спета: Украину разделят, как Польшу в 1939-м
00:09  В споре с Китаем Индия вооружится беспилотниками США, - В.Скосырев
00:08  COVID-19: у каждого - своя правда? - Валерий Панов
00:07  Проект "Зеленский 2.0" в стиле ретро. Украинские президенты всегда обманывали народ, - В.Пойманов

00:06  Китайский вызов. Пойдет ли мир за Поднебесной? - Александр Проханов
00:00  Грузия в ожидании "мессии" и очередного переворота, - А.Николаев
Вторник, 02.11.2021
18:42  Украина попала в энергетическую блокаду, - Андрей Бабицкий
18:28  Зачем Россия снова спасла Молдавию. На кого работает "Газпром"? - Г.Мирзаян
18:26  В США начался национальный развод, - Владимир Прохватилов
14:34  На кладбище в Оше неизвестные воруют железные оградки
14:33  От Байдена победоносного - до растерянного: почему саммит в Глазго закончится ничем
14:29  "Неолиберализм задвинул человека на второй план, загнал его в угол", - А.Фаллико
14:28  Если отвергнуть демократию, то что взамен? - А.Желенин
14:25  Почему калмыки в Гражданскую войну так отчаянно сражались за "Белое дело"?
14:24  Почему в 90-х не восстал советский народ? - Е.Фатеев
14:21  Почему Москва Собянина вдруг разочаровалась в мигрантах, - Е.Цоц
14:20  Авгиевы конюшни казахской ментальности. Почему малонаселенный Казахстан имеет высокий уровень преступности? - Н.Нуртазина
13:23  Глава британского мега-банка Barclays мистер Стейли также оказался педофилом
12:17  Взрывы у Кабульского военного госпиталя - 15 погибших
11:16  Эксклюзивный Meta-треп. КазМининформ вляпался в скандал с экс-Фейсбуком
10:44  Заев упрыгал. Македонский провал Запада, - В.Малышев
10:08  "Узбекистан признает "Талибан" при гарантиях...", - глава УзМИД А.Камилов
09:56  Уровень воды в Токтогулке упал почти до критического - 12 млрд кубов
09:20  Не вмешиваясь в таджикско-киргизский конфликт, Москва сама приглашает талибов* к захвату стран, входящих в ОДКБ, - "СП"
08:41  В России хотят ввести геномную регистрацию мигрантов. Что это и зачем нужно, - "КП"
06:56  Российская Империя, XXI век: В чьих интересах идет "игра престолов" вокруг шапки Мономаха
01:03  "В реке плавают трупы": драма с беженцами на границе Польши с Белоруссией обостряется, - Focus
00:57  Главный афганский партизан Ахмад Масуд сбежал в Таджикистан
00:50  Чжунго цзюньван (Китай): США и Россия "демонстрируют друг другу" асимметричную боевую мощь
00:37  В Польше провели бои ММА между мужчинами и женщинами
00:34  Мигранты - угроза для России, - А.Соколов
00:29  Крах актера Зеленского, - Игорь Друзь
00:26  Турцию пытаются лишить американских истребителей, - И.Субботин
00:24  Россия прекращает поставлять Украине электроэнергию и уголь для ТЭС
00:20  Киргизия становится проводником интересов Турции в Центральной Азии, - В.Панфилова
00:08  Афганистан пообещал Туркменистану "в ближайшее время" начать строительство ТАПИ
00:03  О внутренней противоречивости отношений США – КНР, - В.Пироженко
00:00  ХохлоАрмия атакует Донбасс в старой эсесовской форме "Галичины"
Понедельник, 01.11.2021
20:26  Только не спит барсук.... Байден заснул на саммите по климату
20:19  "В ядерный клуб стремятся Египет, Турция, Саудовская Аравия", - Узи Арад
20:06  Уэльс также решил отложиться от экс-ВеликоБритании, - С.Князев
20:05  США готовятся воевать на два фронта - с Россией и Китаем одновременно
19:45  РосМИД Лавров пытался стащить в Норвегии особо ценную табакерку. Брат Байдена..
17:51  Вышла книга академика Оразака Смагулова "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
17:47  Полу-дикий замглавы "Узбекнефтегаза" Темиров напал на журналиста
17:35  Горе-градо-преобразователи. Жапаров, по примеру Мирзиеева, решил соорудить в Бишкеке "Бишкек сити"
17:31  Кто заменит мигрантов в России? - М.Перевозкина
17:23  Скончался Темирхан Досмухамбетов - экс-министр туризма и споорта, экс-президент НОК Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нашли крайних: власти Латвии обвинили русскоязычных в распространении коронавируса
01:58 03.11.2021

Правительство страны сознательно маргинализирует некоренное население

Алексей Котов

В связи с катастрофическим ростом заболеваемости Covid-19 власти Латвии были вынуждены объявить месячный локдаун и комендантский час. Больницы переполнены, медицинского оборудования для лечения поступающих пациентов не хватает - и Латвия обратилась за помощью к другим государствам ЕС. Тем временем виновниками сложившегося положения объявили русскоязычных жителей страны (35% населения), которые якобы не хотят прививаться и тем самым ставят под угрозу жизни латышей. Подробности - в материале "Известий".

"Умирать будут непривитые русскоязычные пенсионеры"

Уколы и совесть: в Латвии не хватает вакцин против коронавируса
Население страны выражает недовольство позицией властей

С начала осени в Латвии стали говорить о том, что большинство пациентов с коронавирусной инфекцией - русскоязычные. "Четверо из пяти пациентов - русскоговорящие. У нас ощущение, что они не против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию", - поведала прессе старший пульмонолог рижской больницы Страдиня Зайга Кравале. Местные СМИ поспешно сделали из этого вывод, что русскоговорящие жители страны - все как один "ковид-диссиденты".

Однако совсем недавно в Латвии прошли митинги против карантина и обязательной вакцинации - их организовали этнические латыши Алдис Гобземс и Айнар Шлесерс. С другой стороны, партии "Согласие" и "Русский союз Латвии", за которые голосует русскоязычный электорат, призывают своих сторонников прививаться. Но проблема действительно есть: как показал недавний опрос, среди русскоязычных (по сравнению с латышами) больше тех, кто считает вакцинацию от Covid-19 опаснее самой болезни. Среди русскоязычных таких респондентов насчитывается 30%, а среди латышей - 22%. В свою очередь, мнение, что болезнь опаснее вакцинации, высказали 58% опрошенных латышей - и только 46% русскоязычных.

"Для развития микроорганизма два года - вообще не срок"
Директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов - о мутациях коронавируса, защите детей и перспективах универсальной вакцины

При этом многие латыши не скрывают своих ожиданий относительно "избирательного действия" коронавируса. Так, семейный врач Андрис Бауманис в интервью журналу Ir заявил, что "умирать будут в основном непривитые русскоязычные люди пенсионного возраста. Цинично, но это окажет положительный эффект на социальный бюджет, потому что каждый умерший его разгружает".

Его высказывания вызвали негодование представителей русской общины Латвии. "Журнал Ir в свойственном себе стиле продолжает изящно набрасывать на вентилятор межнациональной розни. (..) Что же касается нашумевшей цитаты доктора относительно разгрузки социального бюджета за счет смертей русскоязычных пенсионеров - считаю, ею должна заинтересоваться Служба государственной безопасности. Как минимум - в связи с попыткой раскрытия государственной тайны. Ибо вполне возможно, что именно в этом кроется истинная причина нежелания запускать тот же "Спутник" в Латвию", - заявил бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник.

Кто виноват в новом локдауне

Бауманис не одинок в своем откровенном цинизме. Депутат сейма Латвии от правящей коалиции Янис Иесалниекс ("Национальный блок") полагает, что к локдауну страну привели "советские колонисты", от чего страдают исключительно "латышские дети". В связи с этим политолог Александр Носович отмечает, что по мере ухудшения ситуации с коронавирусом в Латвии усиливаются спекуляции по национальному вопросу. "Из-за "оккупантов и их потомков" Латвия, надо полагать, и вышла на первое место в мире по распространению Covid-19. Это не преувеличение: один национально озабоченный депутат сейма уже посетовал, что латышские дети не могут учиться, потому что советские колонизаторы отказываются вакцинироваться", - пишет Носович.

Впрочем, не все латыши согласны с людоедской позицией отдельных своих соотечественников. Оппозиционный депутат сейма Карина Спруде обратилась в полицию с заявлением на помощницу своего коллеги Мариса Мичеревскиса (партия "Развитие/За!") Селму Левренце. Спруде обратила внимание на публичное заявление Левренце, что "чем больше людей, которые говорят по-русски, умрут, тем лучше для латышского языка". Сама Селма Левренце, впрочем, объяснила, что ее не так поняли, и скандал, что называется, спустили на тормозах.

Можно ли рассказывать о вакцинации на русском языке

28 октября в сСейме Латвии состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности. На заседании в очередной раз рассматривался вопрос - может ли государство обращаться к своим жителям на русском языке, чтобы донести информацию о вакцинации? Директор Центра государственного языка (ЦГЯ) Марис Балтиньш сказал - нет, не может. Минувшей весной руководимое им учреждение запретило издание газеты о вакцинации на русском языке, которую власти сначала собирались распространять по почтовым ящикам в местах компактного проживания русскоязычных. Особенной проблемой Балтиньш посчитал возможность того, что газету или письмо о вакцинации на русском языке случайно может получить и латыш, - а это, по его мнению, совершенно неприемлемо.

Держитесь в границах: латвийские власти препятствуют сотрудничеству с Россией
Сейм планирует принять закон, запрещающий контакты на муниципальном уровне

Впрочем, участники заседания пришли к выводу, что "размещение информации параллельно на иностранном языке на лестничных клетках и в лифтах не только разрешено, но и очень желательно". Представитель государственного отдела вакцинации Инга Васильева заверила членов комиссии, что уже так и делается. С сентября, по ее словам, ведется активное сотрудничество с региональными русскоязычными СМИ. Тем не менее руководитель политологического центра Providus Ивета Кажока отмечает, что значительная часть русских пенсионеров до сих пор не получила качественной информации о вакцинации. "Тех, кто не был вакцинирован, но готов рассмотреть вопрос о вакцинации, в два раза больше в русскоязычной группе, чем в группе носителей латышского языка. И не наблюдается такого, чтобы русскоязычное население было особенно настроено против вакцинации", - подчеркнула Кажока.

При этом даже в разгар пандемии правительство Латвии продолжает бороться с местными русскоязычными СМИ. Совсем недавно власти отняли лицензию на вещание у Первого Балтийского канала - хотя там собирались запустить цикл передач "Будем информированными и здоровыми", посвященный проблематике вакцинации. Программу предполагалось выпускать одновременно на латышском и русском языках - но теперь ее не будет. Однако и этого мало: после 1 января прекратится русскоязычное вещание на LTV7 - единственном государственном телеканале, которому дозволялось выпускать программы на русском языке.

На портале Pietiek.com, принадлежащем известному в Латвии журналисту Лато Лапса, появилась статья анонимного латышского автора. Он пишет, что за последние годы государство воплотило план маргинализиции русских в Латвии. Правительство отняло у них образовательные учреждения на родном языке, отняло телевидение на русском, почти полностью освободило политику от крупнейших русскоязычных фигур. Стоит ли удивляться, что теперь русские Латвии противятся всему, что предпринимает правительство, принимая во внимание все те "радости", которые им пришлось пережить за последние три-четыре года?

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635893880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости
- А. Мамин поручил членам Правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах
- В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания
- Состоялась презентация ​​книги "Антропологические очерки казахского народа и его предков"
- Чинить нельзя построить
- А. Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны
- Роман Скляр проинспектировал реализацию госпрограммы "Ауыл - Ел бесігі" в Павлодарской области
- В Мажилисе продолжается обсуждение законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека"
- Е. Тугжанов ознакомился с проектами "Ауыл – Ел бесігі" в Карагандинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  