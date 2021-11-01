Киргизский Джалал-Абад. За дачу взятки задержан директор компании ОсОО "Юг-Спецавтоматика"

07:40 03.11.2021

03 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



За дачу взятки задержан директор компании ОсОО "Юг-Спецавтоматика". Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



Задержание произошло в ходе расследования вероятного сговора должностных лиц управления капитального строительства по Джалал-Абадской области с подрядной организацией.



"Были выявлены несоответствия со стороны ОсОО "Юг-Спецавтоматика" по оформленным объемам в актах выполненных работ и документах приемки в эксплуатацию средней школы № 76 имени Матиева в селе Талаа-Булак Сузакского района. Предварительный ущерб, нанесенный государству, оценивается в 4 миллиона 912 тысяч 888 сомов", - говорится в сообщении.



Сообщается также, что в ходе расследования директор ОсОО "Юг-Спецавтоматика" К.Т.И. попытался дать взятку сотруднику ГКНБ в размере $2 тысячи за "положительное решение" вопроса. Задержанный водворен в ИВС ОВД Джалал-Абада. Расследование продолжается.