Байден поманит пальцем, Эрдоган снова забудет "дорогого друга" Путина, - "СП"

09:21 03.11.2021 Турция упорно демонстрирует, что ей нельзя доверять, но в Кремле этого не замечают

Дмитрий Родионов

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Игорь Шатров Михаил Нейжмаков

3.11.21



Турция всегда защищала только свои национальные интересы и везде "гадила" России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат Госдумы указал на недоверие к Турции, которая "прячет за спиной кинжал, чтобы воткнуть его в спину РФ". По его словам, России стоит подготовиться к неожиданному удару, который Турция может нанести в любой момент.



"Я Турцией занимаюсь 50 лет. Постоянно предают всех. И со всеми воюют, со всеми спорят и нам везде гадят - и Ливия, и Крым, и Карабах, и Азербайджан. И вот сейчас поставляют свои беспилотники, из которых расстреливают граждан России на Донбассе", - заявил он.



Жириновский также выразил мнение, что ситуация будет ухудшаться и дальше, выразив надежду, что Россия сумет остановить Турцию.



Напомним, на прошлой неделе Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Несмотря на то, что обошлось без человеческих жертв, резонанс это событие вызвало гигантский.



Ну, и конечно, все, о чем говорил Жириновский: Сирия, Ливия, Закавказье, Средняя Азия, Крым - во всех этих регионах наши с турками интересы, мягко говоря, не сходятся…



Однако все эти противоречия как-то убалтывались. Но применение "Байрактара" против Донбасса - это уже своего рода красная черта. Где гарантия, что завтра его не применят против Крыма, а турки снова пожмут плечами и скажут: мы тут вообще ни при чем?



И что тогда? Или спина Кремля достаточно широка, чтобы принять еще пару десятков ятаганов?



Что мешает России поставить в ДНР и ЛНР эффективные РЭБ против ударных БПЛА?

- Россия и Турция - не военно-политические союзники, поэтому о предательстве говорить странно, - уверен руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.



- Частичное совпадение наших интересов в Сирии не распространяется на другие сферы. Не будем забывать, что Турция - член НАТО, а Эрдоган не скрывает своей позиции по Крыму, воссоединение которого с Россией не признает. Турция также дает понять, что будет развивать отношения с Украиной в той же мере, что и с Россией. Просто Эрдоган ведет свою геополитическую игру на нескольких досках одновременно.



Турецкая многовекторность не случайна. Это следствие возросших амбиций Анкары, вызванных интересом к ней крупных акторов, в первую очередь, Москвы и Вашингтона. Турция намерена использовать многовекторность как инструмент для манипуляций.



"СП": - Кажется, статус "уважаемого партнера" не позволяет Москве задать Эрдогану ряд неудобных вопросов. Например, с какой целью проданы беспилотники Украине и планируется поставка еще одной партии? Или до какой степени Анкара планирует влезть в Закавказье и Среднюю Азию? Ну, и по Сирии много вопросов…



- Это риторические вопросы, ответы на них общеизвестны. Турция не является существенным спонсором войны в Донбассе. "Байрактары", конечно, опасное оружие, но в общем списке угроз их значение не столь велико. Более серьезные вопросы возникают к Украине - не к Турции. И поэтому Москва будет терпеть выходки Анкары до тех пор, пока они не станут серьезным препятствием для реализации Россией собственных интересов.



"СП": - Жириновский сейчас просто свое мнение озвучивает? Означает ли то, что это не только его мнение, что в Кремле готовы пересмотреть отношения с Эрдоганом?



- Как минимум, не сейчас. Безрассудная многовекторность рано или поздно поставит Анкару перед выбором. Многое зависит от того, кто окажется в тот момент рядом и поддержит Турцию. Россия и Турция находятся в одном регионе. Уже по одной этой причине у России больше шансов выиграть в многоходовке.



"СП": - Насколько нам вообще важны эти отношения? Чем мы готовы жертвовать, как долго терпеть его явно недружественные действия? Есть ли тут красная черта? Многие считают, что красной чертой как раз было применение "Байрактара" в Донбассе…



- Как я уже сказал, красной чертой может стать факт умышленного препятствования реализации российских интересов. Эрдоган это прекрасно понимает. Именно поэтому после любого неосторожного приближения к красной линии он ищет слова для объяснения своей позиции Путину. И, надо признать, находит. Так было и после уничтожения российского Су-24, и после убийства российского посла, и после целой череды других огорчительных поступков.



Пока турецкому лидеру удается добиваться результата - Москва принимает его оправдания. Не думаю, что применение Украиной "Байрактаров" - это более серьезный повод для ухудшения российско-турецких отношений, чем прежние вышеназванные "ошибки" Эрдогана.



Россия и экономически, и геополитически заинтересована в добрых отношениях с Турцией. Это позволяет Москве самой находиться над схваткой в регионе, где множество государств претендуют на лидерство и тем самым подогревают почву для непрекращающихся региональных конфликтов.



Россия - единственная из великих держав, которая имеет ровные отношения со всеми ведущими региональными игроками - Турцией, Ираном, Саудовской Аравией. Более того, в регионе Большого Ближнего Востока всеми признано, что только Россия способна быть независимым посредником в любом региональном конфликте, будь то палестино-израильский, турецко-курдский, кипрский, сирийский, афганский или армяно-азербайджанский. Это неоспоримое геополитическое преимущество. И поэтому портить отношения с Турцией без серьезных на то оснований Россия не будет.



"СП": - Насколько отношения с Россией важны Эрдогану? Он так вился вокруг Байдена на саммите G20, говорил о возможности договориться по самолетам и о прекращении США поддержки курдов. Если Вашингтон завтра поманит его пальчиком, предложив что-то весомое в обмен на прекращение сотрудничества с Россией, он не откажется?



- Эрдоган - опытный политик. Он не откажется от своей не менее выгодной геополитической позиции, в которой имеет возможность (или считает, что имеет возможность) манипулировать Россией и США в собственных интересах.



Сила Эрдогана как раз и заключается в том, что по части международной повестки он выступает демпфером между Россией и США. Как только Турция перейдет на одну из сторон, она в тот же момент потеряет это важное преимущество.



- Понятно, что военно-техническое сотрудничество Анкары и Киева противоречит интересам Москвы, - говорит ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- В то же время, на баланс сил между Россией и Украиной подобные поставки турецкой военной продукции пока вряд ли влияют принципиально. Поэтому и Москва по данному поводу ограничивалась весьма сдержанными заявлениями. Можно вспомнить, например, реплику Сергея Лаврова в апреле 2021 года с призывом "всем ответственным странам" не подпитывать "милитаристские настроения" Киева.



"СП": - По мнению Жириновского, Турция "постоянно всех предает". У них против всех дежурный ятаган за спиной заготовлен? Или нет?



- У Турции за последние годы появились дополнительные возможности для укрепления своего внешнеполитического влияния - среди прочего, и с учетом развития собственного ВПК. Впрочем, и дополнительных проблем для Анкары это не отменяет. В итоге, турецкое руководство и для России, и для США является сложным партнером.



"СП": - Вернемся к "Байрактарам" в Донбассе. На какую реакцию Москвы рассчитывал Эрдоган? Или это было сделано специально назло России? Чтобы шантажировать ее?



- Реджеп Эрдоган, выстраивая отношения с другим государствами, действительно часто исходит из принципа "нелояльность ценится больше, чем лояльность".



Можно вспомнить прозвучавшее со стороны турецкого президента в октябре заявление о возможности объявить послов 10 государств персонами non grata- впрочем, в итоге такой сценарий не был реализован.



Но с военно-техническим сотрудничеством Турции и Украины, скорее всего, все проще - Анкара настроена на максимально широкое продвижение продукции своего ВПК, при этом отношения с Киевом у турецкой стороны вполне позитивные. Более того, ряд турецких экспертов рассматривает такие контакты с Украиной (в том числе, в военно-технической сфере) как еще один фактор, который можно использовать для подтверждения своего влияния на ситуацию в Восточной Европе и для усиления собственных переговорных позиций, например, в диалоге с США.



"СП": - Кстати, реакции Москвы толком так и нет. И надо отметить, что это не первый неприятный вопрос к "уважаемому партнеру". Недавно стало известно, что они положили глаз на контроль над Черным морем, в Закавказье они нам на пятки наступают, в Среднюю Азию лезут, Украине помогают, в Сирии мешают. Что дальше? Как долго Москва это будет терпеть?



- Уже много лет периодические вызовы для взаимодействия Москвы и Анкары касались ситуации вокруг Сирии. Сюжеты, связанные с Украиной, вряд ли в ближайшее время будут нести сопоставимые угрозы для этих отношений. Если поводы для достаточно затяжных кризисов в российско-турецких отношениях появятся в ближайшем будущем, они скорее будут связаны с сирийской проблемой.



"СП": - Эрдоган на саммите G20, говорил о готовности США к диалогу по F-35 и прекращению поддержки курдов. Что если помирятся? Турция вновь станет восточным ударным кулаком НАТО? Откажется от С-400? Конец нашему хрупкому миру в Сирии? Начнут массово вооружать Украину?



- США и Турция прощупывают почву для смягчения разногласий - об этом говорит и официальные сообщения по итогам переговоров президентов этих государств на полях саммита G20. Впрочем, с их встречей на полях саммита НАТО в июне также связывались заметные ожидания. Недаром советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тогда говорил о "широкой и всеобъемлющей повестке" переговоров двух лидеров. Поэтому пока о перспективах оттепели в отношениях Анкары и Вашингтона можно говорить с большой осторожностью.



Также не будем забывать, что Турция становится все более амбициозным игроком, поэтому турецко-американские отношения периодически будут проходить через кризисы.



Кроме того, вполне вероятно усиление давления Вашингтона на Реджепа Эрдогана по мере приближения президентских и парламентских выборов в Турции в 2023 году. То есть, в ближайшей перспективе у турецкого лидера есть стимулы не сжигать мосты в отношениях с Москвой. Источник - svpressa.ru

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