Россию завлекают в сомнительно-"выгодный" бизнес в Афганистане

01:59 03.11.2021

Россию завлекают в выгодный бизнес в Афганистане

Железная дорога через Афганистан изменила бы экономическую ситуацию во всей Центральной Азии



Андрей Резчиков



Проект строительства трансафганской железной дороги переходит на новый этап: российские и узбекские специалисты, которым, видимо, и предстоит построить магистраль, перешли к обсуждению технических параметров. Проект способен глобально перекроить логистическую карту и сократить время доставки грузов из Азии в Европу. Но Афганистан остается нестабильной страной. Стоит ли России ввязываться в этот проект?



На этой неделе Узбекские железные дороги и РЖД договорились начать работы по трансафганской железной дороге Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. Как сообщает "Sputnik Афганистан", компании уже провели соответствующие переговоры. Стороны, в частности, договорились обменяться техническими и картографическими параметрами между проектными структурами и НИИ. Остается рассчитать пропускную способность, выяснить плюсы и минусы каждого предполагаемого маршрута на афганском участке. Кроме этого, на ближайшее время запланированы переговоры с участием руководства железных дорог России, Узбекистана и Афганистана. Обсуждался вопрос присоединения афганских структур к Совету СНГ по железнодорожному транспорту.



Договоренность о строительстве магистрали была достигнута еще с правительством экс-президента Афганистана Ашрафа Гани, который уже через месяц после этого события бежал из страны в результате вывода американских войск и стремительного наступления бойцов "Талибана*" (запрещенная в РФ экстремистская организация) на Кабул.



Согласно плану, железную дорогу построят с широкой колеей 1520 миллиметров, характерной для экс-СССР, Финляндии и Монголии (ширина европейской колеи составляет 1435 мм). При строительстве самого полотна планируется дополнительно возвести 264 моста, семь тоннелей, 641 водопропускное сооружение. Предварительная стоимость проекта оценивается в 5 млрд долларов, а транзитный потенциал составляет 20 млн тонн грузов. Дорога свяжет Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и страны Юго-Восточной Азии.



Ранее вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков говорил, что проект принесет пользу странам Центральной Азии и России, потому что удешевит и ускорит переправку грузов из Индии в Европу. "Это геоэкономический проект, который изменит торгово-экономические отношения на Евразийском континенте. Он позволит в разы повысить транзитный потенциал не только Узбекистана, но и Казахстана, РФ и других стран", – подчеркивал Умурзаков.



В Узбекистане называют эту дорогу "проектом века" и еще весной планировали начать проведение геодезических, гидрогеологических и топографических исследований по будущему маршруту, который диверсифицирует транспортные потоки Центральной Азии. В случае реализации проекта транспортировка товаров из Пакистана в Узбекистан будет занимать не 35 дней, а всего три-пять дней – а это снижение стоимости перевозки грузов почти в три раза. Согласно проекту, афганский участок соединит железнодорожную систему Южной Азии с транспортной инфраструктурой Центральной Азии, СНГ и Евразии.



В экспертной среде сходятся во мнении, что реализация проекта пошла бы на пользу региону, но для этого нужен целый ряд условий. Прежде всего стабильность в Афганистане, который сейчас продолжает лихорадить.



Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин отмечает, что дорога, если будет построена, соединится с уже существующей инфраструктурой в рамках китайского проекта "Один пояс – один путь". "Таким образом, появится новый выход на Индийский океан и на китайский рынок в том числе", – рассказал Притчин.



По словам эксперта, Узбекистан с 2016 года последовательно реализует развитие транспортных проектов, в частности, железную дорогу в Китай через Киргизию и в Туркменистан, что дает выход на Каспийское море. "Идея проекта трансафганской железной дороги – это глобальное изменение логистической карты", – подчеркнул эксперт.



Узбекистан, добавил собеседник, учитывает факторы смены власти в Афганистане. "Ташкент взвешенно подходит к выстраиванию отношений с талибами*, рассчитывая, что они также будут заинтересованы в крупных проектах. Консультации, которые ведутся сейчас, показывают настрой узбекской стороны продолжать работу по развитию этого транспортного коридора, который позволит расширить возможности для Узбекистана, последовательно реализующего модель экономики, ориентированной на экспорт. Она требует новых рынков сбыта, возможностей для доставок товаров за рубеж в разных направлениях", – пояснил Притчин.



Политолог Маис Курбанов дополняет, что Афганистан после строительства дороги не станет всего лишь территорией, по которой идут транзитные грузы. По ней будут вывозиться и полезные ископаемые, которыми богата эта страна. "Новая дорога должна соединиться с другими путями, которые ведут в Китай, Россию, Иран и Персидский залив. Эта дорога жизненно важна для Китая, Пакистана и Индии. Именно в Афганистане находятся большие запасы природных ресурсов, которые могут использоваться при производстве электромобилей. Доставить их оттуда можно только по железной дороге, авиация совершенно непригодна для этого, а вывозить автомобильным транспортом намного дороже", – пояснил Курбанов.



По его словам, запасы природных ресурсов Афганистана оцениваются в триллион долларов, многие государства заинтересованы получить к ним удобный доступ.



"Этот проект не устраивает Запад и Америку. Но они давно проиграли в Афганистане. Поэтому новых конфликтов с их участием не будет и дорога появится, начнет приносить прибыль", – прогнозирует Курбанов.



Аналитик центра военно-политических исследований МГИМО Шарбатулло Содиков называет экономически выгодным для России прямой железнодорожный путь через Узбекистан в Афганистан, особенно с учетом потенциальной разработки природных ресурсов этой страны. "Но это пока только в теории, я не вижу реальных перспектив в этом направлении, потому что Афганистан сейчас существует как непризнанное государство. Талибы не могут обеспечить стабильность внутри страны, происходят теракты, а в Панджшере продолжается война. В таких условиях никакой инвестор не рискнет вкладываться в Афганистан. Все ограничивается уровнем переговоров и диалога, а реальных инвестиций, кроме гуманитарной помощи, не происходит", – подчеркнул Содиков.



Бизнесу нужны четкие правила игры и его не устроят "суды по закону шариата", пояснил эксперт. "Шариат и бизнес никак не сочетаются. С правовой точки зрения ситуация сейчас не урегулирована. Талибы должны изменить законодательство, но они пока не хотят этого", – напомнил собеседник.



Курбанов, напротив, утверждает, что новые афганские власти приняли светский курс развития государственного управления и хотят налаживать отношения с соседними странами. "В этом деле победят те государства, которые настроены на хорошие отношения с Афганистаном. Говорить с Кабулом иначе, как многие давно поняли, невозможно. Поэтому



Россия имеет шанс получить выгоду от нового проекта больше остальных игроков", – считает эксперт.



Содиков добавляет, что "Талибан" действительно готов сотрудничать с Москвой на приоритетных условиях и хочет всячески содействовать интервенции российского бизнеса в страну. "Но пока никто не решается инвестировать. Даже Китай, который заинтересован перекопать весь Афганистан, пока не начинает ничего строить, потому что тоже находится в режиме ожидания", – констатирует Содиков.



Завотделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что для реализации проекта талибы должны укрепить свою власть, потому что до сих пор не исключен сценарий новой гражданской войны и развала Афганистана на части. "При негативном сценарии участие России в этом проекте нецелесообразно. А оптимистичный сценарий пока не очень просматривается. Есть только некие знаки того, что это может быть реализовано. Поэтому на данный момент участие России в трансафганской железной дороге должно быть минимальным", – убежден Евсеев.



* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ